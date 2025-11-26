Yılbaşı gecesi için makyaj tüyoları
Yılbaşı gecesi, makyajınızın en iddialı ve en dayanıklı olması gereken gecedir. Parıltılı gözler, kusursuz bir ten ve gece boyu yerinde duran ruj için işte en önemli tüyolar...
Bu en özel gecede tüm gözleri üzerinize çekecek, hem iddialı hem de saatlerce dayanıklı bir makyaj için sihirli tüyolara hoş geldiniz!
Kusursuz ve Dayanıklı Ten Makyajı (Base)
Makyajınızın uzun saatler boyunca kalıcı olmasının sırrı bazdan geçer:
1. Primer Şart: Makyaja başlamadan önce cildinize uygun bir makyaj bazı (primer) uygulayın. Yağlı ciltler için matlaştırıcı, kuru ciltler için nemlendirici ve ışıltı veren bazlar, fondöteninizin cildinizle bütünleşmesini sağlar.
2. Katmanlama Tekniği: Fondöteninizi kalın bir katman halinde sürmek yerine, ince katmanlar halinde uygulayın. Her katmanın arasına bir süngerle sabitleme spreyi sıkmak, fondötenin cilde kilitlenmesini sağlar.
3. Pişirme (Baking): Göz altlarına ve T bölgesine bol miktarda transparan pudra uygulayıp 5-10 dakika bekletin. Fazla pudrayı geniş bir fırçayla silin. Bu teknik, kapatıcınızın çizgilere dolmasını engeller.
Credit: Pinterest @the_tamm
Gözlerde Parıltı ve Dram (Eyes)
Yılbaşı makyajının imzası genellikle gözlerdeki ışıltıdır:
4. Glitter Bazı Kullanın: Göz kapağınıza süreceğiniz simli farların veya pigmentlerin dökülmesini engellemek için, mutlaka altına glitter/sim bazı uygulayın. Normal far bazı bu tanecikleri tutmakta yetersiz kalır.
5. Dumanlı Gözler: Siyah veya koyu renkli farları kirpik diplerinize uygularken, rengi kaş kemiğinize doğru yumuşakça dağıtın. Gözün iç köşesine gümüş veya altın rengi aydınlatıcı uygulamayı unutmayın.
6. Suya Dayanıklı Maskara: Gece boyu terleme veya nemden etkilenmemek için mutlaka suya dayanıklı (waterproof) maskara kullanın. Takma kirpik takmak, dramatik etkiyi iki katına çıkaracaktır.
Credit: @haileybieber
Dudaklar ve Işıltılı Son Dokunuşlar (Lips & Glow)
7. Dudakları Hazırlayın: Rujunuzun çatlamaması için öncesinde dudak peelingi yapın ve ince bir kat nemlendirici sürün.
8. Sabitleme Tekniği: Rujunuzu sürdükten sonra dudağınızın üzerine ince bir peçete koyun. Büyük bir fırçayı transparan pudraya batırın ve peçetenin üzerinden pudrayı dudağınıza uygulayın. Bu, mat rujunuzun kalıcılığını saatlerce artırır.
9. Doğru Aydınlatıcı: Yılbaşı gecesi makyajı abartıyı kaldırır. Yanak kemiklerinizin üzerine, kaş kemiğinizin altına ve burun ucuna metalik yansımalı yoğun bir aydınlatıcı uygulayarak ışığı yakalayın.
Credit: @gigihadid