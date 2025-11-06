Yanaklarda 'yok gibi' etkiyi yakalayın: Kalıcı ve doğal 7 krem allık
Kuru pudra allıkların bıraktığı mat ve bazen de "tozlu" görünüm, yerini çok daha modern ve canlı bir alternatife bıraktı: Krem Allıklar. 2025 makyaj trendleri, cilde nemli, içeriden aydınlanmış ve sağlıklı bir bitiş veren ürünleri işaret ediyor...
Doğallıktan ödün vermeyen, gün boyu taze kalan ve cildinizde sanki hiç ürün yokmuş gibi duran o sağlıklı ışıltıyı yakalamanızı sağlayacak, 7 krem allık markası...
Nars The Multiple
Fenty Beauty Cheeks Out Freestyle Cream Blush
Rare Beauty Soft Pinch Liquid Blush