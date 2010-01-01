İlişki terapisine en çok kimler başvuruyor?

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Çiftlerin en sık hangi nedenlerle kendilerine başvurdu...

Yıl krizlerini atlatabilirsiniz!

Evliliklerde kriz yılları olarak adlandırılan birinci ve beşinci yıllar genelde her çiftin en büyük tartışmalarını yaşadığı dönemler. TÜİK ’in 2010 yılı verilerine göre boşanmaların yüzde 39.9’u evliliğin ilk beş yılı içerisinde gerçekleşmiş. Psk. Uğur Dalan’a göre ilk yıllarda yaşanan en büyük problem uyum problemi; “Evliliğe, yeni bir yaşama, yeni sorumluluklara, farklı kültürlere ve ailelere uyum sağlamaya çalışan çiftler; özellikle evlilik öncesi birbirlerini tanıma dönemleri de yeterli değilse büyük sorunlar yaşar ve bu sorunlar ayrılığa kadar ilerleyebilir. Evliliğin ilk yıllarındaki bu sorunların yaşanmaması için evlilik öncesi dönemin iyi değerlendirilmesi, çiftlerin birbirlerini yeteri kadar tanıması ve çiftlerin kendini olduğu gibi göstermeleri gerekir. Özellikle evlenmeden önce kendisini farklı lanse eden kişilerin kurduğu evliliklerde bu problemler çok fazla görülür.” 10’uncu yıl krizinin nedenleri ise gelişimi ilk yıllarda yaşananlara göre daha farklı. Buradaki en büyük neden ilgi, sevgi ve saygının azalması olarak gösteriliyor.



