Eğlenceli, sinirli, dürüst, kinci, konuşkan, sempatik... Hangisi seni anlatıyor?



Uyanınca sinirli, gün içerisinde konuşkan ve sempatik, geceleri eğlenceli. Ama her zaman dürüst!



İlk buluşma için karşındaki kıza ne vaad ediyorsun?



İlk buluşmada onun hata yapmadığını fark ettireceğimi garanti ederim.



Spor mu klasik mi giyinirsin? Sevgilinin giyimine karışır mısın?



Spor giyinirim ve sevgilimin giyimine karışmam. Neleri giymemesini istediğimi bir kere söylerim uygulamazsa kendi bilir!



Ne tarz müzik dinlersin, hangi takımı tutarsın?



Ritmi hoşuma giden her türlü müziği dinlerim ama hareketli parçalar ağırlıktadır. Futbolla aram hiç yok bu yüzden herhangi bir kulübün taraftarı değilim.

Hayalindeki kadın tipi?

Doğal, güleryüzlü ve içten olsun yeter.