1 Nisan'da sevgiliye yapılacak yaratıcı şaka fikirleri arıyorsanız bu yazı sizin için! ‘Bu şaka sevgiliye asla yapılmaz, ayrılık sebebidir’ denen şakalar da bu yazıda!

KızlarSoruyor.com üyelerine yönelttiği soruyla ‘aşkın şakası olmadığını’ ortaya çıkardı! Anketi yanıtlayan üyelerinin yüzde 61’i ‘sevgilime/eşime şaka yapmayacağım’ dedi!



1 Nisan'da sevgiliye yapılacak ve yapılmayacak şakalar (eşek şakaları) neler? Peki sevgiliye yapılacak yaratıcı 1 Nisan şakaları var mıdır? Üyelerinin ‘1 Nisan ve sevgililik müessesesi’ konusunda görüşlerine başvuran KızlarSoruyor.com’ un anketinde 2341 kişi (yüzde 61) "sevgilime şaka yapmayacağım" dedi. Yalnızca 1509 kişi (yüzde 39) sevgilisine şaka yapacağını söyledi. Ankette üyelerin bir kısmı geçmişte sevgili veya eşlerine yaptıkları ya da kendilerine yapılmış olan yaratıcı şakalardan örnekler verdi. Yapılan şakaların bazılarının yaratacağı etki düşünülürse, "ne şaka yapmayı severim ne de yapılmasını isterim" diyenler o kadar da haksız sayılmaz hani. İşte 1 Nisan için en yaratıcı şakalardan bir demet:



• Ayrılmak istediğinizi söyleyerek sevgilinizi inandırın, sonradan “1 Nisan!” diyerek doğruyu açıklayın. Ama dikkat edin bu son şakanız olmasın.



• Buluşmaya başkasıyla el ele gidin!



• Sevgilinizin telefonunu çaldırıp kapatın, geri döndüğünde erkekseniz bir kızı, kız tarafıysanız da bir erkeği konuşturup xxx’in telefonunda geziniyordum, kimi aldattığını merak ettim, şu anda duşta deyip kapatsın. Çok riskli ama unutulmayacak bir şaka.



• 1 Nisan akşamı kocam eve gelirken kapı önüne erkek ayakkabısı masada şarap filan bıraktım içilmiş bir şekilde. Kıyafetler salonda çıkartılmış şekildeydi, iç çamaşırlar da oradaydı :D Kocam yatak odasına girince geberticem sizi dedi, yanımdaki cansız mankene saldırdı, mankenin kolu kopunca gülmeye başladım ona! Sinirden deliye döndü!



• Önüne bir litre su koyup su falına bakacağım deyin. Hokus pokus gibi bir şeyler söyledikten sonra bir şeyler fısıldayın, koklayın ve oldu deyip koklatın, tam koklarken suyu üzerine boca edin.



• Geçen sene sevgilim gözünü yüzünü morartıp fotoğrafını atmıştı, “abim telefonumu aldı, yazışmalarımızı gördü, beni dövdü” demişti ben de delirmiştim. İki saat sonra şaka yaptığını söyledi, 1 Nisan olduğunu bile unutmuştum ben.



• YouTube'dan öncelikle bir ambulans sesi açın. Ardından polis telsizi ve kalabalık bir grup insanın sesini açın. Bu üç sesi aynı anda açarak, olay yerini andıran bir ses yaratın. Bu sesi açarak kız arkadaşınızı arayın. “Tartışma çıktı. Başka bir grupla kavga ettik, ... isimli arkadaş yaralandı. Şu an hastaneye götürüyoruz, durumu biraz ağır. Haberiniz olsun, biz gidiyoruz. Sen de hemen hazırlan, sevgilinin yanına gel” deyin. Aradan 5 dakika geçtikten sonra arayıp, 1 Nisan şakası olduğunu söylemeyi unutmayın.



• Ben en son 13 yıl önce yapmıştım sevgilime 1 Nisan şakası. "Evlendik." Bu 1 Nisan'da 14 yılımıza başlıyoruz. Etkisi 13 yıl boyunca süren bir şakaya imza attık. Benim şaka anlayışım sonunda hem şakayı yapan hem de şakalanan kişi eğlenmeli ve mutlu olmalı. Eşek şakalarının hayatımda yeri yok.



• Nişanlım kalp hastası olmuşum ve kalbime pil takacaklar demişti. Kalbime iniyordu korkudan.



• Bir video izlemiştim. Adam sevgilisinin yanında aşağı atlıyor. Aşağıda da şişme yatak var. "Will U Marry me?" yazıyor. Kız hemen çığlık atıp aşağı bakıyor:) Böylece evlenme teklifini görüyor işte:)



• Sevgilinin saçının renginde bir peruk alıp makasla arkadan onun saçını kesmiş gibi yapın.



• Kremalı bisküvi alın, arasını açın, kremayı temizleyin. Diş macunu sürüp kapatın, sonra da ikram edin.