Erkeklere sorduk!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Kusursuz ilk buluşma kuralları.

İlk buluşmada sürekli kendini öven bir kadın maça 5-0 geride başlar. İlk yemek randevusunda yapılması gereken basit aslında. Sohbet tıkanmasın diye konu üretmek şart ama sürekli kendini anlatmak çok itici. Aman dikkat! Başkalarını çekiştirmek de yapılacak en son şey olmalı.

Burak, Doktor / 30 yaşında



Ortamı germemekte fayda var. Sessizlik ilk buluşmanın en büyük düşmanı. Son gittiğiniz film, arkadaşınızla yaşadığınız komik bir anı ya da varsa bir hobinizi onunla paylaşmak can simidi görevi görebilir.

Taner, İnşaat Mühendisi / 31 yaşında



