İlk buluşmada sürekli kendini
öven bir kadın maça 5-0
geride başlar. İlk yemek
randevusunda yapılması gereken
basit aslında. Sohbet tıkanmasın
diye konu üretmek şart ama
sürekli kendini anlatmak çok
itici. Aman dikkat! Başkalarını
çekiştirmek de yapılacak en son
şey olmalı. Burak, Doktor / 30 yaşında
Ortamı germemekte fayda
var. Sessizlik ilk buluşmanın en
büyük düşmanı. Son gittiğiniz
film, arkadaşınızla yaşadığınız
komik bir anı ya da varsa bir
hobinizi onunla paylaşmak can
simidi görevi görebilir. Taner, İnşaat Mühendisi / 31 yaşında