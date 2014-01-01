Türkiye'nin aşk haritası

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

siberalem.com, üye profilleri üzerinden Türkiye’nin 2014 aşk ve ilişki haritasını çıkardı.

Hem kadınların hem de erkeklerin aşktan beklentileriyle ilgili çarpıcı sonuçları ortaya koyan haritaya göre, büyük şehirlerde insanlar genelde yalnız ve aşkı online platformda arıyor. İzmirliler aşkta dış görünüşe, Ankaralılar ise eğitime ve mesleğe bakıyor. Ayrıca erkekler arasında uzun süreli ilişki ya da evlilik isteyenlerin oranı giderek artıyor.



Büyük şehirde yaşayanlar yalnız

Siberalem’in aşk haritasına göre, büyük şehirde yaşayanlar genelde yalnız ve aşk arayışında interneti çok sık kullanıyor. “Büyük şehirler insanı yalnızlaştırıyor” savını istatistiksel olarak ispatlayan sonuçlara göre, “Kiminle yaşıyorsunuz?” sorusuna “Yalnız yaşıyorum” cevabını verenlerin en yoğun oldukları şehirler sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir.



İzmirliler dış görünüşe, Ankaralılar mesleğe bakıyor

Siberalem’in haritasına göre İzmirliler aşkta daha çok dış görünüşe, Ankaralılar ise eğitime ve mesleğe bakıyor. Aradıkları kişinin güzel ya da yakışıklı olmasını isteyenlerin en çok olduğu şehirler sıralamasında İzmir ilk sırada. “Aradığım kişide aradığım en önemli özellik eğitimli ve kariyer sahibi olması” diyenlerin en çok olduğu şehir ise Ankara. “Aşkta para da önemli” diyenler Adana ve Kayseri’de çoğunlukta.



Evlenmek isteyen erkeklerin sayısı artıyor

Siberalem.com'un üye profillerinin ortaya koyduğu tabloya göre, Türkiye’de uzun süreli ilişki arayan erkeklerin sayısı giderek artıyor. Son 10 yılda Siberalem.com’a üye erkek kullanıcılar arasında uzun süreli ilişki isteyenlerin oranı neredeyse iki katına çıktı. 10 yıl önce erkeklerin %44'ü uzun soluklu ilişki veya evlilik arayışındayken, bugün bu rakam % 84’e ulaştı. Evlenmek isteyen erkeklerin en yoğun olduğu kentler arasında, İstanbul ve Ankara gibi Türkiye’nin en büyük metropolleri ile Balıkesir başı çekiyor. Uzun süreli ilişki arayan kadınların göz atabileceği şehirler listesinde de ilk sıralarda İstanbul, Ankara ve Trabzon var. Kısa süreli ilişkiyi tercih eden çapkın erkeklerin en yoğun olduğu iller ise İzmir, Antalya ve Adana.