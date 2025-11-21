Yılbaşı ruhunu yansıtan 8 tırnak manikür trendi

Yılbaşı, makyaj ve kıyafet seçimlerinde olduğu gibi tırnaklarda da ışıltıyı, dramayı ve kırmızı zarafetini hak eden tek dönemdir! Sezonun ruhunu ve partilerin enerjisini yansıtacak, en çok konuşulan 8 tırnak manikür trendini sizin için bir araya getirdik...

Aybüke Sengir

Yılbaşı ruhunu yansıtan 8 tırnak manikür trendi - Resim : 1

Yılbaşı sezonu yaklaşıyor ve tırnaklarınıza şık yılbaşı temalı tasarımlarla zarif bir dokunuş katmanın tam zamanı! İşte yılbaşı konseptli 8 tırnak manikür trendi...

Yılbaşı ruhunu yansıtan 8 tırnak manikür trendi - Resim : 2

Credit Pinterest: @kimallardyce

Yılbaşı ruhunu yansıtan 8 tırnak manikür trendi - Resim : 3

Credit Pinterest: @Lindsijoy

Yılbaşı ruhunu yansıtan 8 tırnak manikür trendi - Resim : 4

Credit Pinterest: @fathiimane228