Çiftlerin en sık hangi nedenlerle kendilerine başvurdu...
Yıl krizlerini
atlatabilirsiniz!
Evliliklerde kriz yılları olarak adlandırılan
birinci ve beşinci yıllar genelde her
çiftin en büyük tartışmalarını yaşadığı
dönemler. TÜİK ’in 2010 yılı verilerine göre
boşanmaların yüzde 39.9’u evliliğin
ilk beş yılı içerisinde gerçekleşmiş.
Psk. Uğur Dalan’a göre ilk yıllarda
yaşanan en büyük problem uyum
problemi; “Evliliğe, yeni bir yaşama,
yeni sorumluluklara, farklı kültürlere ve
ailelere uyum sağlamaya çalışan çiftler;
özellikle evlilik öncesi birbirlerini tanıma
dönemleri de yeterli değilse büyük
sorunlar yaşar ve bu sorunlar ayrılığa
kadar ilerleyebilir. Evliliğin ilk yıllarındaki
bu sorunların yaşanmaması için evlilik
öncesi dönemin iyi değerlendirilmesi,
çiftlerin birbirlerini yeteri kadar
tanıması ve çiftlerin kendini olduğu
gibi göstermeleri gerekir. Özellikle
evlenmeden önce kendisini farklı lanse
eden kişilerin kurduğu evliliklerde bu
problemler çok fazla görülür.” 10’uncu
yıl krizinin nedenleri ise gelişimi ilk
yıllarda yaşananlara göre daha farklı.
Buradaki en büyük neden ilgi, sevgi ve
saygının azalması olarak gösteriliyor.