Çok güzel
yemek yapıyoruz,
haberiniz olsun!
Türk kızının en iyi olduğu konuyu
sorduğumuzda yemek yapmak diğer şıklara
bayağı fark attı. Arkasından ise annelik geldi.
Erkeklerin gözünde son derece domestik bir
tablo çizdiğimiz ortada:
İlişki yürütmek
konusunda güven
vermiyoruz.
En kötü olduğumuz konuya gelince ne
yazık ki sorularımızı cevaplayan erkeklerin
büyük çoğunluğu ilişki yürütmekte bizi
gayet başarısız buluyor. Bir de araba
kullanmakta... İlişkinin de arabanın da
direksiyonu bize göre değil anlaşılan...