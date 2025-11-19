Yeni sezonun makyaj trendi: 'Cacao makeup'
"Temiz Kız (Clean Girl)" ve "Latte Makyajı" gibi aydınlık trendlerin ardından, makyaj dünyası kışa girerken daha derin, daha zengin ve daha yoğun bir renge kucak açıyor: Cacao Makeup (Kakao Makyajı)...
Cacao Makeup (Kakao Makyajı), adından da anlaşılacağı gibi, ham kakaonun, bitter çikolatanın ve sıcak kahvenin tüm derin ve doygun tonlarını makyaja taşıyor. Sonbahar/Kış sezonunun vazgeçilmezi olmaya aday bu görünüm, sıcaklık, zenginlik ve sofistike bir yoğunluk sunuyor....
Cacao Makeup’ın Temel Özellikleri
Cacao makyajı, bronz ve bej tonlarının ötesine geçerek kış aylarının derinliğini vurgulayan monokromatik (tek renk ailesi içinde kalma) bir tekniktir.
Derinlik Odaklı Gözler: Görünümün yıldızı, mat ve koyu kahverengi tonlardaki dumanlı (smoky) gözlerdir.
Sıcak Kontür: Kontür ve allık, soğuk gri tonlar yerine, sıcak ve kızıl alt tonlu kahvelerden seçilir.
Doygun Dudaklar: Dudaklar, genellikle kahverengi dudak kalemi ile çerçevelenir ve üzerine şeffaf veya hafif kahve tonlu bir parlatıcı (gloss) uygulanır.
Adım Adım Cacao Makeup Uygulaması
Bu trendi uygularken anahtar nokta, karıştırma (blending) ve renk geçişlerini yumuşak tutmaktır.
1. Ten ve Kontür (Sıcak Zemin)
Cacao makyajında amaç, cilde sağlıklı, güneşte kalmış gibi bir sıcaklık katmaktır.
Fondöten: Ten makyajınızı çok ağırlaştırmayın. Orta kapatıcılıkta bir fondöten veya renkli nemlendirici tercih edin.
Kontür/Bronzer: Soğuk gri kontür ürünleri yerine, sıcak, kızıl veya tarçın alt tonlu bir bronzerı elmacık kemiklerinin altına, alnın üst kısımlarına ve burun kenarlarına uygulayın. Allık olarak şeftali-kahve tonları kullanabilirsiniz.
2. Yoğun ve Dumanlı Gözler
Göz makyajında en az üç farklı kahverengi tonu kullanılır.
Geçiş Rengi: Göz kapağının katlanma bölgesine (crease) açık kahve/bej tonlarında bir farı yayın ve dağıtın.
Derinlik: Göz kapağının tamamına ve kirpik diplerine orta koyulukta mat bir kakao veya bitter çikolata rengini uygulayın.
Vurgu: Gözün dış köşesine en koyu kahve veya siyah-kahve tonunu uygulayarak dumanlı etkiyi derinleştirin.
Son Dokunuş: Alt kirpik diplerine de farı dağıtarak gözü çerçeveleyin. Bolca siyah maskara uygulayın.