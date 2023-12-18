Yılbaşı makyajı nasıl yapılır? Yılbaşı 2024 makyaj önerileri

Yılbaşı gecesi yaklaştıkça, yeni bir yıl heyecanı da artıyor. Yeni yıla girerken, nerede olursanız olun en sevdiğiniz elbiseyi giymek, saç ve makyajınızı yapmak kendinizi iyi hissetmenize ve yılbaşı ruhunu yaşamanıza yardımcı olur. Profesyonel ve Kalıcı Makyaj Uzmanı Demet Karataş, özel günler ve özellikle de 2024 yılbaşı gecesine damgasını vuracak bir makyajın ipuçlarını; trend makyaj tekniklerini anlattı.

Metalik ve simli bakışlar tercih edilebilir!

Yılbaşı makyajında gidilecek, yer partinin içeriği, giyilecek kıyafet, kıyafetin rengi bizim yılbaşı makyajı yaparken bize yardımcı olan en önemli detaylardır. Kişinin yüz hatlarına baktığımızda dudakları mı ön plana çıkaracağız yoksa gözlerimi ön plana çıkaracağız buna karar verdikten sonra eğer ön plana çıkacak gözlerse simli metalik farlar ve simli farlar kullanılabilir. Hatta direkt simler de kullanılabilir ama mutlaka simli farların ve metalik renklerin altlarına uygun baz mutlaka kullanılmalıdır.

Eğer ki kuru farın üzerine direk metalik rengi sürersek ya da simgeleri yerleştirirsek, gecenin sonunda bu simler kirpiklerin üzerine düşecektir. Hatta oradan da göz altlarına düşecektir ve kötü bir görüntü yaratacaktır.

Biraz yoğun, eğlenceli bir gece olacağı için, çok hareketli olacağı için makyajı iyi sabitlemek gerekir. Bazın simleri ve metalik renkleri tutması ve bırakmaması gerekiyor, ancak bu şartla kullanılabilir. Eğer ki kullanılmayacaksa da benim tavsiyem biraz daha belirgin gözler için biraz yoğun bir kirpikten faydalanılabilir. Eyeliner ve kirpik yıl başı makyajının vazgeçilmezidir. Gözlere taşlar takılabilir, glitterlar sürülebilir ama hepsinin altına mutlaka iyi bir baz kullanmak gerekir.

Dudakları ön plana nasıl çıkarmalıyız?

Eğer yılbaşı makyajında kişinin yüzünde dudakları ön plandaysa yani ön plana çıkarmak istediğimiz yer dudaklarsa çok kusursuz bir görüntü yaratmak gerekiyor. Bunun için de dudağın alt bazını iyi hazırlamak gerekmektedir. Makyajın tamamında iyi bir baz hazırlanmadığı sürece üzerine yaptığımız her şey havada kalacaktır veya çok daha çabuk bozulacaktır.

Yılbaşı günü eğer bir partiye katılacak, geceye yemeye gidilecekse iyi bir baz hazırlamadan makyaj yaparsak ya da bir dudak hazırlarsak eğer rujumuz içtiğimiz en ufak bir içecekte kesinlikle dağılacaktır ya da bardakta kalacaktır. Bunu yaşamamak için öncelikli olarak çok iyi bir baz hazırlamak gerekir, özellikle koyu renk rujlar için bunu büyük önem taşımaktadır. Alta kalemi çok dikkatli çekmek gerekir, etrafının ışığını ve gölgesini çok iyi vermek gerekir, son olarak da bir pudra mutlaka uygulamak gerekir. Sabitleyici bir pudra uyguladıktan sonra da istenirse bir parlatıcı sürülebilir ya da tekrar bir ruj geçilebilir, böylelikle kalıcılığı artacaktır.

Temaya en uygun makyajı nasıl seçebilirsiniz? Nelere dikkat etmelisiniz?

Yılbaşı eğlencesinin bir teması varsa ve bir temaya uygun makyaj yapacaksak özellikle bu partinin temasında kullanılacak renkler neler, nasıl bir kıyafet giyilecek, kıyafetin renkleri neler, hatta kıyafete takılacak aksesuarlar neler, kıyafet çok şatafatlı bir kıyafet mi yoksa daha sade bir kıyafet mi, bunların tamamı bizim makyaj yaparken bizim önemsediğimiz şeylerdir. Özellikle de yılbaşı makyajı gibi özel gün makyajlarında bunlara çok fazla dikkat etmek gerekiyor. Temaya uygun bir makyajla da gözleri ya da dudakları ön plana nasıl çıkaracağını bilen iyi bir uzman gerekir. Çok abartılı bir kıyafette, abartılı bir makyaj asla yapılmaz ya da abartılı bir göz makyajı asla yapılmaz, dudak biraz daha ön plana çıkarılır dolayısıyla özel gün makyajı yapıyorsak her şey bizim için çok önemlidir. Bu nedenle de makyaj için iyi uzmanlardan danışmanlık almak gerekmektedir ve her detayı uzmanımıza söylememiz gerekir.

Bu önerilerle, 2024 yılbaşı gecenizde şıklığınızı ve güzelliğinizi ön plana çıkarabilir, metalik renkler ve simlerle büyüleyici bir görünüme kavuşabilirsiniz. Unutmayın, özel günlerde makyajın detaylarını kaçırmamak önem taşır!