İlk buluşmada eski defterleri açmayın!

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Siberalem.com’un anketine göre ilk randevuda en büyük hata eski sevgiliden bahsetmek! İlk buluşmada eski defterleri açanların şansı yüzde 36 azalıyor!

Siberalem.com’un üyeleri arasında gerçekleştirdiği ankete göre, ilk buluşmadan sonra ikinci buluşmaya gitmeme kararı alanların yüzde 36’sı en çok karşılarındaki kişinin eski sevgilisinden bahsetmesinden, yüzde 24’ü ise sürekli kendini övmesinden rahatsız oluyor. Çoğunlukla Siberalem.com’un kadın üyelerinin katıldığı ankete göre; birçok kişi güzel, yakışıklı ya da zengin değil, güvenilir ve saygılı biriyle birlikte olmak istiyor.



Siberalem.com, düzenlediği ankette üyelerine ilk görüşmeden sonra bir daha görüşmeme kararı aldıran en ölümcül hataları sordu. Ankete katılan ve büyük çoğunluğu kadınlardan oluşan Siberalem.com üyelerinin verdiği yanıtlar, özellikle kadınların sevgili adaylarında dış görünüşten ve paradan çok güven ve saygıya önem verdiğini ortaya koydu.



Anket sonuçlarına göre ilk görüşmede yapılacak en büyük hata, “eski defterleri açmak”. Anket kapsamında Siberalem.com’un yönelttiği “Sizin için hangisi ilk buluşmadan sonra ikinci buluşmaya çıkmama kararı alma sebebidir?” sorusuna verilen “Eski sevgilisinden söz etmesi” yanıtı, yüzde 36 ile en ölümcül hatalar arasında ilk sırada yer aldı. Buluştuğu kişinin sürekli kendini övmesinden rahatsız olanların oranı ise yüzde 24’ü buldu.



Paradan çok güven önemli

Anket sonuçlarına göre, sevgili adayının ilk buluşmada hesabı kendilerine ödetmesi birçok kişi için ikinci görüşmeyi engelleyen bir neden değil. Ankette bu nedenle ikinci görüşmeye gitmeyeceklerini söyleyenlerin oranı yüzde 5’te, “Dış görünüşünden hoşlanmadığım kişiye ikinci bir şans vermem” diyenlerin oranı ise yüzde 18’de kaldı. Ankette tüm bu seçeneklerin ikinci defa görüşmeme kararı almalarına yol açacağını söyleyenlerin oranı ise yüzde 36’yı buldu. Bu sonuçlara göre özellikle kadınlar, ilk buluşmada güvenilir, mutevazı, saygılı ve eğlenceli buldukları erkeklerle ilişkilerini sürdürme kararı alıyor. Kadınlar için bir erkekte görülen en itici özellikler ise, eski sevgililerini unutamamaları ve kibirli olmaları.



ERKEKLERE ÖNERİLER

• Bakımlı görünün ve tıraş olmayı ihmal etmeyin.

• Kıyafet seçimine dikkat edin. Buluşmaya ne fazla özenli ne de çok salaş gidin.

• Mekan seçimi önemli. Buluşma yeri olarak ikinizin de sevebileceği bir yer seçmeye özen gösterin.

• Buluşmadan 1-2 saat sonra “Uyudun mu?”, “Eve vardın mı?” gibi mesajlar atmanız, kadınların çok hoşuna gidecektir.



KADINLARA ÖNERİLER

• Doğal olun, fazla makyaj yapmaktan kaçının ve kendinizi rahat hissedeceğiniz bir kıyafet tercih edin.

• Kesinlikle argo konuşmayın ya da bebek taklidi yapmayın.

• Yemek seçiminize dikkat edin. Ağızda kötü bir koku ya da dişlerinizde birtakım izler bırakacak yemekleri tercih etmeyin.