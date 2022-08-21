Cinsel içerikli rüyalar neden görülür? Seksi bir hikayenin başrolündesiniz

Göz kapaklarınız yavaşça aralanıyor ve yeni bir güne uyanıyorsunuz. Gün ışığıyla ilk buluşma ve bir anlığına duraksayarak az önce başrolünde olduğunuz o rüyanın etkisinden çıkmaya çalışıyorsunuz. Günaydın, bilinçaltınızın sahneye koyduğu seksi bir senaryonun bitişinden sonra gerçek dünyaya hoş geldiniz. Bu, gerçekten bir rüya mıydı?

Yazı: Baran Alışkan

Rüya, uykunun evrelerinden biri olan REM (Rapid Eye Movements), yani ‘Hızlı Göz Hareketi’ evresinde beynimizin gerçekleştirdiği eylemler sonucu ortaya çıkan görsel ve işitsel algı ve duygular olarak tanımlanabilir. Çoğumuz uyku halindeyken bazı görüntülerle bir simülasyonun içindeymiş gibi hissediyoruz. Bazılarımız bilinçli bir rüya oluşturabiliyor ve bazılarımız ise rüyalarını kontrol edebiliyor; mesela Leonardo Di Caprio. Leo’nun başrolünde olduğu 2010 tarihli Inception (Başlangıç) filmini hatırlayın. Rüyalar konusunda daha iyi bir ekip görmediğimizden eminiz.

SON RÜYAYMIŞ GİBİ

Zihninizi çok bulandırmadan son rüyanızı hatırlamanızı istiyoruz. Durun, belki de tahmin edebiliriz. Yüksek bir yerden düştüğünüz, bir sınava girdiğiniz, dişlerinizin döküldüğü, geç kaldığınız, kovalandığınız ya da aldatıldığınız bir rüya olabilir mi? Çok tanıdık; çünkü birbirimize benziyoruz. Peki, içinde seksi ögelerin yer aldığı bir rüya görmüş olabilir misiniz? Muhtemelen yine, evet. Seksi rüyalar, tamamen seksle alakalı değil ama kesinlikle seksi, kabul ediyoruz. Birleşik Devletler Ulusal Tıp Kütüphanesi’ne göre, insanların yüzde 70’i seks içerikli rüyalar gördüğünü söylüyor. Anlayacağınız, yalnız değilsiniz. Tıpkı, o rüyada yalnız olmadığınız gibi…

Rüyalar, birçok metaforu içinde bulunduran sembolik mesajlar içerebilir. Kabul edelim, onlar gizemli ve yoruma açık görüntüler. Bu nedenle, tam olarak anlaşılması ve yorumlanması güç. Rüya tabirlerinin niçin bu kadar popüler olduğunu da şimdi daha iyi anlıyoruz. Cinsel içerikli rüyalar ise görüldükten hemen sonra fazlasıyla anlam yüklediğimiz çeşitlerinden sadece biri. Klinik Psikolog Gülçin Keskin’e göre, cinsel içerikli rüyalar tamamen normaldir ve ihtiyaç duyduğumuz şeylerle ilgilidir. “Bazen vücudumuz, neye ihtiyaç duyduğumuzu bizden önce bilir. Bu yüzden rüyalarımızın bize ne söylemeye çalıştığını dinlemek her zaman iyi bir fikirdir.” Şimdi, tekrar düşünelim… Rüyalar yol gösterici olabildiğine göre, arzularımıza ya da kesinlikle arzulamadıklarımıza dair mesajlara karşı açık olmalıyız. O halde, neden bazılarımız birbirine benzer rüyalar görüyor?

RÜYA KARTELASI

Dudak ısırtan rüyalar hakkında konuşmak üzere dost meclisinde acil kodlu bir toplantı başlatıyoruz. İlk başta herkes kartını açık oynamasa da benzer rüyaları gördüğümüzü anladığımız anda tüm taşları dökeceğiz. ‘Masaya son gelen, ilk anlatır’ diyoruz ve tanıdık hikayelere kulak kesiliyoruz. Bir gece yarısı uykudan uyandıran rüyalarda; eski sevgili, popüler bir aktör, iş arkadaşı, nefret edilen biri ve nice beklenmedik diğer konuklar... Aramızdan biri ise genellikle mevcut partneriyle başrollerini paylaştığı seksi rüyalar gördüğünü gönül rahatlığıyla paylaşıyor. Bu, hepimizde usulca bir gülümseme yaratıyor ve hep bir ağızdan bildiğiniz o melodiyle “İsmini bir sır gibi… Senelerdir sakladım. Geceleri rüyada… İsmini sayıkladım” diye mırıldanıyoruz.

