Cinselliğin azı karar çoğu zarar mı?

Satiriazis kelimesini daha önce duydunuz mu?



Yazı: Nilgün Yıldız



Satiriazis, hiperseksüalite ve aşırı seks bağımlılığı anlamına geliyor. Kişinin hem fiziksel hem de ruhsal sağlığını etkileyen bu durum tedavi gerektiriyor.



Erkeklerin cinselliğe düşkünlüğü çoğu zaman normal bir istek olarak kabul edilse de her şeyde olduğu gibi cinsellikte de aşırıya kaçmak kişinin hem fiziksel hem de ruhsal sağlığını etkiliyor. Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) Onursal Başkanı Dr. Cem Keçe, “Yani bu erkekler sevişmek istemedikleri halde seks yapma dürtülerine engel olamıyorlar. Bu sorun öncesinde aşırı mastürbasyon ve pornografik materyallerle haşır neşir olma durumları oluyor, ardından gelişigüzel biçimde farklı kişilerle cinsel birliktelikler yaşıyor ve bu durum giderek artan bir sıklıkta yaşanmaya başlanıyor. Söz konusu grup seks yapma dürtülerini kontrol edemiyor ve birçok kadın ile seks yapıyorlar” diyor.



Satiriazis nedir?

Satiriazis olarak tanımlanan ve erkeklerde cinsel doyumsuzluk, hiperseksüalite ve aşırı seks bağımlılığı anlamına gelen durum da kişilerin tüm zamanını ve enerjisini cinsellik için tüketmesi anlamına geliyor. Satiriazis, erkeklerde ‘Kendimi seks yapmaktan alamıyorum. Cinsellikten başka bir şey düşünemiyorum. Artık işlerimi de aksatmaya başladım, arkadaşlık ilişkilerim zarar gördü ve yaptığımdan suçluluk duymaya başladım. Ailemle veya dostlarımla vakit geçirmek yerine hangi kadınla birlikte olsam düşüncesinden kendimi kurtaramıyorum’ gibi düşüncelerle belirti veriyor.



Partneriniz Satiriazis olabilir mi?

Bu soruları cevaplayın ve yanıtların büyük çoğunluğu ‘evet’ ise partnerinizin mutlaka bir cinsel terapistle görüşmesini sağlayın!

• Cinsel ilişki sıklığı ve içeriği onu tatmin etmiyor mu veya daha fazlasını istiyor mu?

• Cinsel isteklerine hayır denildiğinde çok öfkeleniyor mu?

• Maddi açıdan rahat mı?

• Sizinle seks yapmak konusunda bazen aşırı istekli bazen de isteksiz mi oluyor?

• Cinsel konularda görüş ayrılığınızın olduğu tartışmalar sık mı yaşanıyor?

• Kendini ifade etmekte ve duygusal açıdan yakın olmakla ilgili bir sorunu var mı?

• Cinsel ilişkiniz sırasında kendinizi yalnız hissediyor musunuz?

• Pornografik içerikli yazılı veya görsel yayınlardan oluşmuş bir koleksiyonu var mı?

• Partnerinizin iş haricinde çok boş zamanı oluyor mu?

• Evdeki ruh hali seks yapıp yapmamasına göre değişiyor mu?

• Mizacı her an değişebilecek bir yapıda mı?

• Kendine hayran olma veya kendini büyük görme eğilimi oluyor mu?

• Çocukluğunda duygusal, fiziksel veya cinsel anlamda bir istismara uğramış mı?

• Bazı günler kendini öfkeli, yalnız ve yorgun hissediyor mu?

• Çabuk demoralize oluyor mu?