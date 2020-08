Aranızdaki aşkın ve ilişkinin bittiğini önce kendinize, sonra partnerinize itiraf ettikten hemen sonra yapılacaklar listenizin en önemli maddesini hatırlatıyoruz: Ayrılık seksi! Üzeri çizildiğinde aklınızdaki tüm soru işaretleri yok olacak... Sonra... Nerede kalmıştık!

Ne demiş şair? ‘Artık demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.’ Yahya Kemal bu satırları hangi hislerle yazdı bilemiyoruz ama biz neredeyse tüm ayrılıklarımızda bu hissi iliklerimizde hissediyoruz. Evet, demir almak günü geldiğinde yani romantik ilişkimizin son virajına girdiğimizde istesek de istemesek de o limandan ayrılıyoruz. Film gibi bir aşk yaşadınız ve bol ‘like’lı çift fotoğraflarınızla dostu düşmanı çatlattınız belki ama yolun sonu göründü. Ayrılık vakti çoktan geldi. Fakat yollarımızı ayırmadan önce kafamızı kurcalayan bir soru var… Komşuları ikna edecek kadar ateşli, işe geç kalacak kadar keyifli ve her seferinde yeni keşifleriyle heyecanlı seks hayatınızdan vazgeçmek kolay mı? Aşkımızın veda busesini yani ayrılık seksi hakkımızı saklı tutuyoruz.



Tanışma, flört, ilişki ve ayrılık. Ortalama bir aşkın takip ettiği evreler çoğu zaman bu şekilde cereyan ediyor. İlk dokunuş, ilk öpücük ve ilk seks ise mutlaka en unutamadıklarımız arasında. Fakat ilklerin karşı konulamaz cazibesi yerine bu kez sonlara odaklanıyoruz. Aşkın kapanış seremonisini yani ayrılık seksi ve sebepleri üzerine konuşmak istiyoruz. Neden mi? Çünkü bu kavramın iyi mi, kötü mü olduğuna dair ortak bir noktada buluşamıyoruz. Kimilerine göre mutlaka olmalı kimilerine göre ise ne münasebet hatta şeytan görsün yüzünü! Anlaşılan, olasılıklar üzerine bir beyin fırtınası yapmaktan başka çaremiz yok.



İNSAN İNSANI AYRILIKTA TANIR

İlk bakış kadar son bakışın da çok önemli olduğunun altını çizerek başlayalım. İlk intiba için verdiğimiz çabayı unutmadan, sonuncusuna da aynı özeni göstermeli. Ne de olsa insan insanı ayrılıkta tanıyor değil mi? Klasikleşen ayrılık konuşmalarına neredeyse hepimiz hakimiz. ‘Olmuyor’, ‘Yapamıyorum’, ‘Kafamı dinlemem lazım’, ‘Bu ilişki nereye gidiyor?’ ve elbette ‘Sen daha iyilerine layıksın’ gibi klişelerle aşkınızı alkışlarla uğurluyoruz. Tüm bunları cepte tutarak aşkınızın diğer cephesine bakıyoruz. Her şeye rağmen yatak odasında işler ‘Evet!’, ‘Biraz daha…’, ‘Devam et!’ ve ‘Durma!’ gibi daha olumlu serzenişlerle tanımlanabilir. Öyleyse ilişkinize veda ederken son bir kez yatak odasında buluşmanın nesi kötü? Ayrılık seksini diğerlerinden ayıran tek şey aslında ismi.



İsminden de anlaşılacağı üzere tarafların ilişkinin bittiğini ilan ettiği bir törene dönüşmesi onu farklı noktalara çekiyor. Eğer partnerinizden ayrılışınızı güzel bir şekilde hatırlamak istiyorsanız tercih edilmesi gereken bir eylem. Tabii ayrılığın ‘güzeli’ nasıl olacak bilemiyoruz ama sizin yaratıcılığınıza güveniyoruz. Belki de son bir kez birlikte olarak, aşkınızı hak ettiği vedayla taçlandırıyorsunuz. Bir diğer ihtimal ise partnerinizin neler kaybettiğine dair özenle hazırlanmış bir gösteri olarak da nitelendirilebilir. İyi senaryonun aksine tehlikeli tarafıysa ilişkiyi kurtarma amacı taşıması ya da partneri yeniden ikna etmek için kullanılması. Seks sırasında salgılanan hormonlarla yaşanacak ufak çaplı bir aşk krizi, iki taraf için de fazlasıyla tehlikeli olabilir. Konu ayrılıktan buraya nasıl geldi diye düşünmek için biraz geç kaldık…







AŞKIN ATEŞİ ALEVLENİR Mİ?

Klinik Psikolog Seda Işık, ayrılık seksi kavramının amacına göre değişkenlik gösterse de iyi bir tercih olduğu görüşünde. Ayrılık seksi kararının ortak alınması ve anın tadının çıkarılması gerektiğini söylüyor ve ekliyor: “En iyisini yaşamak, rahat ve güvenli olmak, hayal kırıklığı olmadan ve yarından emin olarak yapılan seks, sadece haz duymaya hizmet eder.” Böylece endişelerimizi nasıl rafa kaldırabileceğimizi öğrenmiş oluyoruz. Uzmanlar, tarafların ilişkinin bitip bitmediğinden emin olmak için de bu yöntemi seçtiğini iddia ediyor. ‘Aşkımızın cılız ateşi bu şekilde alevlenir mi?’ sorusunun meraklıları konuyu biraz daha düşünebilir. Ayrılık konusunu netleştirdiysek konuyu bir adım öteye taşıyabiliriz gibi görünüyor. Çünkü daha özgür, isteklerimiz konusunda daha net ve belki de çok daha cesur olmak daha kolay olacaktır. Diğer taraftan baktığımızda ‘Neden ayrılmakta haklıyım?’ sorusunun yanıtını canlı canlı öğrenme şansı da cabası… Yani ayrılığı ilan etmenin yanı sıra ayrılığı kolaylaştırma ihtimali de var. Aranızdaki çekimi resmi olarak bitirdiğinize göre iyileşme süreci hızlanabilir. Tabii eğer ayrılık seksini başka amaçlara alet etmediyseniz…



