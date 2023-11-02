Tırnaklar nasıl daha hızlı uzatılır? 7 ipucu...

Uzun, parlak pembe tırnaklar istiyorsunuz ama tırnaklarınız kırılgan, kısa ve donuk mu? Tırnaklarınızda durum buysa, büyük olasılıkla onlara ihtiyaç duydukları ilgiyi göstermiyorsunuz demektir. Tırnaklarınızı nasıl daha hızlı uzatacağınızı merak ediyorsanız okumaya devam edin!

TIRNAKLAR NASIL DAHA HIZLI UZATILIR?

Ünlü dermatolog Dr. Nivedita Dadu, "İnsanlar yaşlandıkça genellikle tırnaklar yavaş büyür ancak aynı zamanda hastalık veya beslenme yetersizliğinin bir göstergesi de olabilir. Tırnaklar ve büyümeleri çeşitli faktörlerden etkilenir. Daha hızlı büyümelerini istiyorsanız, her şeyden önce tırnaklarınızı yemeyi bırakmalısınız” diyor.

TIRNAKLARINIZI DAHA HIZLI UZATMAK İÇİN BU HATALARI YAPMAYIN!

1. Tırnak yemek

Dr. Dadu, "Tırnak yemek sadece vücut için sağlıksız değil, aynı zamanda bakteriyel enfeksiyonlara da yol açabilir" diyor. Tırnakları ısırmak da tırnakların kırılmasına neden olabilir.

2. Kimyasalların kullanımı

Kimyasal içeren hiçbir şey tırnakların uzun ve sağlıklı ömrü için iyi değildir. Jel ve akrilik tırnak boyasının aşırı kullanımı da tırnakların doğal büyümesini etkiler.

TIRNAKLARINIZI DAHA HIZLI UZATMAK İÇİN İPUÇLARI

1. Tırnaklarınızı nemlendirmek için el kremleri kullanın



Tırnaklarınızı daha hızlı büyütmenin ve kırılmayı önlemenin sırrı, onları nemli tutmak ve onlara doğru bileşenler/kimyasallar ve vitaminlerle bakım yapmaktır. El sabunları, bulaşık makineleri ve çevresel etkenler tırnakları kurutarak kırılmaya daha yatkın hale getirir. Tırnakları güçlendirip nemlendirerek sağlıklı gelişimi teşvik ettiği bilinen vazelin içeren, uygun tırnak bakımı sağlayabilecek bir el kremi kullanın.

2. Hindistan cevizi yağı

Hindistan cevizi yağı, E vitamini ve antioksidanlar açısından zengindir, bu da mükemmel bir tırnak takviyesi yapar. Dr. Dadu, daha iyi sonuçlar için her gün yatmadan önce tırnaklara ve parmaklara yağ masajı yapılmasını öneriyor.

3. Tırnak bakımı

Tırnakların istenmeyen kırılmasını ve hasar görmesini önlemek için düzenli aralıklarla kesin. Tırnakları törpüleyin, boyamadan önce bir baz kat uygulayın ve ne kadar hızlı büyüdüklerine dikkat edin.

4. Biyotin tüketin

“Biyotin, tırnak ve saç büyümesi için güçlü bir vitamindir. Beslenmenize her zaman muz veya avokado gibi biyotin açısından zengin gıdaları ekleyin. Yanında biotin takviyesi de alabilirsiniz. Biyotin takviyesi almadan önce dermatoloğunuza danışın” diyor Dr. Dadu.

5. Limon suyu

C vitamininin tırnak büyümesine son derece faydalı olduğu düşünülmektedir. Günde en az bir kez tırnaklarınıza limon suyu sürün. Ilık su ile durulanmadan önce beş dakika ovulmalıdır. Bu uygulama tırnak büyümesini teşvik ederken aynı zamanda onları temiz ve bakteriden uzak tutacaktır.

6. Bol miktarda yeşillik yiyin

Folik asit veya B9 vitamini, yapraklı sebzelerde, özellikle de ıspanakta bol miktarda bulunur. Bu, tırnak büyümesini desteklemeye ve güçlendirmeye yardımcı olarak onları güçlü kılar. Günlük bir porsiyon yeşillik, daha güçlü ve daha uzun tırnaklara sahip olmanıza yardımcı olacaktır.

7. Her zaman bir baz kat uygulayın

Dr. Dadu şöyle diyor; "İster nötr ister parlak bir ton olsun, herhangi bir oje rengini sürmeden önce bir baz kat uygulamak şarttır. Bu, tırnaklara koruyucu bir tabaka sağlayacak ve tırnakların daha güçlü ve sağlıklı olmasını sağlayacaktır.”

O halde bu ipuçlarını deneyin ve tırnaklarınızı daha hızlı ve daha güçlü uzatın!