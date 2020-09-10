Gizlenen bir ilişki, saklı kalmış bir aşk, tutkulu bir sevda, uyumlu iki ruh ve bir sır. Spot ışıklarını ve bakışlarımızı kapalı kapılar ardında yaşanan romantik hikayelere çeviriyoruz. Açık açık konuşma vakti geldi!

Aralarındaki çekimin metrelerce öteden bile anlaşıldığı bir kadın ve bir erkek. Kaçamak bakışlar, gizli saklı buluşmalar, büyük bir heyecan ve tutkulu bir aşk.



Sally Rooney isimli genç yazar, 2018 yılında Normal People (Normal İnsanlar) isimli modern romanını okuyucularıyla buluşturduğunda bu romantik hikayeyle sarsılmıştık. Kitap, hiç vakit kaybetmeden en çok satanlar listelerinin zirvesini kendine mesken edinmişti.



Takvim yaprakları 2020 yılını gösterdiğindeyse BBC ve Hulu, romanı bir diziye dönüştürerek yeni ilişki fenomenimizi dünyaya duyurdu. Romanı okuduktan ve mini diziyi izledikten hemen sonra hikayenin isminin neden Normal İnsanlar olduğundan artık emin olmuştuk.



Marianne gibi gizli bir aşkın tarafı olmak gayet olağan ve ‘normal’ bir durum. Yoksa sizin başınıza hiç gelmedi mi? Baş karakterler Marianne ve Connell’dan ilhamla kendi hayatlarımızda gizlenenlerin peşinde düştük.



SON DÖNEMİN EN POPÜLER AŞIKLARI



Connell, okulun futbol takımında oynayan ve sosyal anlamda başarılı ve popüler bir genç. Marianne ise zengin ve sosyal anlamda başarısız bir karakter. Bu romantizm ve alevlenen aşk Connell’ın yaşananlardan kimsenin haberdar olmaması yönündeki isteğiyle yüzümüze tokat gibi çarpıyor.



Asosyalliği ve soğuk duruşuyla dalga konusu olan, hatta Connell tarafından okul balosuna bile davet edilmeyen Marianne’den bahsediyoruz. Connell, kalbinin en derininde saklasa da sosyal olarak kabul görmeyen sevgilisini gizlemeyi seçen biri olarak kara listemize adını yazdırıyor. İkilinin yolları en nihayetinde ayrıldı…



Her şeye rağmen içerisinde büyük bir aşk, ilham veren bir dostluk ve zor bulunur bir uyuma sahip bu ilişki, gizli saklı aşklar kategorisindeki yerini çoktan aldı. Hikayenin devamında ikili, defalarca karşılaşacak ve her seferinde mutlu sona -neredeyse- yaklaşacak.



Henüz okumayan ve izlemeyenlerin kalan heyecanını kaçırmadan kendilerini bu hikayeye dahil olmaya davet ediyoruz. Biz de yolumuza daha tanıdık hayatlarla devam ediyoruz…

İDEAL İLİŞKİ TANIMLARI

İdeal bir ilişki nasıl olmalı? Bu sorunun yanıtı ilişkinin taraflarına göre değişiklik gösterse de çoğumuz benzer şekilde tanımlayabiliriz. En azından ilişkinin gizli tutulmaması konusunda hemfikiriz değil mi? Bugüne dek ‘ideal’ olarak tanımlanamayacak ilişkiler yaşadıysanız belki de gizli-saklı aşklar konusunda iyi bir referans olabilirsiniz.



Taraflardan birinin diğerini sosyal anlamda gizlediği, ilişkisini kapalı kapılar ardında sürdüren veya iki tarafın da birbirini gizleyerek yaşadığı ilişkilere gizli-saklı aşklar adını veriyoruz. Uzman Klinik Psikolog Cansu Yurtseven, gizli ilişkilerin cazip bulunmasının sebeplerinden biri olarak, taraflar arasında gizlenen ve beraber taşıdıkları bir sırrın varoluşunun cazibesinin altını çiziyor.



Partnerlerden başka kimsenin bilmediği ve korumaya çalışılan bu sırrın, ikiliyi birbirine daha da yakınlaştırdığını öne sürüyor. Bu sırrın büyüklüğü, ikili arasındaki bağın da büyüklüğü anlamına geliyor. Ayrıca, sır paylaşmanın tüm ilişkilerde yoğunluğu ve bağlılığı arttıran bir faktör olduğunu da ekliyor.

Kırlarda koşmak, gün batımı izlemek, eğlenmek, coşmak ve aşkınızı tüm dünyaya haykırmak varken… Neden bunu seçmiyoruz? Onun yerine tenha kahvecilerde buluşmalar, kısa konuşmalar, kalabalık arkadaş ortamlarında kaçamak bakışlar ve iki yabancıyı oynamak...



Son ilişkisinde partneri tarafından gizlenen 30’lu yaşlarının başında bir kadın, ilişkilerinin gizlendiğini ortak bir arkadaş sayesinde fark etmiş. Başrolümüzün eski(!) partneri; ilişkisi hakkında sorulan bir soruya ‘aramızda hiçbir şey geçmedi’ cevabıyla karşılık vermiş.



Başrolümüz ise ‘ben utanılacak biri değildim, hatta benimle birlikte olması onun için seviye atlamak bile sayılabilir’ demekten bu defa kendini alamamış. Karşı tarafın neden böyle bir şeye ihtiyaç duyduğunu ise geçen zamana rağmen bir türlü anlamamış.



