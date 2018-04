Ayrılık sonrası için ipuçları

Uzun bir ilişkiyi noktaladıktan sonra sudan çıkmış balığa döndüğümüz doğrudur. Canınızı sıkmayın, hayata gülümseyin, eğlencenin tadını çıkarın ve hayata dönüş biletinize sıkı sıkı sarılın!

Bir kadın uzun bir ilişkiden çıkmaya karar verdiyse bu bir anda olmaz. Önce uzun uzun düşünür, tartar, hayal kurar, cümlelerini ezberler… Ondan sonra kararını verir ve yola çıkar. Yola çıkarken yolun onu nereye götüreceğini bildiğini zanneder ama uzun ilişkiden çıktıktan sonra hayat aslında o kadar da kolay değildir. Unuttuklarınız, kaçırdıklarınız, hızla akıp giden zaman… Ama olsun bir kere yola çıktıysanız ve karar verdiyseniz başınıza gelebilecek her olumsuzluktan kahkahayı basarak kurtulabilir, durumu atlatabilirsiniz.



Etrafta yakışıklı var mı?

Eğer sevgiliniz varken dünyaya at gözlükleriyle baktıysanız çevrenizde kim var kim yok bilmezsiniz. Bir anda ‘Ben bizim plazada çalışan adamların yakışıklı mı yoksa çirkin mi olduklarını bile bilmiyorum’ cümlesini kurduğunuzu fark edersiniz. En popüler yazlık mekanlarda yoldan geçen yakışıklıları değil, begonvilleri süzersiniz. Ağzınız açık binanın mimarisine heyecanlanırsınız. Etrafınızdakilerin sizi dürtüklemesiyle geçen yakışıklıları fark eder ‘acaba artık hiçbir erkek beni heyecanlandıramayacak mı?’ diye düşünürsünüz. Sıkmayın canınızı. O kadar uzun yıllardan sonra bir süre bırakın sizi begonviller heyecanlandırsın. Erkek sinek vızıltısına tahammül edemediğinizi fark edin ve tadını çıkarın.



Herkes üzerime geliyor…

Uzun ilişkilerin en iyi tarafı ne kadar erkek arkadaşınız olursa olsun kimse anında ‘bu kız bu çocuktan hoşlanıyor’ damgasını size yapıştırmaz. Erkeklerle çok rahat arkadaşlık kurar, eğlenirsiniz. Ancak uzun ilişkiden çıktığınız anda eli yanlışlıkla elinize çarpan erkek bile potansiyel dedikodu malzemesi haline dönüşür. ‘Gördün mü ona nasıl baktığını, kesin bir şeyler var aralarında’ cümlesini duymasanız bile gözlerinin içinden anlarsınız. Sinirden burun deliklerini genişletir, topuklarınızı yere vura vura ortamdan uzaklaşırsınız. Yapmayın, boş verin. Siz özgür bir kadınsınız, canınız ne yapmak isterse onu yapın. Ayrıca hoşlansanız

bile kime ne?



Uykusuz her gece…

Ayrılık psikolojisini atlattıktan sonra kaçırdığınız hayatı bir an önce yakalamak için uykusuz geceleri başlatırsınız. Günde en fazla üç saat uykuyla işe gider, hiçbir şey yok gibi bütün gün çalışır, akşam çıkış saatini iple çeker kendinizi yine gecelere vurursunuz. Tamam anladık, eğlenmeye gezmeye ihtiyacınız var ama kendinizi bu konuda biraz dizginlemeyi öğrenmelisiniz. Yoksa üst üste yapacağınız hatalar, bozulan sinir sisteminiz, stres derken hayatınızın altını üstüne getirebilirsiniz. Bu noktada kendinize kurallar koyun. Kendinize birkaç akşam belirleyip, diğer günleri daha sakin geçirmeye çalışın.