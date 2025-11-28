Yılbaşı gecesi büyüsünü taşıyacak 6 parfüm önerisi
Yılbaşı gecesi, bir yılın en ışıltılı ve unutulmaz anlarını barındırır. Bu özel geceye hazırlanırken, elbiseniz ve makyajınız kadar önemli olan son dokunuş, teninizde gün boyu kalacak olan parfümdür. Yılbaşı atmosferine en çok yakışan, uzun süre kalıcı, iddialı ve cazibeli notalarla hazırlanan bu parfümler, 2025’e girerken tüm gözleri üzerinize çekecek...
2026 yılına sayılı günler kaldı! Yılbaşı gecesi yaklaşırken planlarınızı yaptıysanız şimdi sıra parfüm seçiminde. İşte yılbaşı gecesine damganızı vuracak 8 imza parfüm önerisi...
Tom Ford Velvet Orchid - Eau de Parfum
6.690 TL
Yves Saint Laurent Libre - Eau de Parfum
4.250 TL
Versace Crystal Noir - Eau De Parfum
5.600 TL