Hayatın her alanında olduğu gibi evlilikler ile ikili ilişkilerde de
yenilikler gerekiyor. Uzmanlara göre geçmiş sorunlara odaklanmaktan ziyade eşlerin farklılıklarına
saygı göstermesi ve karşılıklı anlayış, bağları güçlendirirken yeni dönem için
başlangıç olabilir.
Üsküdar Üniversitesi
NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Çiğdem Demirsoy, yeni
yılla beraber evliliklerde ve ikili ilişkilerde yeni kararlar almanın, bağları
güçlendirilebileceğini söyledi.
Demirsoy, şöyle
konuştu:
“Birbirlerinin dünyası
ile yakından ilgilenip tanımaya çalışmalılar. Birbirlerinin hedefleri,
endişeleri, umutları hakkında bilgi sahibi olmak eşlerin birbiriyle bağını
güçlendirecektir. Sevgi ve bağlılık zorluklara dayanma gücü verecek ve
çatışmaların üstesinden gelmek kolaylaşacaktır.
Geçmiş sorunlara
odaklanmaktan vazgeçilmelidir. Eğer geçmişe bakılacaksa çatışmalar yaşanmazdan
önceki dönemlerini hatırlayıp birbirleri ile ilgili olumlu duygulara sahip olduklarını
akıllarına getirmeleri geleceğe dönük olumlu bir havayı yakalamalarına yardımcı
olacaktır.
Kemikleşmiş çatışmalar
varsa ilişkilerini bunlar üzerine kurmak yerine bu sorunlarla birlikte yaşamayı
öğrenmeliler. Kilitlendikleri alanlarda birbirlerini incitmeden konuşmanın
yollarını öğrenmeli ve uzlaşabildikleri konularda da diyaloglarını
arttırmalılar.
Birbirlerinin
farklılıklarına saygı göstermek ve eşini değiştirmeye çalışmak yerine olduğu
gibi kabul etmek çatışmaları sona erdirecektir. Eşler her zaman her konuda hem
fikir olmayabilir. Birbirinin fikirlerine, özlemlerine,
hayallerine saygı göstermek ilişkide uyum ve dengeyi getirecektir.”