Hollywood yıldızları Brad Pitt ve Tom Cruise, yıllar sonra 'Formula 1'in galasında bir araya geldi
Hollywood'un efsanevi isimleri Brad Pitt ve Tom Cruise, başrolünde Pitt'in yer aldığı "Formula 1" filminin Londra galasında yıllar sonra bir araya gelerek hayranlarına sürpriz yaptı. Kırmızı halıda yan yana gelen iki eski dostun kavuşma anları, renkli görüntülere sahne oldu.
Joseph Kosinski’nin yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu Ehren Kruger’in kaleme aldığı ve başrollerini Brad Pitt, Javier Bardem ve Kerry Condon’ın paylaştığı “Formula 1” filminin Londra galası büyük bir ilgiyle gerçekleştirildi.
Geceye sürpriz bir isim olarak katılan Tom Cruise, Brad Pitt ile kırmızı halıda birlikte poz vererek dikkatleri üzerine çekti.
İki Hollywood yıldızının samimi anları objektiflere yansırken, 30’lu yaşlarının başında birlikte rol aldıkları Vampirle Görüşme filminden bu yana ilk kez böylesine dikkat çeken bir buluşma yaşamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Galada Brad Pitt, koyu yeşil takım elbisesi ve beyaz gömleğiyle şıklığını gözler önüne serdi. Stiline açık yeşil bir fular ve güneş gözlükleri ekleyen Pitt, son dönemde sevgilisi Ines de Ramon ile yaşadığı ilişkinin etkisiyle tarzında da gözle görülür bir değişime gitti.