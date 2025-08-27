Ünlülerden ilham alan saçlar: Kahkül mü, perçem mi? Tarafını sen seç
Bazen tüm görünüşünüzü değiştirmek istersiniz ama saçınızın boyunu feda etmek gelmez içinizden. İşte tam bu noktada, hem hızlı hem de etkili bir çözüm sunan kahkül ve perçem devreye giriyor! Ancak bu ikisi arasındaki farkı bilmek ve yüz tipinize uygun olanı seçmek, istediğiniz etkiyi yaratmak için kritik önem taşıyor. İşte magazin dünyasından örneklerle kahkül ve perçem modelleri...
Kahkül saç modelleri alnın üzerinde genellikle küt olarak görünüyor, perçem ise yandan asimetrik olarak kesiliyor. Gelin, ünlülerin ikonik saç stilleri üzerinden kahkül ve perçem arasındaki farkı ve hangisinin size daha uygun olduğunu inceleyelim...
Britne Oldford
Katty Perry
Katya Tolstov