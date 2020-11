Aşkınızın son perdesinde, dramatik bir ayrılığın hemen sonrasında ve ilişkinizin enkazında gökyüzünde onu göreceksiniz. Romantik akbabalar, siz ayrılık yoluna girerken sezgilerine, romantizme ve yeteneklerine güvenerek bir sonraki sevgiliniz olmak için pusuda bekliyor. Yeni bir aşka hazır mısınız?

İlişkiler başlar, ilişkiler olgunlaşır ve ilişkiler biter. İlişkinin; sosyal, iş ya da romantik olmasıysa kaderini -genellikle- değiştirmez. Şimdi tüm kalabalık ilişkilerimizden bir adım geri çekilerek mutlak sonun başlangıcında yaşanan muhtemel senaryolara göz atıyoruz. Romantik bir ilişkinin içindeyken sık sık mesaj bombardımanına maruz kaldığımız o yakışıklının niyetini bu sayede daha net görebileceğiz. İçinde bulunduğunuz ilişki başladı, olgunlaştı ve bitmesine ramak kaldı. Nereden mi anladık? Çünkü o yakışıklı, aşkınızın tepesinde bir akbaba gibi dolanmaya çoktan başladı… Kış mevsimi, diğerlerine nazaran daha hüzünlü ve romantik hisleri de balkanlardan gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte hayatımıza yeniden katıyor. Bu duygular, beraberinde ayrılıkları ve belki de yeni başlangıçları da heybesinde getiriyor. ‘Her bitiş, bir başlangıçtır’ sözünden ilham alan bazılarıysa çoktan vaziyetlerini almış şekilde muhtemel ayrılıkları dört gözle bekliyor. Zemin yeni bir aşka müsait olduğu anda ise tıpkı Japon savaş uçakları gibi ilişkimize son darbeyi vururcasına tam isabetle hayatımıza dalıyor. Fırsatları değerlendirenleri ve en ihtiyacımız olduğu dönemde karşımıza çıkanları, saklandıkları yerde deşifre ediyoruz. Romantik akbabaları mutlaka tanırsınız. En az biriyle bile tanışmadıysanız, o siz bile olabilirsiniz. Olsun, önemli olan aşkta kazanmaktı.





AYRILIĞIN KOKUSUNU ALMAK

FIRSATÇI REFLEKSLER VE BİTMEYEN MESAİLER

DİKKAT, DÖNÜLMEZ AKŞAMIN UFKUNDAYIZ!

