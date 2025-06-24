Deren Talu'nun sarışın stili: Banu Alkan cosplay

Sosyal medyada oldukça aktif olan Deren Talu, son TikTok paylaşımıyla takipçilerini şaşkına çevirdi. Talu'nun yeni saç imajı büyük ilgi gördü.

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
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Deren Talu'nun sarışın stili: Banu Alkan cosplay - Resim : 1

Defne Samyeli’nin kızları Derin ve Deren Talu son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemine konu oluyorlar.

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Deren Talu'nun sarışın stili: Banu Alkan cosplay - Resim : 2

Defne Samyeli’nin 2011 yılında ayrıldığı Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen büyük kızı Deren Talu, son zamanlarda aktif kullandığı bu kez yeni saçlarını paylaştı.

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Deren Talu'nun sarışın stili: Banu Alkan cosplay - Resim : 3

Deren sarı upuzun saçlarını paylaşarak "Banu Alakn cosplay" notunu düştü.

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Deren Talu'nun sarışın stili: Banu Alkan cosplay - Resim : 4

Takipçilerinin şaşkınlığı ise kısa sürdü. Talu, paylaşımının devamında saçındakinin aslında peruk olduğunu gösterdi. 