Yunan kadınlarının güzellik sırları nelerdir?

Yunan kadınlarının güzellik sırları, hem antik çağlardan gelen doğal geleneklere, hem de Akdeniz yaşam tarzına dayanır. Cilt bakımı, saç sağlığı ve sağlıklı yaşam konularında oldukça sade ama etkili yöntemleri vardır.

1. Zeytinyağı Mucizesi

Antik Yunan'dan bu yana zeytinyağı; cilt, saç ve tırnak bakımında kullanılır.

Nemlendirici, antioksidan, yaşlanma karşıtı özellikleri sayesinde hâlâ favori.

Duş sonrası vücuda sürülür ya da saç uçlarına uygulanır.

2. Doğal Maskeler

Salatalık, yoğurt ve bal karışımlarıyla yapılan maskeler:

Cildi yatıştırır.

Gözenekleri küçültür.

Ferahlık ve parlaklık sağlar.

3. Güneşe Karşı Bilinçli Yaklaşım

Güneşlenmeyi severler ama güneş kremi kullanmayı da ihmal etmezler.

Özellikle yaz aylarında, şapka ve doğal koruyucularla ciltlerini korurlar.

4. Buhar Banyoları ve Deniz Tuzu

Antik çağda olduğu gibi bugün de:

Buhar banyolarıyla gözenekleri açarlar.

Deniz tuzu peeling ile ölü deriyi atarlar.

Epsom tuzu banyoları rahatlatıcı ve toksin atıcıdır.

5. Akdeniz Diyeti

Sağlıklı cilt ve vücut için zengin beslenme çok önemli:

Zeytinyağı, taze sebze-meyve, balık, yoğurt.

Şekerden ve aşırı işlenmiş gıdalardan kaçınırlar.

6. Bol Su ve Bitki Çayları

Gün boyu bol su içmek, cilt sağlığı için temel alışkanlıktır.

Papatya, adaçayı ve rezene çayı gibi bitkisel çaylar da tercih edilir.

7. Minimal Makyaj