Bana değil ruhuma dokun!

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Yaklaşık 5 bin yıl önce Hindistan’da doğan ve bugün cinsel sorunların iyileştirilmesinde kullanılan Tantra, cinsellikte sadece bedeni değil aynı zamanda ruhu da mutlu etmeyi amaçlıyor. Çiftler bu öğreti sayesinde yatakta mutluluğu yakalamayı başarıyor.

Yazı: Nilgün Yıldız



Cinsellik konusunda günümüzde gerek psikolojik gerek tıbbi birçok araştırma yapmış olsa da ortak kanı, dokunmanın özellikle de doğru şekilde dokunma teknikleriyle yaşanan cinselliğin her türlü sorunu ortadan kaldıracağı yönünde. Aslında bu düşünce yeni değil; M.Ö. 2 bin yılından beri var. İlk olarak Hindistan’da doğan Tantra adlı, cinselliğin yüceltildiği öğretide cinselliğin bedenin gereksinimi olduğu kadar, ruh içinde yaşanması gerektiği ileri sürülüyor. “Tantra” isimli kitabında bu konuyla ilgili birçok araştırma yapan Dr. Akif Poroy, “Tantra’ya bir aydınlanma öğretisi de denilebilir. 5 bin yıllık geçmişi olan bu gizemli aydınlanma öğretisi, 19’uncu yüzyıldan itibaren ve özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünyaya yayıldı. Hindistan’ın ve Uzakdoğu’nun bilge insanları günümüzden yaklaşık 5 bin yıl önce cinselliğin önemini kavramışlar. Tantra’ya bedensel ve ruhsal dokunma sanatı diyebiliriz. Çünkü Tantracılar için cinsellik yüce bir olgu. Cinsel enerji, yaşam enerjisinin kaynağı olarak kabul ediliyor. Bu yüzden cinsellik insana güç katıyor, yaşam sevinci yaratıyor ve gençleştiriyor. Tantra’da bazı cinsel teknikler öğrenilerek, cinsel birleşmeyi uzatmak ve cinsel doyumu sonsuzlaştırmak ise ana hedef olarak öne çıkıyor” diyor.



Cinsel sorunlar ortadan kalkıyor

Tantra ayinleri ve yöntemleri ile cinsellik ulu, gizemli, tinsel ve derinlikleri olan bir iletişim olarak kabul ediliyor. Kadınlarda orgazm olamama, vajinismus ve cinsel istem azlığı gibi işlevsel cinsel bozuklukların tedavisinde de tantra yöntemleri kullanılabiliyor. Erkeklerde ise erken boşalmayı önlemeye yardımcı oluyor.



Kadın ve erkeğin rolü

Dr. Akif Poroy, Tantra öğretisinde kadın ve erkeğin rolünün eşit olması gerektiğini belirterek, “Kadının önemi ve cinsel enerjisi daha belirgin oluyor. Öğrenilen cinsel teknik ve ayinlerle kadın ile erkek arasındaki cinsel enerji, normal sevişen bir çiftin cinsel enerjisinden daha yüksek. Bu yöntemler erkeğin uzun süre cinsel birleşmede bulunmasını ve boşalmadan orgazma ulaşmasını öğretebiliyor. Kadın ise tıbbi seksolojide multiorgazm denilen arka arkaya orgazm olabilme yeteneğine kavuşabiliyor” diyor.



