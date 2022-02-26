Vajina kararması neden olur, nasıl engellenir? Vajina kararması beyazlatma yöntemleri neler?

Kadınların kendini ve cinselliği keşfetmesi ile beraber genital estetik uygulamalara talep son yıllarda artmıştır. Genital bölge beyazlatma işlemi de sık uygulanan genital estetik uygulamalarından biridir. Vajina kararması neden olur, nasıl engellenir? Vajina kararması tedavi yöntemleri neler? Vajina kararması nasıl önlenir? Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Deniz Ulaş vajina kararmasına ilişkin soruları yanıtladı.

Vajina Kararması Nedir?

Kadın genital bölgesi dendiğinde vajina, vulva, büyük dudaklar, küçük dudaklar ve klitoris akla gelir. Genital bölge kararması esas dış dudaklar ve iç dudaklarda olur. Ama halk arasında vulvadaki kararmaya vajina kararması da denir.

Vajina kararması vulvadaki deri renginin normal cilt rengine kıyasla daha koyu olması olarak tanımlanır. Vajina kararması özellikle Akdeniz kadınlarında daha sık görülür.

Vajina Neden Kararır?

Vajina kararmasının nedenleri genetik nedenler ve dış faktörler olarak 2 grupta incelenebilir. Bizim gibi akdeniz bölgesindeki kadınlarda genetik olarak vajina kararmasına yatkınlık vardır. Bunun nedeni renk koyulaşmasına neden olan melatonin hormonuna cildin hassas olmasıdır.

Gentik yatkınlık dışında aşağıdaki faktörler de vajina kararmasına neden olabilir.

Vücut östrojenini artıran durumlar

Gebelik

İleri yaş

Fazla kilo

Doğum kontrol hapı kullanımı

Hormonal bozukluklar

Genital bölgenin nemli kalması

Tekrarlayan vajinal enfeksiyon

Sentetik iç çamaşırı kullanımı

Ağda

Güneşe maruziyet

Genital bölgeye travma

Vajina İç Dudak Kararması Nedir?

Vajina iç dudak dendiğinde labium minör denilen iç dudaklar (küçük dudaklar) anlaşılır. Bazı kadınlarda dış dudaklar normal cilt renginde iken kararma veya renk koyulaşması sadece iç dudaklarda olabilir. Labium minördeki renk koyulaşmasına vajina iç dudak kararması denir.

Vajina Kararmalarında Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Vajina kararmalarında tedavi yöntemleri 2 gruba ayrılır.

1. Doktor gözetiminde tedavi

2. Evde tedavi

Doktor eşliğinde yapılması gereken genital bölge beyazlatma işlemi 2 yöntemle yapılabilir.

Lazer ile genital beyazlatma (vajinal whitening)

Peeling ile vajinal renk açma

Mezoterapi ile genital beyazlatma (genital renk açma)

Lazerle genital beyazlatma ortalama 2 seansta başarılı olmaktadır. Lazerle genital beyazlatma ağrısız , kısa ve kolay bir işlemdir. Ancak işlemin etkili olması için doğru dozda lazer uygulaması gerekir. Aksi taktirde lazer yanığa neden olabilir. Bu nedenle doktorun bu konuda tecrübeli olması büyük önem taşır.

Peeling ürünleri cildi soyarak genital bölgenin renginin açılmasına ve beyazlamasına neden olur. Bu ürünler yanlış uygulandığında genital bölgede yanık ve yaralanmaya neden olur. Bu nedenle peeling ürünleri doktor kontrolünde dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır.

Mezoterapi ile genital beyazlatma da klinik şartlarında uygulanır. Cilt altına renk açıcı solüsyonlar ince bir iğne yardımı ile yapılır. Kullanılan ürünün etkisine göre ortalama 2-3 seans sonra genital bölgede gözle görülür bir renk açılması olur.

Evde Yapılabilecek İşlemler Var mı?

Genital beyazlatma için tek başına evde yapılan işlemler yetersiz olacaktır. Ancak uzman doktor eşliğinde yapılan işlemleri (Lazer, peeling veya mezoterapi) takiben kullanılan bazı vajinal renk açma kremleri (intimate whitening ürünleri) tedavinin başarısını artırır. Evde kullanılan kremlere ek olarak vajina kararmasına neden olan faktörlerden uzak durmak gerekir.

Vajina Kararması İçin Nelere Dikkat Edilmeli?

Vajina kararması olmaması için veya kararmanın artmaması için aşağıdaki noktalara dikkat etmek gerekir.