En mutlu, huzurlu ve uzun süreli ilişkilerin sırrı bu temel 5 değere dayanıyor. Ne olduğunu ve nasıl uygulanacağını öğrenmek için yazımızı okuyun.

Hepimiz öyle veya böyle çeşitli ilişkilere giriyoruz. Arkadaşlık veya aşk ilişkisi fark etmez, uzun süreli ve sağlıklı bir iletişimin temel kuralları çok farklılık göstermiyor. Hayat bizi beklenmedik sınavlardan geçirebiliyor ve bunları atlatmak için en önemli kriter temel değerlerin benzer olması.



Bir trende giden bir yolcu hayal edin. Tren İstanbul’a gidiyor ama yolcu Ankara’ya gitmek istiyor. Yolcu İstanbul’a vardıklarını anladığında ciddi bir hayal kırıklığına uğrayacaktır, dolayısıyla başarılı bir yolculuk için trenin de yolcunun da aynı yere gitmesi şarttır.

İlişkiler için bu sistem aynı şekilde işler. Sizin ve sevdiğiniz kişinin güvende, korunaklı, seviliyor ve rahat hissedebilmesi için çekirdek değerlerin birbiriyle uyumlu olması şarttır



Peki nedir bu “ilişkide temel değer” dediğimiz şeyler? Bunlar en kısa şekliyle şöyle açıklanabilir. Sizin davranışlarınızı, hayata bakış açınızı, sadece kendiniz için değil diğerlerine davranışlarınızı da kapsayan değerlerdir. Kısacası hayatınızı yaşama şekliniz olarak tanımlanabilir.

Biriyle özellikle aşk ilişkisi içinde olacaksanız aşağıda listesini yaptığımız 5 değer konusunda aynı fikirde olmanız sizi başarılı, mutlu ve huzurlu bir ilişkiye taşır.





Güven

İlk sırada yer almasının önemli bir sebebi var çünkü güven olmadan bir ilişki neredeyse baştan bitmiş demektir. Siz ve sevdiğiniz kişi birbirinize koşulsuz güven duymalısınız, her zaman birbirinize destek olacağına ve özellikle çocuk varsa onların refahının her şeyden önce geleceğine emin olmalısınız. Yoksa sıkıntı yaşama olasılığı çok yüksek olabilir.

Sadakat

Bu da güvenin hemen ardından gelir çünkü doğrudan bağlantılıdır. Sadakat burada adanmışlık anlamında kullanılır. Aldığınız tüm kararların ve seçimlerin sevdiğiniz kişiyi de etkilediğini düşünerek almanız sadakatin en güzel tanımıdır. Eğer herkesten çok sevdiğinize güveniyorsanız doğru yoldasınız demektir ve aranızdaki bağın bozulması da epey güç olur.

Örneğin, sevdiğinize değil anne-babanıza sadıksanız eşinizin onlar tarafından sözlü tacizine tepki vermezsiniz ya da ilişkinizle ilgili son kararı sevdiğinizle değil ailenizle alırsınız. Bu, ne yazık ki uzun vadede pek sağlıklı sonuçlara yol açmaz çünkü sadakatiniz yanlış yerdedir.





Dini İnanç

Birçok çift başta bunu çok önemli bulmaz ama iş çocuk yetiştirmeye gelince sorun yaratabilir. Baştan herkesin duruşunun net olmasında fayda vardır. İleride tartışmalara ve gerginliklere yol açabilir. Özellikle taraflardan biri diğerine tamamen ters bir inanca sahipse bunu idare etmek ilişki derinleştikçe ağır bir yüke dönüşebilir. Baştan kartları açık oynamak gelecekte sorun çıkmamasını sağlar.

Aile

Bir aile kurmayı istemek veya istememek çok temel bir seçimdir. Sevdiğinizin bu konudaki hayalini sormanız ve öğrenmeniz gerekir. Siz her zaman evlenip çocuk yapmak ve kök salmak istemiş olabilirsiniz ama sevdiğiniz insan bir gün Afrika’daki aç çocuklara yardım eden bir kampta çalışmak istiyor olabilir ya da çok daha basit bir şekilde hiç çocuk istemiyor olabilir. Böyle bir durumda pek de ileri gidemezsiniz haliyle. O sebeple uzun vadeli bir ilişki kuracaksanız bu konuda herkesin aynı fikirde olduğundan emin olmanızı öneririz.

İletişim

Şüphesiz ki iletişim bir ilişkinin gelişmesi ve sürmesi için en kritik değerlerden biridir. Sağlıklı ve açık bir iletişim çiftleri daha da yakınlaştırır ve daha derin bir ilişki için yolu açar. Eğer her şeyi içinize atma eğilimindeyseniz, sizinle ilgili konuların kimseyi ilgilendirmediğini düşünüyorsanız, bunu partnerinizle dahi paylaşmıyorsanız ya da tam tersi her şeyinizi çok açıkça ve tüm sevdiklerinizle paylaşan bir yapınız varsa ve tam tersini yapan biriyle beraberseniz ilişkinizin uzun sürmemesine şaşırmayın. Uzun sürse de ideal koşullarda ve sağlıklı bir şekilde sürmeyebilir, hazırlıklı olun...





Bunlara ek olarak yaşam tarzı, finansal durum, kişisel gelişim gibi konular da var ama onlar başka bir yazımızın konusu. En temel olan ve olmazsa olmaz diyebileceğimiz bu 5 değere öncelikli bakmanızı öneriyoruz.

Son söz olarak şunu ekleyebiliriz ki, bu değerler çok çekirdek olmakla birlikte insanın yaşamı boyunca değişikliğe de uğrayabilirler. 20’li yaşlardaki beklentilerinizle 30’larınızdaki farklı olabilir. Bu değişikliklerin de aynı şekilde sevdiğiniz insanınkiyle paralel olarak dönüşmesi gerekir. Başta benzer değerlerle başlayıp, sonrasında farklı yönlere doğru evrilmek de mümkündür. Önemli olan, sürekli iletişimde kalarak dürüstçe ilişkinizi sürdürmektir.