Rebound Girl müsünüz?

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Uzun bir ilişkiden çıkan erkekler, biz kadınlar gibi evde yas tutmuyor ya da saatlerce arkadaşları ile telefonda yeni taktikler geliştirmiyor. Peki onlar ne yapıyor? Hemen ciddiye almadıkları, geleceği düşünmeyecekleri yeni bir ilişkinin peşine düşüyorlar. Yani ‘rebound’ bir kız arkadaş arıyorlar...

Yazı: Ece Baban

Onunla harika bir ilişkiye başladınız. Başlangıçta birlikte yürümekten, gülmekten hatta sadece yan yana durmaktan bile keyif alıyordunuz. Ama kısa bir süre sonra partnerinizin ilişkinizin ilk zamanlarında gösterdiği ilgi ve alakanın azalmaya başladığını, o eski neşeli halinizden eser kalmadığını fark ettiniz. Sesindeki heyecan ve mutluluğun yerini bezginlik aldı. Peki aranıza giren bu kasvet nereden çıktı? Daha ilk buluşmanızda neredeyse size aşkını ilan eden beyaz atlı prens ne oldu da kendi kendine birden kurbağaya dönüştü? Kulağa biraz can sıkıcı gelebilir ama partneriniz uzun bir ilişki sonrası, ayrılık acısını atlatmadan sizinle ilişkiye başladıysa ve ilişkiniz irtifa kaybetmeye başladıysa, muhtemelen ilk görüşte aşık olduğu kız değil de ‘rebound girl’ oldunuz demektir.

Nedir bu rebound girl?

Rebound girl kavramını, uzun bir ilişki sonrası taraflardan birinin diğerini terk etmesi sonucunda, ayrılık acısını en az hasarla atlatmak isteyen erkeğin ‘sevgili olarak seçtiği kız’ olarak tanımlayabiliriz. Yani eski bağımlılıklar, eski alışkanlıklar sonrası boşluğa düşen erkeklerin bu durumdan kurtulmak için hemen başka bir ilişkiye balıklama atlama durumunu bu şekilde açıklayabiliriz. Sonuç olarak siz hayatınızın aşkını bulduğunuzu zannederken o kendini tamir edecek bir limanda dinleniyor olabilir. Bu durum rebound girl olarak görülen tarafta özgüven zedelenmesine neden olabilir. Acıbadem Fulya Hastanesi’nden Uzman Klinik Psikolog Nuray Sarp, uzun birliktelikler sonrasında kişinin içinde bulunduğu psikolojik durumu şu şekilde açıklıyor; “Yakın ilişkilerimizde ebeveynlerimizle kurduğumuz bağa benzer bir birliktelik kuruyoruz. Bu birliktelik zaman geçtikçe yaşanan duygusal deneyimlerle birlikte büyüyüp, güçlenen bir bağa dönüşüyor. İyi kötü bütün aktarımlarımız, çatışmalarımız nesnesini buluyor ve partnere aktarılıyor. Ayrılık sonrasıysa, artık bu bağların kopması ve tekrar kurulmaya hazır hale gelmesi için bir dönem geçiriyoruz. Bu dönem yas dönemi olarak adlandırılıyor. Ayrılık veya ölüm, değer verdiğimiz birisinin kaybı yas yaşamamıza sebep oluyor. Ayrılık kararını kim verirse versin mutlaka bir gözden geçirme süreci oluyor. Beynimiz, yaşadığımız bir duygusal deneyimde mutlaka geçmişi ve bugünü sorguluyor. Bu sorgulama bizim insan olmamızla ilgili. Tekrar her şeyi düzenlemeye ve duygusal yükü azaltmaya ihtiyacımız var.” Bu acıyı atlatabilmek ya da yok saymak için kendimize yeni bazı alternatifler uydurmaya çalışıyoruz. Yeni hobiler, farklı ülkeler, ev değişiklikleri ya da bir öncekini sıradanlaştıracak ve hala sevip sevilebileceğimizi kendimize kanıtlayacak yeni insanlar yeni ilişkiler! Ancak yeni kurulan ilişkiler yeni bir eve taşınmak ya da yeni bir hobi bulmak kadar kolay olmuyor. Ve karşınızdaki eğer içinde bulunduğu durumun farkında değilse kalp kırıklıkları, gözyaşları ile ilişkiniz son bulabiliyor.

