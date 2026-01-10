Tırnak uzatmanın 5 kolay yolu

Sağlıklı, güçlü ve uzun tırnaklara sahip olmak sadece estetik bir tercih değil, aynı zamanda iyi bir öz bakımın göstergesidir. Birçok kişi tırnaklarının yavaş uzamasından veya sürekli kırılmasından şikayet eder. Ancak doğru alışkanlıklarla tırnaklarınızı birer 'aksesuar' gibi sergilemeniz mümkün...

Aybüke Sengir

Tırnaklarınızın kırılmasını önlemek ve uzama hızını artırmak için pahalı salon bakımlarına ihtiyacınız yok. İşte doğanın ve doğru bakımın gücüyle uygulayabileceğiniz yöntemler...

Tırnak Etlerini (Kütikülleri) Kesmek Yerine Geriye İtin

Tırnak etlerini kesmek, tırnak yatağını enfeksiyonlara açık hale getirir ve tırnağın sağlıklı büyümesini engelleyebilir. Tırnaklarınızın daha uzun görünmesini ve kökten sağlıklı beslenmesini istiyorsanız, yumuşatıcı bir yağ sürdükten sonra etlerinizi tahta bir çubukla geriye itin.

İpucu: Bu işlemi duştan sonra, etleriniz en yumuşak halindeyken yapmak çok daha kolaydır.

Limon ve Zeytinyağı Kürünü Deneyin

Bu ikili, tırnak bakımının en eski ve en etkili formülüdür. Zeytinyağı tırnakları derinlemesine nemlendirip esneklik kazandırarak kırılmaları önler; limon ise içeriğindeki C vitamini ile tırnakları güçlendirir ve sararmaları giderir.

Uygulama: Bir kasede bir yemek kaşığı zeytinyağı ve birkaç damla limon suyunu karıştırın. Tırnaklarınızı haftada 2 kez bu karışımda 10 dakika bekletin.

Biotin ve Keratin Desteğine Odaklanın

Tırnaklar içeriden beslenir. Eğer tırnaklarınız sürekli kat kat ayrılıyorsa, vücudunuzda Biotin (B7 vitamini) eksikliği olabilir. Yumurta, badem, ceviz ve ıspanak gibi besinleri diyetinize ekleyerek tırnaklarınızın yapı taşı olan keratin üretimini destekleyebilirsiniz.

