Erkeklerden kadınlara

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Erkeklerin dünyasını keşfetmek en zor bulmacayı çözmekten daha zordur.

Merih Makastar / 35 Oyuncu, müzisyen, seslendirme sanatçısı

Yemek çok önemli...

Her ne kadar erkekler atıştırıp geçiştirmeyi seviyor gibi görünse de yıllardan beri süregelen söz çok doğrudur; güzel bir yemek sofrası ve yemek -sevdiği kadın tarafından özenerek hazırlanmışsa- erkekler için kalbe doğru giden en önemli anahtardır.



Erkekler merak etmeyi sever!

Sizin hakkınızda merak edeceği bir konu bırakın. Onun sizin hakkınızda herhangi bir konuda küçücük bir merakı bile size olan ilgisini ayakta tutmaya yeter.



Eğer hayatında uzun süreli yer almak istiyorsanız...

Erkeklerin asla ilk mesajına cevap vermeyin! Her zaman ikinci mesajı atar korkmayın; hatta daha esprili bir dille atar.



İçten bakışlarla erkekleri tavlayabilirsiniz.

Erkeklerin gözlerinin içinden kalbine ineceğinizi unutmayın. Bilin ki erkekler, birlikte olduğu kişilerin sayısını ya da o anları unutabilir kolaylıkla. Unutamayacağı tek şey, sevgi yüklü bakışlar olacaktır.



Erkekler plan program sevmez.

Önceden planlı yaşamaya bayılan kadın kısmının tersine erkekler daha spontandır. O yüzden planlı yapacağınız hiçbir şey onu etkilemeyecektir. Biraz sürpriz yapma şansı tanıyın. Zaten belli bir süre sürpriz yapmıyorsa da unutun gitsin!



İsteklerinizi belli etmeyin.

Bu onu size karşı savunmasız kılacaktır. Birlikte olduğu erkekten bir şey istemeyen kadın, uzun vadede çok daha fazlasını alacaktır. Başka bir deyişle altın veren tavuk kesilmez.