Bazı ilişkilerde (neredeyse hepsi!) taraflardan biri hep daha çok seviyor. Eğer sizin ilişkinizde daha çok sevilen siz değilseniz, bu aşık sizsinizdir. İlişkiyi kurtarmak, partnerinizi ikna etmek ya da kaçınılmaz sonu uzatmalara götürmek için ayrılık seksi kartını öne sürüyorsanız bir an önce bu tehlikeli sulardan çıkmanızı tavsiye ederiz. Çünkü hem sağlıksız bir ilişkiye giden yoldasınız hem de kaçınılmaz ayrılığı zorlaştırarak kendinizi yıpratmaya adaysınız. Ayrılık seksiyle birlikte kafalar karışabilir, umutlanabilir, romantikleşebilir veya bu ilişkiye daha sıkı bağlanabilirsiniz. Tüm bunlar da kendi yazdığınız kötü senaryonun ilk kurbanı olmanızı sağlayacak başarısız bir seçim olacaktır. Klinik Psk. Seda Işık, ayrılık seksini talep eden tarafın, ilişkiyi yeniden kazanmak, partnerini cinsel enerjisiyle etkilemek gibi düşüncelere sahipse bu fikirden uzaklaşması gerektiğini söylüyor. Ayrıca ‘son kez birlikte uyuma’ gibi talepleri de fazlasıyla tehlikeli buluyor. Duygusal yoğunluğun devam ettiği anlaşılan bu istekle ve duyguyla ortaya çıkacak seks de salgılanan oksitosin hormonuyla hızla bağlanmaya sebep olabilir. Klinik Psk. Seda Işık, hedeflenen sonucu elde edememe ihtimalini göz ardı etmememiz gerektiğinin de altını çiziyor.



SEVEREK AYRILANLAR BUNU BEĞENDİ!

‘Konuşmamız lazım…’ mesajıyla dramatik bir vedaya dönüşen ayrılık konuşmasını bir kenara bırakalım. Biraz da severek ayrılanlar hakkında konuşmaya ne dersiniz? Bir şekilde olumsuzluklarla sonuçlanan aşk deneyiminizi ayrılık seksiyle mümkün olan en iyi şekilde sonlandırmak isteyenlerin sayısı hiç de az değil. Klinik Psk. Seda Işık’a göre, ilişki biterken yapılan ayrılık seksi için sıkça ‘en iyisi olmalı’ şeklinde düşünülüyor. “Bu düşünce bilinçli ya da bilinçsizce bir şekilde kendini gösteriyor. Bütün muhtemel olumsuzluklardan izole olmuş bir seks zaten ‘iyi’ olacaktır. Bu, durumun şartlarında bilinçsiz bir şekilde gösterilen bir performanstır. Diğer taraftan ise ‘son kez’ düşüncesi, unutulmaz olma isteği, tüm sınırların yıkıldığı ve engellerin kalktığı bir seks ise bilinçli olarak, sahip olduğumuz düşüncelere hizmet ederek iyi bir performansı ortaya çıkaracaktır.” Siz yine de kendinizi çok zorunda hissetmeyin ama nasıl hatırlanacağınızı da hatırlayacağınızı da göz önünde bulundurun…



İlk kez el ele yürüdüğünüz o caddeyi, ilk izlediğiniz filmi ve favori şarkınızı unutmak epey zaman alacak, biliyoruz. Bazı olumsuzluklar yaşayarak belki de heyecanınızı yitirdiğiniz bu ilişkiyi bitirmeye karar veriyorsunuz. Fakat duyguların iki çift lafla bıçak gibi kesilmeyeceğinin ve yok olmayacağının da farkındasınız... Partnerinizle ‘son bir kez daha’ anlaşmasını yapabildiyseniz ne mutlu. Sonuçta birbirini tanıyan bir ikilinin veda busesi dillere destan olacaktır. (Eh, o kadar da olsun artık!) Ayrılık fikrini ve eylemini karşılıklı sevgi, saygı ve erotik bir şekilde kapatma vakti. Şimdi, yeni başlangıçlar için kendimizi hazırlamaya başlasak iyi olur. O eski defteri kapatmamak için bir başka bahaneniz daha kalmadı değil mi? Yeni bir ilişkinin bitişinde bu satırları yeniden hatırlamak dileğiyle…



NASIL OLMALI?

• Karşılıklı anlaşma sağlamalısınız.

• Tek seferle kısıtlı bir veda olduğunu hatırlayın.

• Tarafların samimiyetinden şüphe duyulmamalı.

• Konunun ayrılık olduğunu unutmayın.

• ‘Son’a yakışır bir performans olduğundan emin olun.

• Hayatta mutluluklar dileyerek ortamdan uzaklaşın.

• İyileşme sürecine adım atın.

• Yeni hayatınıza başlayın.



Yazı: Baran Alışkan