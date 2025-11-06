Yanaklarda 'yok gibi' etkiyi yakalayın: Kalıcı ve doğal 7 krem allık

Kuru pudra allıkların bıraktığı mat ve bazen de "tozlu" görünüm, yerini çok daha modern ve canlı bir alternatife bıraktı: Krem Allıklar. 2025 makyaj trendleri, cilde nemli, içeriden aydınlanmış ve sağlıklı bir bitiş veren ürünleri işaret ediyor...

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
1 / 8
Yanaklarda 'yok gibi' etkiyi yakalayın: Kalıcı ve doğal 7 krem allık - Resim : 1

Doğallıktan ödün vermeyen, gün boyu taze kalan ve cildinizde sanki hiç ürün yokmuş gibi duran o sağlıklı ışıltıyı yakalamanızı sağlayacak, 7 krem allık markası...

2 / 8
Yanaklarda 'yok gibi' etkiyi yakalayın: Kalıcı ve doğal 7 krem allık - Resim : 2

Nars The Multiple

3 / 8
Yanaklarda 'yok gibi' etkiyi yakalayın: Kalıcı ve doğal 7 krem allık - Resim : 3

Fenty Beauty Cheeks Out Freestyle Cream Blush

4 / 8
Yanaklarda 'yok gibi' etkiyi yakalayın: Kalıcı ve doğal 7 krem allık - Resim : 4

Rare Beauty Soft Pinch Liquid Blush