Tırnak uzatmanın 5 kolay yolu

Limon ve Zeytinyağı Kürünü Deneyin

Bu ikili, tırnak bakımının en eski ve en etkili formülüdür. Zeytinyağı tırnakları derinlemesine nemlendirip esneklik kazandırarak kırılmaları önler; limon ise içeriğindeki C vitamini ile tırnakları güçlendirir ve sararmaları giderir.

Uygulama: Bir kasede bir yemek kaşığı zeytinyağı ve birkaç damla limon suyunu karıştırın. Tırnaklarınızı haftada 2 kez bu karışımda 10 dakika bekletin.

Credit Instagram: @kyliejenner