Erkeklerin dünyasını keşfetmek en zor bulmacayı çözmekten daha zordur.
Merih Makastar / 35 Oyuncu, müzisyen, seslendirme sanatçısı
Yemek çok önemli...
Her ne kadar erkekler atıştırıp geçiştirmeyi seviyor gibi
görünse de yıllardan beri süregelen söz çok doğrudur; güzel
bir yemek sofrası ve yemek -sevdiği kadın tarafından özenerek
hazırlanmışsa- erkekler için kalbe doğru giden en önemli
anahtardır.
Erkekler merak etmeyi sever!
Sizin hakkınızda merak edeceği bir konu bırakın. Onun sizin
hakkınızda herhangi bir konuda küçücük bir merakı bile size
olan ilgisini ayakta tutmaya yeter.
Eğer hayatında uzun süreli yer almak istiyorsanız...
Erkeklerin asla ilk mesajına cevap vermeyin! Her zaman ikinci
mesajı atar korkmayın; hatta daha esprili bir dille atar.
İçten bakışlarla erkekleri tavlayabilirsiniz.
Erkeklerin gözlerinin içinden kalbine ineceğinizi unutmayın.
Bilin ki erkekler, birlikte olduğu kişilerin sayısını ya da o anları
unutabilir kolaylıkla. Unutamayacağı tek şey, sevgi yüklü
bakışlar olacaktır.
Erkekler plan program sevmez.
Önceden planlı yaşamaya bayılan kadın kısmının tersine
erkekler daha spontandır. O yüzden planlı yapacağınız hiçbir
şey onu etkilemeyecektir. Biraz sürpriz yapma şansı tanıyın.
Zaten belli bir süre sürpriz yapmıyorsa da unutun gitsin!
İsteklerinizi belli etmeyin.
Bu onu size karşı savunmasız kılacaktır. Birlikte olduğu
erkekten bir şey istemeyen kadın, uzun vadede çok daha
fazlasını alacaktır. Başka bir deyişle altın veren tavuk kesilmez.