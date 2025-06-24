Hollywood yıldızları Brad Pitt ve Tom Cruise, yıllar sonra 'Formula 1'in galasında bir araya geldi

Galada Brad Pitt, koyu yeşil takım elbisesi ve beyaz gömleğiyle şıklığını gözler önüne serdi. Stiline açık yeşil bir fular ve güneş gözlükleri ekleyen Pitt, son dönemde sevgilisi Ines de Ramon ile yaşadığı ilişkinin etkisiyle tarzında da gözle görülür bir değişime gitti.