Uzmanlara göre cilt bakım rutininizi yazdan sonbahara nasıl geçirebilirsiniz? 10 ipucu

Gardıroplarımızı daha soğuk havalara uyum sağlamak için ayarladığımız gibi, cilt bakım rutinlerimiz de cildimizin daha soğuk ve daha kuru iklime uyum sağlamasına yardımcı olmak için yeniden düzenlemeler yapılabilir. Cilt bakımı rutininizi yazdan sonbahara geçirmenize yardımcı olmak için, cilt bakımı bilimcilerinin değişken sonbahar havalarında ciltlerini sağlıklı tutmak için gerçekten kefil oldukları en iyi ipuçlarını ve püf noktalarını paylaşıyoruz. Procter & Gamble'dan 18 bilim insanına, kusursuz sonbahar cildi için en iyi 10 ipucu ve püf noktasını aşağıda bulabilirsiniz.

Havalar soğuyunca muhtemelen gardırobunuzu değiştirmeyi düşündünüz örneğin atletleri ve şortları rahat örgülerle ve uzun pantolonlarla değiştirmeyi. Kazak havası, sadece şortlarınızı kaldırmaktan daha fazlası anlamına gelir. O yaz ışıltısını korumak istiyorsanız, daha serin ve daha kuru sonbahar havasına ayak uydurmak için cilt ve vücut bakım rutinlerinizi güncellemeniz gerekir.

Ve bu geçişi yapmanıza Native, SK-II ve Olay gibi popüler kişisel bakım markalarının ana şirketi olan Procter & Gamble'ın cilt bakımı bilim uzmanından başka kim yardımcı olabilir? 18 Procter & Gamble cilt bakımı bilim uzmanlarına göre sonbaharın en iyi cilt bakımı ipuçlarından bazılarını paylaşıyoruz. Rafınıza yeni ürünler eklemekten, nasıl nemlendirdiğiniz konusunda yaratıcı olmaya kadar, cildin yazdan sonbahara geçişine yardımcı olacak birçok yararlı ipucu ve püf noktası paylaştılar.

Cilt bakımı bilim uzmanlarına göre, bu sonbaharda sağlıklı cildi korumak için aşağıda 10 ipucu ve püf noktası bulacaksınız:

1. Vücut bakımı söz konusu olduğunda ayaklar genellikle göz ardı edilir, ancak havasız ayakkabılarla geçirilen uzun günlerden sonra, ayaklarınızın nasırlardan, kabarcıklardan ve kuru ciltten kurtulmak için biraz daha dikkat etmesi gerekir. Ayaklarınızı nemli tutmak için krem uygulayın ve ardından çorap giyin

2. Kuru hava cildinizi gerçekten kurutabilir. Kurumaması için gerçekten nemlendiren bir nemlendiriciyi sık sık kullanın.

3. Maksimum nem için ölü deriyi arındırın ve nemlendirin. Nemlendirme kuru ciltler için harikadır, ancak sık sık peeling yapmak nemlendiricinizin daha da iyi çalışmasına yardımcı olabilir. Ölü cilt hücrelerini döktükten hemen sonra cilt daha yumuşak hisseder ve peeling sonrası cilde losyon veya yağ sürülmesi yumuşacık bir his için nemi muhafaza eder.

Procter & Gamble'da bilim insanı olan Tori Moore, bu kombinasyonun gücüne inanıyor. "Nemlendirme ve peeling yapmaya odaklanmayı gerçekten seviyorum çünkü cilt, mevsim değiştikçe oynayacak bir şey değil!" dedi.

Cincinnati Çocuk Hastanesi'nde pediatri yardımcı doçenti olan PhD Halima Moncrieffe, tercih ettiği ürün bir yüz fırçası olsa da sonbaharda ölü cildini arındırmaya öncelik veriyor. Peelinglerle, "aşırı yağlar veya bir anda çıkan sivilceler gibi aşırı kullanımdan kaynaklanabilecek değişiklikleri" izleme konusunda uyarıyor.

4. Kuruluğu önlemek için ağır bir yağ kullanın. Hindistan cevizi yağı hepsini yapabilir. Birçoğu onu mutfakta kullanırken, nemlendirici, antibakteriyel ve antifungal özellikleri cilt üzerinde de güvenli ve sağlıklı olmasını sağlar. Procter & Gamble'ın kıdemli bilim insanı Shameika Wilmington, havalar soğuduğunda yüzünü nemli tutmak için ağır yağlara yöneliyor.

5. Cildin taze görünmesini sağlamak için rejiminize retinol ekleyin. Cilt bakımı endişeniz ister sivilce ister kırışıklık olsun, retinol bir düzeltme vaat etmektedir. (Neredeyse sihirli bir) bileşeni, yaşlanma, akne, hiperpigmentasyon ve daha fazlasının belirtilerini hafifletmeye yardımcı olabilir.

6. İçten dışa nemlendirmek için su için. Günün sonunda, vücudumuza ne koyduğumuz kadar, dışımıza ne koyduğumuz da önemlidir. Bu nedenle, Cincinnati Çocuk Hastanesi'nde pediatri yardımcı doçenti olan doktoralı, Halima Moncrieffe, cildin taze kalması için bol su içilmesini öneriyor.

"Sağlıklı cilt içten dışa doğru gelir" dedi. "Plastikten kimyasalları azaltmak için metal bir şişede taşıdığım filtrelenmiş suyla cildimi nemlendirmeyi seviyorum."

7. Duşta nemlendiren bir vücut yıkama jeli kullanın. Bazı vücut yıkama ürünleri cildi doğal yağlardan arındırabilir, bu nedenle sonbaharda nemi içeride tutmak için nemlendirici bileşenlerden oluşan bir yıkama ürünü tercih edin.

8. Cincinnati Çocuk Hastanesi'nde pediatri yardımcı doçenti olan Halima Moncrieffe, cildi "parlak ve elementlere karşı korumalı" tutmak içi eski usül bir nemlendirici formül kullanılması gerektiğini söylüyor.

9. Cilt onarımını hızlandırmak için E vitamini ekleyin. Antioksidan E vitamininin free radicallarla savaştığı ve cilt hasarını onarmaya yardımcı olduğu söylenir. Procter & Gamble Araştırma Uzmanı Nicole Russel, "Ana nemlendiricim olarak daha ağır bir E vitamini kremine dönmeyi ve ardından bunun üzerine ince bir güneş koruyucu ürün katmayı seviyorum." dedi.

10. Nemlendirici ürünlerinizi bölüştürün. Cildinizin soğuk havada ne kadar kuru olduğuna bağlı olarak, losyonlar ve kremler gibi nemlendirici ürünleri bölüştürmeniz size fayda sağlayabilir.