Siz de rüyanızda, hiç birlikte olmayı düşünmediğiniz biriyle ilişkideyken ya da eski partnerinizle cinsel ilişkiye girerken gördünüz mü? Bu tür cinsel içerikli rüyalar ne anlama geliyor diye merak ediyorsanız detaylar içeriğimizde...

İngiliz psikiyatr ve rüya uzmanı doktor Keith M. T. Hearne uykuda görülen cinsellikle ilgili rüyaların ne anlama geldiğine ilişkin bir araştırma yaptı. İncelemeye göre, İngilizlerin neredeyse yarısı düzenli olarak seksle ilgili rüyalar görüyor. Bu rüyaların yüzde 15'inde ise cinsel ilişki uygunsuz olan biri ile mesela aynı ofis ortamında çalıştığı kişi ile gerçekleşiyor.



İlginç bir şekilde her 25 erkekten biri ise hamile olduğuna ilişkin rüya görüyor.

Rüyalarla ilgili bir laboratuar kuran Hearne, "Aslında bu rüyalar bastırılmış duyguları göstermenin yanı sıra bir yandan da gün içindeki duyguları da yönetiyor ve insan kendini iyi ya da kötü hissediyor" dedi.



Uyku uzmanı, insanların gecede iki saat rüya gördüğünü ve bunların daha çok sıradan olduğunu söyledi. Ama cinsellik içeren rüyalarda aslında normal hayatta asla birlikte olmayı düşünmediğimiz, hatta sevmediğimiz karşı cinsle kendimizi gördüğümüzün altını çizen Hearne, "Uyandığınızda ne kadar da saçma bir rüya gördüm diyorsunuz" dedi.



ESKİ BİR PARTNERLE İLİŞKİ



Bir birliktelikte cinsel davranışlar, yaşananlar zamanla alışkanlığa dönüşebilir. Her ne kadar aranızda duygusallık bitmiş olsa da geçmişte yaşadığınız güzellikler sizi o günlere götürebilir. Geçmişteki olumsuz olaylar da rüyaları etkiliyor. Cinsel hayal kırıklıklarınız da böylece rüyalarla ortaya çıkmış oluyor.

AYNI CİNSTEN KİŞİYLE SEKS



Seksüel tercihler bu dönem açık bir şekilde çok daha fazla tartışılıyor. Rüyalar, bazı durumlarda da bastırılmış cinsel güdülerinizi de açığa çıkarır. Yine gördüğümüz düşler, bizim iç dünyamızı, mantıksal düşüncelerimizi de ortaya koyar. Bazı durumlarda da aynı cinsten bir kişiyle olan cinsel ilişki rüyaları sonrası insanın kendisine "ben merkezli misin?" ya da kendini daha fazla sevmeye, düşünmeye ihtiyacın mı var?" sorabilir. Böyle durumlarda rüyaları kişiliğiniz belirlemiş olur.

BİRİYLE HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE SEKS YAPMAK



Bazı insanlar yüksek teşhircilik eğilimine sahip olabilir ve rüya dünyası da aslında bastırılmış duygu ve fantezilerin zeminini oluşturur. Ancak bu tür rüyalar sizin sosyal baskılara olan hassasiyetinizi dile getiriyor. Yani insanlar tarafından uluorta eleştirilmekten çok korkuyorsunuz. Herkesin önünde çıplak olmak belki de sizin özgür yaşamak istediğinizi ancak toplum baskısı nedeniyle çekindiğinizi ortaya koyuyor. Ancak herkesin gözü önünde seks yapıp diğer insanları şok etmek, sosyal baskılara karşı direnmek istediğinizi gösteriyor.

GERÇEKTE HİÇ SEVMEDİĞİNİZ BİRİYLE CİNSEL İLİŞKİ



Normalde rüyalar, rutin yaşantıdaki görsel ve sözlü çağrışımları aklınıza getirir ve normal hayatta bastırdığınız duygusallıklar devreye girer. Olumsuz duygulardan beslenen bazı rüyalar da bu düşüncelerde mecazi bir oyuna dönüşür. Rüya görürken hiç sevmediğiniz kişiyi görmeniz ve onunla seks yapmanız da bu nedenledir.

PARTNERİNİZ TARAFINDAN ALDATILMAK



İlişkilerde güven eksikliği olan kişiler sık sık bu tür rüyaları görebilirler. Sonuçta rüyalar korkularımızı, endişelerimizi de dile getirir. Bu tür rüyalar bazen her iki partner tarafından da görülebilir. İşte böyle bir durumda ilişkinizi gözden geçirmeniz gerekebilir.

BİR İŞ ARKADAŞIYLA SEKS



Karşı cinsin saatlerce çalıştığı bir iş ortamında birbirlerine çekici gelmesi çok alışılmadık bir duygu değildir. Uzun saatlerce birlikte olan iş arkadaşları genellikle küçük fanteziler ya da flörtler de yaşayabilir. Rüyalarımızın çoğu günlük yaşamımızla ilgilidir. REM yani rüyaları gördüğümüz uyku sırasında erkekler ve kadınlar da cinsel anlamda ereksiyon yaşayabilir. Bu da beğendiğimiz, küçük flörtler yaşadığımız kişiyi rüyamıza sokabilir.

ERKEKLERİN HAMİLE OLDUĞUNU GÖRMESİ



Bazen erkekler partnerlerine karşı empati duyarak, onların hamile olduklarında yaşadıkları semptomları tecrübe etmeye eğilim gösterebilirler. Günümüzde erkek kadın cinsiyetlerinde kutupluluk kavramı hafifliğine göre, bu tür rüyaları görme olasılıkları da daha fazla artıyor. Ancak bazı durumlarda bir erkeğin kendini hamile olarak görmesi mecazi anlamda, işle ilgili bir projeyi iyi bir şekilde geliştirmek istediği anlamına da gelebilir. Yani hamile olduğunu gören kişi iş hayatında yüklendiği işi en başarılı bir şekilde yapmaya çalışmaktadır. Rüya bu çabanın bir yansımasıdır.