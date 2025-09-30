Yüzünüzü anında inceltmenin sırları: Makyajdan saç kesimine 6 hile

Dikey Kontürleme Tekniği: Yanakları Kaldırma Sanatı

Yüzü inceltmenin en hızlı yolu kontür uygulamasıdır, ancak uygulama yönü kritik öneme sahiptir.

Hile: Kontür (veya soğuk alt tonlu bir bronzlaştırıcı) ürününü alttan yukarı doğru yatay değil, çapraz ve eğimli bir şekilde uygulayın. Elmacık kemiğinizin hemen altına başlayan bu çizgiyi, göz hizasını geçmeyecek şekilde şakaklara doğru karıştırın.

Amaç: Bu dikey çizgi, yanak bölgesini içeri çekilmiş gibi gösterir ve dikkati yüzün genişliğinden yukarı, elmacık kemiklerinin yüksekliğine çeker.