YENİ AŞKA KISA BİR MOLA

İlişki trendleri, yaşam tecrübeleriyle her geçen gün yeni maddelerle güncellenmeye ve çeşitlenmeye devam ediyor. ‘Vulturing’ adı verilen ilişki trendi, sona yaklaşan ilişkinin çevresinde gezinen ve sabırla o dramatik ayrılıkları bekleyen kişileri tanımlıyor. Onlara göre, yakında yalnız olacak muhtemel partner radara takıldığında romantizmin yılmaz bekçisi ve son temsilcisi ta kendileridir. Bizim ‘romantik akbabalar’ olarak tanımladığımız bu kişiler, ilişkisinin bittiği ya da bitmeye yakın olduğunu keşfettiği, düşündüğü ya da hissettiği kişilere daha çok vakit ayırarak onları etkilemeye ve kazanmaya çalışıyor. Onları tanımak küçük bir gözleme ayrılacak vakit kadar kısa, en ufak bir ayrılık imasıyla ağa takılacak kadar kolay aslında. Instagram profilinizde bulunan sevgilinizle yanak yanağa pozları kaldırarak ya da biraz isyankar biraz hüzün dolu bir hikayeyle onları su üstüne çıkarmak mümkün. Her şey hazırsa o kaçınılmaz mesajı alabilirsiniz: Selam! Onun radarına takıldığınıza göre, bir sonraki aşamaya geçebiliriz: Gözyaşı, anlayış ve romantizm!‘Beni hiç anlamıyordu…’, ‘Beni aldattı!’ ya da ‘Artık eskisi gibi hissedemiyordum’ sözleriyle anlatılan taze eski ilişkileri masaya yatıralım. İlişkinizin sonunu kendi başlangıcı olarak kabul eden akbabalar, yıpranmış duygularınızı düşünceli tavırlar, ilgili sorular ve sonsuz şefkatiyle göğsünde yumuşatacaktır. Ardından gelen mutlak teselli ve ideal partner profili ise adeta pastaya konan bir çilek gibi mükemmel bir tarifin son dokunuşu olarak tarife eklenecek. Anlayacağınız, siz derdinizi anlatıp eski ilişkinizin veya aşkınızın son perdesini oynarken birileri çoktan müstakbel ilişkiniz için ‘ideal sevgili’ rolüyle solo performansına başlamış. Hafızanızı bir yoklayın, onu tanıdınız mı?Romantik akbabalar, son bulmakta olan aşkları bulmakta usta aşıklardır. Beğendikleri ya da hedeflerine koydukları kişiyi -veya kişileri uzun süre boyunca izleyerek ilişki dinamiklerini ve zaman çizelgelerini takip eder. İlişkilerimizin gidişatı sosyal medya sayesinde halka açık olarak seyrederken akbabaların ‘fırsatçı reflekslerine’ takılmamak işten bile değil. Bir hamle yapmak içinse ilişkinin raydan çıkmasını veya bir ayrılık sinyalini bekleyerek risk almazlar. Bir sonu başlangıç kabul etmek her ne kadar ilk bakışta sizi rahatsız etse de muhtemel aşkının peşinde bu denli mesai harcayan akbabaların hakkını da vermemiz gerekir diye düşünüyoruz. Bravo, gerçekten çabanıza sağlık…Anlayışsız, bir dargın bir barışık ve aradaki heyecanın kaybolduğu bir ilişkinin hemen akabinde karşımıza çıkan romantik akbabalar ise doğru zamanda doğru yerde olmayı genellikle başarır. Bazen uzun bir sohbetin iyi dinleyicisi bazense romantik jestlerle ‘işte bu!’ dedirterek gönlünüzü fethetmek için cephelerine kalpler, papatyalar ve çikolataları istiflemiş durumdalar. Onlardan kaçmak her ne kadar zor olsa da sağlıklı bir muhtemel ilişki yaşanacağına dair garanti verilemez. Biz yine de üzerimize düşeni yaparak soralım: Neden ilişkisi olan kişilere ilgi duyuyorlar? Onların dünyasına neler oluyor? Romantik akbabalar bu motivasyonu nereden buluyor?Psikolog İmge Koçak, partneri olan bir kişiyi nasıl algıladığımızın duygularımızı etkilediğini ifade ediyor. Seçilen kişilerin olası bir ilişkide nasıl olduğu görüldüğünde bilinçdışı olarak aranan bağlanma türüyle benzeşerek çekici gelmeye başlayabileceğini öne sürüyor. “Her yeni ilişkinin başında bir belirsizlik vardır. Hayatımızı sürdüreceğimiz ya da beraber eğleneceğimiz kişinin o insan olup olmadığını düşünürüz. Bu belirsizlikle mücadele etmek yerine hali hazırda ilişkisi olan ve o ilişkideki rolünü, tecrübelerini görüp ‘tahmin