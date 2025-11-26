Yılbaşı gecesi için makyaj tüyoları

Kusursuz ve Dayanıklı Ten Makyajı (Base)

Makyajınızın uzun saatler boyunca kalıcı olmasının sırrı bazdan geçer:

1. Primer Şart: Makyaja başlamadan önce cildinize uygun bir makyaj bazı (primer) uygulayın. Yağlı ciltler için matlaştırıcı, kuru ciltler için nemlendirici ve ışıltı veren bazlar, fondöteninizin cildinizle bütünleşmesini sağlar.

2. Katmanlama Tekniği: Fondöteninizi kalın bir katman halinde sürmek yerine, ince katmanlar halinde uygulayın. Her katmanın arasına bir süngerle sabitleme spreyi sıkmak, fondötenin cilde kilitlenmesini sağlar.

3. Pişirme (Baking): Göz altlarına ve T bölgesine bol miktarda transparan pudra uygulayıp 5-10 dakika bekletin. Fazla pudrayı geniş bir fırçayla silin. Bu teknik, kapatıcınızın çizgilere dolmasını engeller.

Credit: Pinterest @the_tamm