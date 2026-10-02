Monica Bellucci fit kalma sırrını açıkladı: Kek ve makarna

İtalyan oyuncu Monica Bellucci'nin beslenme düzeni makarna ve kekten oluşuyor. Dün 62 yaşına giren oyuncu, fiziğini korumasıyla dikkat çekiyor. Ancak diyet ve fitness sırları, beklenenden çok farklı.

Yakın zamanda Telegraph'a konuşan Bellucci, kek ve makarnayı çok sevdiğini belirterek, metabolizmasını aktif tutmak için günde beş öğün yemek yemeye özen gösterdiğini belirtti: Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği ve aralarda iki ara öğün.

CANININ ÇEKTİĞİ HER ŞEYİ YİYOR

Akdeniz diyeti uygulayan Bellucci, sebze, meyve, yağsız protein ve zeytinyağı açısından zengin besinler tüketiyor; ayrıca cildini içeriden beslemek için fındık ve avokado gibi sağlıklı yağlar bakımından zengin yiyecekler de yiyor.

Ünlü oyuncu, aşırıya kaçmadan canının çektiği her şeyi yiyebilmesini sağlayan bir yöntem olan porsiyon kontrolüne sıkı sıkıya inandığını söyledi. Bellucci'nin sınırlama getirmeyen yaklaşımı, zaman zaman en sevdiği kaçamak zevklerine düşkün olmasına olanak tanıyor.

"TAKINTILI DEĞİLİM"

Bellucci, geleneksel olmayan bir fitness ve beslenme yaklaşımı benimserken, keyif ve hareketlilik için zaman zaman pilates seanslarına katılmayı da seviyor. Ayrıca yoğun bir egzersiz dersine katılmak yerine haftada birkaç kez 45 dakika yüzmekten hoşlanıyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel)'in paylaştığı bir gönderi

"Elbette biraz egzersiz yapıyorum ve çalışmam gerektiğinde biraz diyet yapıyorum, ama takıntılı değilim" diyen Bellucci, "Ben her zaman kıvrımlı bir kadın oldum, asla çok zayıf olmadım; bu benim doğamda var. Huzurlu bir şekilde yaşlanmak istiyorum; 50 ya da 60 yaşında olduğunuzda aynı şeylere sahip olmuyorsunuz" ifadesini kullandı.