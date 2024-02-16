Bir erkeğin bir kadında seksi bulduğu 9 cinsel olmayan şey

Çekici bulduğumuz şeylerle sosyal statü/mali istikrar arasında güçlü bir ilişki var. Güzel giyinmek, bakımlı olmak, hatta sağlıklı olmak bile para gerektirir. Durumu iyi olan insanları olmayanlara göre daha çekici buluyoruz. Bize ve çocuklarımıza rahat bir yaşam sağlama olasılığı en yüksek olan insanlardan etkileniriz. Doğuştan bir büyüklüğe sahip olduklarına inandığımızda insanları çekici buluyoruz. Ancak çekicilik ve seksilik tam olarak aynı şey değildir. Seksilik subjektiftir.

Bir kadını inanılmaz derecede seksi yapan pek çok cinsel olmayan nitelik vardır. Hanımlar, eğer erkeğiniz bu nedenlerden dolayı sizi seksi bulmuyorsa o zaman başka bir erkekle daha iyi durumda olabilirsiniz. Beyler, eğer kadınları bu sebeplerden dolayı seksi bulmuyorsanız o zaman düşüncelerinizi biraz yeniden değerlendirmeniz gerekiyor.

Her birine kendi derdim ama bir kadını doğru nedenlerle takdir edemediğiniz için pişman olacaksınız.

1. Yürüyüş şekli

Kalçanın sallandığı görüntüsünü kafanızdan çıkarın. Bahsettiğim şey bu değil. Bu onun aslında yürüme şekliyle ilgili değil. Bu onun bir odaya girme şekliyle ve bir şekilde anında dikkatinizi çekmesiyle ilgili. Bu onun yaydığı titreşimdir, dolayısıyla gözleriniz onu göremese bile onun varlığını hissedebilirsiniz.

2. Gözlerinin sana değil içine bakması

İnsanlar her zaman yargıç gibi görünürler. Kendimizi zarardan uzak tutmak için bunları yapmaya adapte olduk. Birini dışarıdan yargılamak kolaydır. Birinin ruhunu yargılamak ise farklıdır. Seni yargılamıyor ve sadece seni görüyorsa direk sana odaklanıyor demektir.

3. Yaptığı her şeye duyduğu güven

Kendine güvenmek başka bir şeydir; herkes kendine güvenebilir ama onu seksi yapan şey bu değildir. Kendine güvenmektir... çünkü bu güveni hak ediyorsun; işte bu çok seksi.

Haklı güven, tartışmasız bir kadının sahip olabileceği en seksi niteliktir. Hiçbir şey, sadece ona bakarak kendinden emin olmak için her türlü nedeni olduğunu anlayabileceğiniz kendine güvenen bir kadından daha seksi olamaz.

4. Kendisine en yakın olanlara yardım etmek için her zaman zaman bulmayı nasıl başarıyor?

Seksi bir kadın mı bulmak istiyorsun? Önemseyen bir kadın bulun. İsteyenlere yardım eli uzatmaya hazır bir kadın.

Arkadaşlarının ve ailesinin ona ihtiyacı olduğunda asla çok meşgul değildir. Her zaman onların yanındadır ve onlara bir iyilik yaptığı için değil, doğal olarak umursama eğiliminde olduğu için yardım eder.

5. Hayatını ne kadar tutkuyla yaşıyor?

Tutku seksidir. Nasılsa öyle. Tutku olmadan aşk kaybolur. Tutku olmazsa hayat söner.

Hayatınızda, en küçük şeylerde bile yaptığı işe tutkuyla bağlı birinin olması, hayatınız üzerinde çok olumlu bir etki yaratır. O tutkulu olduğu için muhtemelen siz de daha tutkulu olacaksınız. Tutkulu olmak kendinizi seksi hissetmenizi sağlar.

6. Daha iyi bir insan olmayı istemenizi nasıl sağlar?

Seksiliğin öyle bir gücü var ki. Bizi harekete geçiriyor. Bizi etkiliyor. Bizi hem heyecanlandıran hem de çeken bir enerji. Hatta bizi motive ediyor. Daha doğrusu onu kaybetme korkusu sizi daha iyi bir versiyonunuz olmaya motive eder.

Tabii ki, onun nazik ve motive edici sözleri de yardımcı oluyor ancak bir birey olarak büyümeyi istemenizi sağlayan şey aslında ona ne kadar ihtiyacınız olduğudur.

7. Dinleme şekli

İyi bir dinleyici olmanın ne kadar seksi olduğunu anlamak zor olabilir. Anladım. Yıllarca insanlarla tanıştıktan ve sohbet ettikten sonra çoğu insanın dinlemediğini fark edene kadar ben de bunu her zaman anlamadım.

Sadece dinlemek için dinlemiyorlar; cevap verebilecek kadar dinlerler. Çoğu zaman insanlar konuşurken, bir sonraki konuşabilecekleri zamanı sabırsızlıkla beklerler. Bunun ne kadar nadir olduğunu anlayana kadar iyi bir dinleyici olmanın ne kadar seksi olduğunu bilemezsiniz.

8. Paylaşma şekli

Önemli olan paylaşma eyleminin kendisi değil, bunu yapma şekli. Yapılacak doğru şeyin bu olduğunu düşündüğü için paylaşmıyor. Veya "paylaşmak önemsemektir" sözünü duyarak büyüdüğü için. Veya herhangi bir şekilde bunu yapmak zorunda hissettiği için.

O sandviçi, o kase dondurmayı, o battaniyeyi paylaşırken, sizinle paylaştığı şeyler bunların kendisi değildir. Tecrübesini paylaşıyor. Hayatını paylaşıyor.

9. Sevme şekli

Ona sağladığın şeyler için seni sevmiyor. Seni yalnızca birlikte paylaştığın deneyimler için sevmiyor. Seni sadece ona hissettirdiğin için sevmiyor.

Seni seviyor çünkü ruhunun derinliklerine baktığında senin sevilmeye değer bir insan olduğunu gördü. O seni senin için seviyor; çok az kişinin sahip olabileceği veya asla sevmeyeceği bir şekilde. O seni sonsuza kadar seviyor. Bu çok seksi.