Yaşlandıkça çenemizde neden kıl çıkar?

Garip bir şekilde uzun çene kılları çoğu kadının hoş karşıladığı bir yüz özelliği değildir, ancak özellikle yaşlandıkça birçok insan için kaçınılmaz bir gerçektir. Bir endokrinolog ve bir dermatolog bilmeniz gerekenleri anlatıyor.

Suçu hormonlarınıza atın

New York'taki Mount Sinai Sağlık Sistemi'nde endokrinolog olan Dr. Ana Kausel, kadınların erkeklere benzer bir düzende ve kalınlıkta tüy çıkardığında buna hirsutizm dendiğini söyledi. Yaşlandıkça ve menopoza girdikçe, hormonlarımız değişmeye başlar ve bu olduğunda, daha önce hiç olmayan yerlerde kıllar filizlenebilir.

Kausel, "Tüm kadınlarda hem östrojen hem de testosteron vardır, ancak üreme yıllarımızda testosterondan daha fazla östrojene sahip olma eğilimindeyiz ve bu testosteronun yan etkilerini dengeler" dedi. "Yaşlandıkça, östrojenin kaybolduğu ancak testosteron üretimi devam ettiği için, androjenleri daha güçlü hale getiren ve çene kılı gibi yan etkilere yol açan daha yüksek bir dengesizlik oluşur."

Dermatolog Dr. Michele Green'in açıklamasına göre de, testosteron içeren bir grup hormon olan androjenler saç kökleriyle etkileşime girerek onları terminal saç veya sakal kılı gibi daha uzun, daha kalın ve daha derin köklü kıllar üretmek üzere harekete geçirir. Bir kadının vücudu daha az östrojen ürettikçe ve testosteron baskın hale geldikçe, yüz kıllarının filizlenmesi daha olasıdır. Tabii ki bu herkesin başına gelmez. Uzun çene kıllarına sahip olup olmamanız genetiğinize bağlıdır.

Peki ya genç yaştaysanız yüz kılları neden çıkar?

Elbette çene kılları menopoz sonrası dönemi yaşayan kadınlarla sınırlı değildir. Üreme çağındaki kadınlarda da sakal çıkabilir ve Kausel bu durumda doktora görünmeyi öneriyor. "Çenenizde kıl olması androjenlerinizin (erkeklik hormonları) yüksek olduğu anlamına gelebilir" dedi. "Yüksek androjenler ya yumurtalıklardan (Polikistik Over yani PCOS en yaygın nedendir) ya da çok daha az sıklıkla böbreküstü bezlerinden kaynaklanır."

Kausel, PCOS'un yumurtalıklarda aşırı androjen üreten kistlerin neden olduğu yaygın ve tedavi edilebilir bir durum olduğunu, bu nedenle bir kişinin döngüsünün, yumurtlamasının ve doğurganlığının bozulabileceğini söyledi. "Akne, saç dökülmesi ve hirsutizm gibi yüksek androjenlerden kaynaklanan başka sorunlarınız da olabilir. PCOS ayrıca kilo alımı, insülin direnci ve yüksek Tip 2 diyabet gelişme riski ile metabolik belirtilere de sahip olabilir."

"Ani tüylenmeye neden olabilen bir başka durum da vücudun çok fazla kortizol üreterek daha yüksek androjen seviyelerine yol açtığı Cushing hastalığıdır" dedi. "Cushing hastalığı aynı zamanda kilo alımı, baş ağrısı ve kan şekeri sorunlarıyla da ilişkilidir." Menopoz öncesi dönemdeyseniz ve sakallarınız çıkmaya başladıysa, özellikle de aniden ortaya çıkıyorsa, teşhis ve tedavi planı için doktorunuza görünün.

Çenenizdeki kıllar için ne yapmalısınız?

Green, "Lazer epilasyon, istenmeyen fazla tüyleri temizlemek için uygun bir seçenektir" dedi. "Lazer, kıl folikülünün pigmentini veya melanini hedef alan belirli bir dalga boyu yayar. Teknolojideki mevcut gelişmeler sayesinde lazerler, lazerin algılaması için melanin içermeyen gri ve beyaz hariç tüm cilt tonlarını ve saç renklerini güvenle tedavi edebilir."