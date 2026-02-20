Yorgun bakışlara son: Çizgilere dolmayan 8 gözaltı kapatıcısı
Gözaltı kapatıcısı seçmek, samanlıkta iğne aramak gibi; ya çok kapatıyor ama beton gibi duruyor ya da yapısı harika ama iki saat sonra o meşhur gözaltı çizgilerine dolup bizi olduğumuzdan yaşlı gösteriyor. Özellikle yorgun uyandığımız sabahlarda tek istediğimiz pürüzsüz, aydınlık ve 'ben buradayım' diye bağırmayan bir görünüm...
2026’nın teknolojik formülleri sağ olsun, artık hem yüksek kapatıcılık hem de nemli bitiş bir arada olabiliyor. İşte o hayalindeki pürüzsüz bakışlara kavuşturacak, çizgilere dolma yapmayan en iyi 8 gözaltı kapatıcısı...
Glossier Stretch Concealer
Bobbi Brown Skin Concealer Stick
Westman Atelier