edilebilirliği yüksek’ kişiler seçiliyor olabilir. Birisi tarafından partner olarak seçilmiş kişinin mutlaka nedenleri vardır. ‘Biri tarafından seçildiyse zaten diğerleri arasından elenmiştir’ düşüncesi otomatik olarak akıllarına ilk gelen olabilir. Bu düşünce de kişide çekici bulma duygusunu hissettirebilir.” Yani ilişkisi olan kişilerin bir başka kişi tarafından ‘onaylanmış’ olması, onlara güvenli bir liman hissi verebiliyor.Tabii, hepsini bir kenara bırakarak tamamen masum duygularla birlikte olmak istediği kişinin yeniden yalnız kalmasını bekleyenleri bu denklemin dışında tutuyoruz. Elbette Julia Roberts’ın Julianne rolüyle ‘En İyi Arkadaşım Evleniyor’ filmindeki fırsatçılığını önermiyoruz. Julianne, her ne kadar romantik hislerine yeniden düşerek Michael’ın ilişkisini dönülmez bir akşamın ufkuna sürüklese de filmin sonunda doğru yolu bularak her şeyi kendi olağan akışına bırakmıştı. Romantik akbabanın da insaflısına denk gelmek lazım…Fırsatların peşinde ilişki çürüten akbabalar, takıntılı bir şekilde hedeflerini elde etmeye doğru emin adımlarla ilerlerken farklı sonuçlarla karşılaşabiliyor. Kimi zaman hisleri platonik bir aşktan öteye geçemiyor kimi zamansa amacına ulaşarak müstakbel partnerleriyle mutluluğa yelken açıyor. Bazıları yalnızca şansını denerken bazıları biten ilişkilerin üzerine yeni bir aşk inşa etmeyi başarı olarak kabul ediyor. Tam bu noktada bu davranışın altında neler yattığını merak ediyoruz. Psk. İmge Koçak’a göre, bu tutumun altında çocukluk bağlanma stillerinin etkisi olduğunu düşünüyor ve ekliyor: “Yakın ilişkiler ve bağlanma stilleri arasında doğrudan bir ilişki söz konusu. Sevgi üzerine yapılan araştırmalar, yetişkinlik çağındaki davranışlarımızın ebeveynlerimiz ya da bakım veren kişilerle geçirilen zamandan etkilendiğini gösteriyor. ‘Bağlanma tarzları kuramı’na göre bebekler ve anneleri arasında üç tip bağlanma tarzı var. Bunu yakın ilişkilerle bağdaştıracak olursak bakım vereni ya da annesi ile güvenli bağlanmaya sahip insanlar daha uzun ve olgun ilişki kurarlar; kaçınan bağlanma kuran kişiler daha az güvenir ve yakın ilişki kurmada zorlanır; bakım vereni ile kaygılı bağlanma stili olanlar ise partnerlerine yakın olmak ister fakat duygularının karşılıksız olmasından korkarlar ve bu yüzden obsesif ve saplantılı davranabilirler. Buna bağlı olarak bahsi geçen tutuma direkt travmatik diyemeyiz belki; ama çocukluktaki bir eksiklik veya aile tutumunun etkisi kesinlikle bu seçimlerde rol oynuyor.” Özetle, romantik akbabaların ilişki anlayışları çocukluk döneminden süregelen bağlanma tarzlarının izini taşıyor olabilir. Gerçek hisler, başarı arzusu ve mutluluk üçgeninde kazanmak için alçak uçuş sürüyor…Bir çöpçatanlık uygulamasının yaptığı ankete göre, katılanların yüzde 16’sı bir ilişkinin bitmesini ve taraflarından biriyle birlikte olmayı umduğunu kabul etmiş. Sonuç çok iddialı bir oran olmasa bile hali hazırda ilişkisi olanlar için tehdit olarak kabul edilecek birileri olması fazlasıyla keyif kaçıracaktır. Kaldı ki, herkesin bu soruya doğru cevap vermediğini tahmin edersiniz… Ayrılık sonrasında ya da öncesinde kurduğunuz ilişkilere artık biraz daha temkinli yaklaşmaya ne dersiniz? Onları tanıdığınıza göre ilişkinizin enkazına yeni bir aşk inşa etmeden önce bir soluklanmak fena olmaz… Ayrılığın kokusunu alan ve sona yaklaşan ilişkinin tepesine uçan romantik akbabalardan korunmak veya kurtulmak için kesin bir yol yok. Bildiğimiz tek şey, ilişkilerimizin dış mihrakların oyununa gelmeden devam etmesinin tek sorumlusu bizleriz. El ele, göz göze ve diz dize anlarda romantik akbabalardan korkan çiftler için Turgut Uyar’a kulak veriyoruz: İkimiz birden sevinebiliriz, göğe bakalım…