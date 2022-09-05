Cildinize tam destek! Roller, gua sha, masaj aleti, serum ve diğer yüz masaj ürünleri: 13 öneri

Jade roller’lar, gua sha’lar, dondurulan küreler ya da titreşimli cihazlar… Bunların tamamı daha genç, daha dolgun ve daha canlı bir cilt için hayatımıza giren küçük ama marifetli cilt masaj aletleri aslında. Lenf drenaja yardımcı olmaktan tutun da cildin serumu emme yeteneğini artırmaya kadar pek çok olumlu etkisi olan bu ürünlerden taş, roller veya teknoloji destekli bir cihazı edinmek, cilt için yapılacak önemli yatırımlardan biri. Günümüzde seçenekler oldukça fazla; hangisini seçeceğinize karar vermek biraz zor olabilir ancak bu cihazların her cilt tipine uyumlu şekilde tasarlandığını söyleyebiliriz. Tabii siz aşırı hassas bir cilde sahipseniz, hassasiyet yaratmamak ve baskıyı ayarlayabilmek adına manuel olanları tercih edebilirsiniz.

Hazırlayan: Damla Durak

GELENEKSELDEN VAZDEÇEMEYENLERE

Cilt masaj aletlerinin bir ucu geleneklere dayanırken diğer ucu teknolojinin nimetlerinden faydalanıyor. Pek çok yerde rahatlıkla bulabileceğiniz genellikle yeşim taşından yapılan jade roller’lara iyi bir alternatif olarak sunulan ve pembe kuvars taşından yapılan gua sha geleneksel metotların başında geliyor. Peki, ne işe mi yarıyor? Cildi serinletiyor, aşırı çalışan yüz kasların rahatlatıyor ve hatta Doğu tıbbına göre vücutta oluşabilecek enerji tıkanıklıklarını önlemeye yardımcı oluyor. Buzlukta dondurulan kürelerin ise yüz şişlikleri için son derece ideal olduğu bir gerçek.

TEKNOLOJİNİN NİMETLERİ

Geleneksel ve nazik kullanılan ürünler sizin yoğun cilt bakım rutinleriniz için biraz hafif kalıyorsa, yüksek teknolojiye sahip seçeneklerden birine yönelebilirsiniz. Cildi uyarmak için sonik titreşimlerden, metal kaplamalı başlıklardan, mikro akımları birleştiren teknolojilerden faydalanan cilt cihazları, şüphesiz ki yüz masajını bambaşka bir noktaya taşıyor. Düzenli kullanıldığında bu cilt cihazları daha belirgin elmacık kemikleri, daha sıkı bir çene hattı ve daha az kırışıklık vadediyor. Ayrıca yapılan araştırmalara göre titreşimli cilt cihazları topikal ürünlerin, özellikle de serumların, emiliminde bir artış sağlıyor. Daha fazla fayda sağlamak için bu etkili cilt masaj cihazlarını özellikle güçlü içeriklere sahip serumlarınızla birlikte kullanın.

SERUM DESTEĞİ

Yoğun ve güçlü içeriklere sahip, cildin en derin katmanına kadar ulaşan serumlar cilt bakım rutinimizin olmazsa olmaz ürünlerinden. Üstelik serumların tek başına faydalarının yanı sıra en önemli görevleri üzerine uygulanacak nemlendiricinin etkisini ve emilimini artırıyor olması. İşte bu etkiyi maksimuma çıkarmak için cilt masaj aletinizi serumunuzu uyguladıktan sonra kullanın.