ŞİFRE: BAĞLANMA PROBLEMLERİ

GİZLİ MODDA BİR PLAYLIST

Uzm. Klnk. Psk. Cansu Yurtseven’e göre, bireylerin yaşadığı bağlanma problemleri duygusal ilişkiye yatırım yapmasını engelliyor.Sağlıklı bir bağlanmanın gerçekleşemediği bu örüntüde ya da bağlanmaktan korkan -çünkü bağlanırsa terk edileceğine inanan- kişilerde, bu döngülerin herkesin gözü önünde yaşanmasından rahatsızlık duyabildiğini söylüyor ve ekliyor: “Bazen ise tek bir ilişkiye bağlanmak ve kontrolü kaybetmek kişiyi ürküttüğü için kendisini teslim etmemek adına kişi, birden fazla ilişkiyi aynı anda yaşayabilir.Gizleme, birden fazla partnerle yaşanacak ilişkinin alt yapısıdır. Dolayısıyla bu ilişkilerin hepsi ya da bir kısmı gizli yaşanır. Bu örüntü kişinin çocukluk ve ergenlik dönemlerinde yaşadığı ebeveynle olan bağlanma örüntüsünün, gerçek terk edilmelerin ya da terk edilme korkularının bugüne yansımasıdır.Aşık olduğumuz kişilerin özellikleri, yaşadığımız ilişkiler, seçtiğimiz partnerler, ilişkide talep ettiklerimiz ve boyun eğdiklerimizin her biri çocukluk ve ergenlik döneminde oluşturduğumuz şemalara, ebeveyn tutumlarımıza, ebeveynlerimizin ilişkilerine ve sosyal öğrenmelerimize bağlıdır. Bugün ilk kez yaşadığımız durumların bile genellikle bilinçdışımızın bir yansıması olduğu söylenebilir.”Bazen kaçamadığımız toplumsal yargılar bazen de esiri olduğumuz egolarımız, ikili ilişkilerimizde farklı eğilimlere sebep oluyor. Gizlenen partnerler, saklanan ilişkiler ve varlığı yalnızca iki kişi arasında ispatlanabilir büyük bir aşkın kayıp tarihinden bahsediyoruz. Peki, ilişkiyi saklı tutma fikri bu kadar masum bir alışkanlık olabilir mi? Sanmıyoruz.Evli bir kişinin yasak aşkı ya da çapkın bir aşığın sayısız sevgilisinden biri olma ihtimalinizi cepte tutalım. Bu durumun devam etmesi durumunda ilerleyen süreçte birçok yeni sorunun başlangıç çizgisinde durduğunuzu da ekleyelim. Elbette flaşların altındaki şöhretlinin yeni sevgilisi olma ihtimaliniz de var.Şöhret sahibi kişi, ilişkisini belli bir süre gizlemek isteyebilir ve gözlerden uzak yaşamayı teklif edebilir. Bir magazin figürüne dönüşmeye niyetiniz yoksa bu istek biraz olsun düşünülmeyi hak ediyor.Partneriniz paparazilerin radarında bir şöhretli değilse ve bu bahaneyle karşınıza çıkıyorsa kendisine hayatta başarılar dilemekte fayda var. Nazardan korkanlar ve dedikodulardan kaçanları da bu bayat bahaneleri sebebiyle üç hayır ile uğurluyoruz.Madalyonun öteki yüzündeyse bambaşka bir dünya bizi bekliyor. Tüm bu gizli-saklı aşkların peşindeki zehir hafiye rolümüzü bir kenara bırakarak, gizemli bir aşık olmayı bile isteye seçenlere de kulak vermek şart.Hepimiz aşkımızı haykıracak, ‘dream couple’ tanımlamasına uyacak, arkadaş gruplarının ‘en cool’ çifti olacak diye bir kural yok değil mi? Bazılarımız gerçekten ilişkisini kapalı kapılar ardında yaşamaktan hayli memnun. Uzm. Klnk. Psk. Cansu Yurtseven, söz konusu ikilinin gözler önünde ve rahatça bir ilişki yaşaması durumunda bir süre sonra sıradanlaşacağını ve tutkunun kaybolacağını düşünüyor.Ancak kaçmak, saklamak, yakalanma korkusu çiftin heyecanını birbirlerine besledikleri duygu dışında da yüksekte tutar. Dolayısıyla da aradıkları tutku ve heyecan daha uzun süre onlarla olur. Asi ruhlu romantiklerin ilişki kodları hakkında artık bir fikir sahibisiniz...Havva’nın onca seçeneğe rağmen yasak elmaya meyletmesi, gizemli olanın daha çekici olduğu gerçeği, saklı olanı bulmanın verdiği haz ve partnerinizle birlikte bir sırrı paylaşmanın verdiği hisle sizi baş başa bırakıyoruz. Kendine göre haklı sebeplerinden ikna olduğunuz bu gizli-saklı aşkınıza dair en doğru çıkarımı mutlaka siz yapacaksınız.Gizleyen de gizlenen de olma kararını iyisiyle kötüsüyle size bırakıyoruz. Unutmayın, son dönemin en iddialı gizli aşıkları Marianne ve Connell bile aşklarını tüm dünyaya duyurdu. Sonuçta mutluluk paylaştıkça çoğalacak, inanın! Spot ışıkları da bakışlarımız da üzerinizde…