Eski sevgiliyle ateşli bir yakınlaşmanın verdiği sıcaklık hissiyle uyanan ilk dostumuz, önce bunun barışmaları için bir mesaj olduğunu düşünmüş. Rüyanın etkisi geçene kadar iletişime geçip geçmeme konusunda sancılı bir süreç geçirse de nihayetinde bunu unutmayı seçmiş. Popüler bir televizyon aktörüyle -ki kendisi büyük bir hayranıdır- kaçamak konulu rüya seansını dinlerken, neredeyse gerçek olduğuna inanmıştık. Tüm detayları mümkün olabilecek en iyi senaryolardan biriydi ama bildiğiniz gibi, bu bir rüya. Gününün önemli bir kısmını ofiste geçiren ve uyku düzeni hayli bozuk rüyacımız ise iş arkadaşıyla işle aşkı karıştırdığı fazlasıyla heyecanlı rüyasını aynı heyecanla anlatıyor. Bu ateşli karışıklığın ardından ertesi gün ofiste kendini biraz suçlu hissettiğini de ekliyor. Bu sırada Kln. Psk. Gülçin Keskin’in şu sözlerini hatırlıyoruz: “Cinsel içerikli rüyalar, her zaman onlarla sevişmek istediğimiz anlamını taşımıyor; kişisel farkındalığı artırmak için birer haberci olabilirler.”



“Cinsel içerikli rüyalar, her zaman onlarla sevişmek istediğimiz anlamını taşımıyor; kişisel farkındalığı artırmak için birer haberci olabilirler.”

BİLİNÇALTIYLA TANIŞMAK

Masadaki son rüya, gerçek hayatta hazzedilmeyen biriyle ateşli yakınlaşmalar yaşanacak bir gecede geçiyor. Normal şartlar altında pek iyi anlaşamadıklarını bildiği yardımcı başrol ile bu gerçekçi anlarda her şey fazlasıyla yolundaymış. Öyle ki neredeyse ondan neden nefret ettiğini bile unutturacak kadar iyi hissettiren anlar yaşanmış. Ateş bacayı sarmış ve uykunun daha da ağırlaştığı, sıcaklığın arttığı ve kalp atışlarının hızlandığı anlardaysa ‘seks, nefrete ne yakınsın’ diye düşündüğünü itiraf ediyor. O, aşk değil miydi? Anlaşılan, cinsel içerikli rüyalar bilinçaltımızla tanışmak için iyi bir fırsat. Tüm rüyalardan sonra Kln. Psk. Gülçin Keskin’e bu rüyaları niçin gördüğümüzü soruyoruz:

“Cinsellik, Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi’nde yemek ve uyku gibi temel ihtiyaçlarla aynı kategoride yer almasına rağmen inançlar veya kültürel değerler, kişinin bu ihtiyacı dilediği gibi yaşamasına izin vermeyebilir. Dolayısıyla bastırılan arzular, dürtüler, korkular kısa süreliğine bilinç düzeyine çıkabiliyor.” Bize bilincimizin bir oyunu mu bu? Yanıtı almış oluyoruz…

MERHABA YABANCI

Günün sonunda, yapılacaklar listesini tamamladıktan sonra kısık bir ışıkla aydınlatılmış odamıza geri dönüyoruz. Yastığa başımızı koymadan önce her zaman olduğu gibi dokunmatik ekranda nazikçe parmaklarımızı kaydırıyor ve art arda ani dokunuşlar gerçekleştiriyoruz. Bir önceki günün gecesi gibi göz kapaklarımız ağırlaşıyor ve uykuya dalmak üzereyiz. Bunun, yeni maceraların kapısını açacak sihirli bir anahtar olduğunu tahmin etmek zor değil. Şimdi, şehrin sokaklarını hızlıca geçecek ve şık bir partiye katılmak üzere acele edeceğiz. Partide çok çekici biriyle tanışmamamız işten bile değil… Dakikalar dakikaları kovaladıktan sonra tutkulu bir ilk öpücükle yeni bir sayfa açacağız ve sürprizlerle karşılaşmamız olasılıklar dahilinde. Bir saniye, bunu bir filmde görmüş olabilir miyiz? Muhtemelen benzer bir rüya gördük ya da fazlasıyla arzulu hissettiğimiz bir gecede bilinçaltımızla bu fikir üzerine yaratıcı bir hikaye yazdık. Her ne olursa olsun hisleri bir kenara bırakmadan bunun keyfini çıkarmayı seçiyoruz; çünkü rüyalar, gerçek hisler uyandırabilir ve dolayısıyla sizi tatmin ettiği için güzel bir anı olarak da kabul görebilir. Teşekkürler, partideki yabancı!

UYANDIRMA SERVİSİ

Yükseklerden düştüğümüz, kovalayanlardan kaçtığımız ve arzularımızı harekete geçiren tüm rüyalardan uyanmanın vakti geldi. Alarmı susturduktan sonra yüzümüzü yıkamak için vaktimiz daralıyor. Sonrasında, güneşli bir güne ilk adımımızı atıyor, kulaklığımızı takıyor ve ‘oynat’ ikonuna nazikçe dokunuyoruz: Gidiyorum buralardan… Dönüyorum durmadan… Uyan artık, uyan… Bitti rüya!

ERTESİ GÜN DİNLEME LİSTESİ