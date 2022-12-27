Yılbaşı gecesi için saç önerileri (2023)

Yılbaşı geceleri yeni yıl ruhunun yaşanacağı; enerjisi yüksek gecelerden. Bu makalede yılbaşı akşamı için saç modeline karar verecekler için ipucu olabilecek bazı püf noktaları paylaşıyoruz. Batuhan Gelişli, yılbaşı gecesi için saç önerilerini; trend olacak saç renklerini paylaştı. (Bu yazının ardından, Yılbaşı makyajı nasıl yapılır? , Kış mevsiminde saç bakımı nasıl olmalı? makalelerimize de okuyabilirsiniz.)

Yılbaşı saç modeline karar verirken nelere dikkat edilmeli?

Yılbaşı gecesi için yapılacak saç modeli kişinin giyeceği elbiseye ya da bulunacağı mekana göre değişebilir. Mekanın konseptine göre yaka detaylı elbiselerde topuz alternatifi yerine geçen arkaya taranmış ıslak görünümlü saçlar tercih edilebilir.

Mekanın konseptine göre yaka detaylı elbiselerde topuz alternatifi yerine geçen Dağınık topuzlar yüksek yakalı elbiseler dahil olmak üzere birçok stile uyum sağlar.

Dalgalı saçlar, en risksiz saç modelidir.

Yılbaşı gecesini daha rahat geçirmek isteyenlerin tercileri de daha rahat saç modelleri oluyor. Sade kıyafetlere de uygun iri dalgalı saç modelleri tercih edilebilir.



Hangi ortama göre nasıl bir saç modeli seçilmeli?

Retro saçlar, kurdeleler ve saç bantlarıyla harika görünür.

Bir parti klasiği olan dağınık topuzlar da favori saç stilleri arasındadır. Sımsıkı topuzun aksine çok daha rahat ve zahmetsiz bir şıklık yaratan dağınık topuzlar tercih edilebilir.

Örgüler her zaman farklı saç modelleriyle ilgi çekici bir görünüm yaratır, partilerde tercihleriniz arasında yer alabilir.



Bu yılbaşı için hangi saç renkleri trend?

Bej ve kumral saç renkleri trend. Yeni yılda doğallık ön planda; hacimli ve kısa saçlar trendler arasında.

Renklerde bej ve kumral saç renkleri hem bu yılbaşı ve 2023 sezonun trendi olacaktır. 2023 gelin saç modellerinde de açık ve daha dalgalı saçlar trend olacak. ( 2023 saç modası: Hangi saç renkleri ve trendler ön planda? makalemize de göz atabilirsiniz.)

Yılbaşı için saç modeli önerileri

Açık ve dalgalı

Sıkı toplanmış saçlar

Yılbaşı saç aksesuarları