Koronavirüs seks ile bulaşır mı, salgının yaşandığı bugünlerde eskisi gibi bir cinsel yaşam mümkün mü gibi sorulara cevaplar aradık.

Dünya koronavirüs salgınıyla mücadele halinde. Zorunlu olmadıkça evlerimizden çıkmıyor, kendimizi, yakınlarımızı ve herkesi korumaya çalışıyoruz. Virüsün solunum yolu ve temas ettiğimiz nesneler aracılığıyla bulaştığını biliyoruz. Peki cinsel yaşam? Koronavirüs salgını sırasında seks yapmak ne kadar güvenli? Herkesin kafasını kurcalayan bu konuyu sizin için araştırdık. Sosyal mesafeyi korumaya çalıştığımız bugünlerde doğası gereği yakın temas gerektiren cinsel ilişkiyi nasıl yaşayabiliriz? İşte koronavirüs ve seks hakkında merak edilenler!





Koronavirüs Cinsel Yolla Bulaşır mı?

Koronavirüs’ün cinsel yolla bulaştığına dair henüz bir bulgu yok. Uzmanlar virüsün cinsel yolla bulaşabileceğine dair bir delil olmadığını söylüyor. Dünya Sağlık Örgütü ise böyle bir tespitte bulunmak için erken olduğunu ifade ediyor. Uzmanlar vajinal-anal ilişki yoluyla virüsün taşınacağına dair bir kanıt sunmuyor. Ama öpüşerek, tükürük yoluyla bulaşabileceğini açıklayan uzmanlar var. Koronavirüs solunum yoluyla kolayca bulaştığı için virüsü taşıdığınızı düşünüyor, kendinizde çeşitli bulguları gözlemliyorsanız cinsel ilişkiden uzak durmanız konusunda uzmanlar hemfikir. Peki düzenli bir ilişkisi olan çiftler için koronavirüs salgınında cinsel ilişki güvenli mi?



Uzmanlar virüsün cinsel yolla bulaşabileceğine dair bir delil olmadığını söylüyor. Dünya Sağlık Örgütü ise böyle bir tespitte bulunmak için erken olduğunu ifade ediyor.





Koronavirüs Salgınında Çiftler İçin Cinsel İlişki

Zaten hali hazırda bir ilişki içindeyseniz, partneriniz veya eşinizle birlikte karantinaya girdiyseniz, cinsel hayatınız devam edebilir. Hatta ünlü doktor Mehmet Öz, bu duruma hem olumlu hem de esprili bir şekilde yaklaşıyor: “Eğer öteki yarınızla birlikte karantinaya girdiyseniz en iyi çözüm seks. Gerilimi azaltacak ve daha uzun yaşayacaksınız. Belki bebek yapacaksınız. Bu birbirinizin yüzüne bakıp sinirine dokunmaktan daha iyi.” Partnerinizin virüs taşıyan kişilerle temas etmemiş olması buradaki en önemli nokta. Birlikte karantinadaysanız, partneriniz çalışmıyorsa, tekeşli olduğunuzdan emin olmanız gereken bir zaman dilimi. Peki partneri olmayanlar için cinsel ilişki mümkün mü?





Zaten hali hazırda bir ilişki içindeyseniz, partneriniz veya eşinizle birlikte karantinaya girdiyseniz cinsel hayatınız devam edebilir.





Koronavirüs Salgınında Yeni Bir Partnerle Yüz Yüze Tanışmak

Çeşitli uygulamalar üzerinden biriyle randevulaşmak ve bu süreçte yeni biriyle yüz yüze tanışmak riskli bir durum. Kalabalık ortamlardan uzak kalmaya çalıştığımız hatta çoğumuz zorunlu ihtiyaçlar dışında dışarıya çıkmamaya gayret ettiğimiz bugünlerde insanlarla aramıza mesafe koymak çok önemli. Unutmamalıyız ki sadece kendimizden değil karşımızdaki insandan da sorumluyuz. Bu yüzden salgın bitene kadar yeni bir partnerle yüz yüze tanışma olasılığını ve dolayısıyla cinsel ilişki olasılığını salgın sonrası planlar listesine almakta fayda var.





Yalnız Olanlara Alternatif Öneriler

Yalnız olanları ikinci bir karantina haline gelecek yalnızlığa mahkûm etmek çok acımasızca geldiği için birkaç öneride bulunacağız. Sosyal mesafeyi korumamız gereken böyle bir dönemde teknolojinin nimetlerinden yararlanabilirsiniz. Görüntülü arama ve mesajlaşma gibi seçenekleriniz hâlâ mevcut. İyi tarafından bakalım: Bu dönemde hem karşınızdakini etraflıca tanıyabilir hem de hayal gücünüzü biraz daha fazla kullanabilirsiniz.

