Yeni yıl ilişkileri yenilemek için önemli bir fırsat. Var olan ilişkiyle ilgili yeni kararlar almak da ilişkiyi güçlendiren bir faktör.

Hayatın her alanında olduğu gibi evlilikler ile ikili ilişkilerde de yenilikler gerekiyor. Uzmanlara göre geçmiş sorunlara odaklanmaktan ziyade eşlerin farklılıklarına saygı göstermesi ve karşılıklı anlayış, bağları güçlendirirken yeni dönem için başlangıç olabilir.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Çiğdem Demirsoy, yeni yılla beraber evliliklerde ve ikili ilişkilerde yeni kararlar almanın, bağları güçlendirilebileceğini söyledi.

Demirsoy, şöyle konuştu:

“Birbirlerinin dünyası ile yakından ilgilenip tanımaya çalışmalılar. Birbirlerinin hedefleri, endişeleri, umutları hakkında bilgi sahibi olmak eşlerin birbiriyle bağını güçlendirecektir. Sevgi ve bağlılık zorluklara dayanma gücü verecek ve çatışmaların üstesinden gelmek kolaylaşacaktır.

Geçmiş sorunlara odaklanmaktan vazgeçilmelidir. Eğer geçmişe bakılacaksa çatışmalar yaşanmazdan önceki dönemlerini hatırlayıp birbirleri ile ilgili olumlu duygulara sahip olduklarını akıllarına getirmeleri geleceğe dönük olumlu bir havayı yakalamalarına yardımcı olacaktır.

Kemikleşmiş çatışmalar varsa ilişkilerini bunlar üzerine kurmak yerine bu sorunlarla birlikte yaşamayı öğrenmeliler. Kilitlendikleri alanlarda birbirlerini incitmeden konuşmanın yollarını öğrenmeli ve uzlaşabildikleri konularda da diyaloglarını arttırmalılar.

Birbirlerinin farklılıklarına saygı göstermek ve eşini değiştirmeye çalışmak yerine olduğu gibi kabul etmek çatışmaları sona erdirecektir. Eşler her zaman her konuda hem fikir olmayabilir. Birbirinin fikirlerine, özlemlerine, hayallerine saygı göstermek ilişkide uyum ve dengeyi getirecektir.”