Made in Turkey Kızlar

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50 erkeğe sorduk, kimdir sizce bu Türk kızı?

Çok güzel yemek yapıyoruz, haberiniz olsun!

Türk kızının en iyi olduğu konuyu sorduğumuzda yemek yapmak diğer şıklara bayağı fark attı. Arkasından ise annelik geldi. Erkeklerin gözünde son derece domestik bir tablo çizdiğimiz ortada:



İlişki yürütmek konusunda güven vermiyoruz.

En kötü olduğumuz konuya gelince ne yazık ki sorularımızı cevaplayan erkeklerin büyük çoğunluğu ilişki yürütmekte bizi gayet başarısız buluyor. Bir de araba kullanmakta... İlişkinin de arabanın da direksiyonu bize göre değil anlaşılan...



