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Doğum kontrol yöntemleri hakkında bildikleriniz efsane mi gerçek mi?

Doğum kontrol farkındalığı anlatmak amacıyla hayata geçirilen www.efsanemigercekmi.com doğum kontrolü hakkında merak edilenlere ışık tutuyor. Günümüzde düşük etkili geleneksel korunma yöntemleri popülerliğini korumaya devam ederken istenmeyen gebelikten korunmayla ilgili pek çok yanlış inanış da varlık göstermeye devam ediyor. Tarih boyunca doğum kontrolü üzerine başarılı ve başarısız pek çok yöntem denenerek gelinen noktada, her bünyeye uygun modern ve etkili doğum kontrol yöntemleri geliştirildi.

26 Eylül Dünya Doğum Kontrol Günü’nde hayata geçirilen www.efsanemigercekmi.com sitesi modern doğum kontrol yöntemleri ile ilgili merak edilenleri, doğru bilinen yanlışları ve gerçekleri kamuoyu ile paylaşıyor.

BAZI EFSANE VE GERÇEKLER

Efsane: Adet döneminde cinsel ilişkiye girildiğinde gebelik oluşmaz.

Gerçek: Takvim yönetimi güvenilir bir korunma sağlamaz. Sperm kadın vücudunda 5-7 gün kadar canlı kalabilir.



Efsane: Doğum kontrol hapları kanser riskini artırır.

Gerçek: Doğum kontrol hapları kanser riskini artırmaz. Aksine rahim ve yumurtalık kanser riskini azaltır.



Efsane: Emzirirken hamile kalınmaz.

Gerçek: Emzirme döneminde yumurtalama olabilir ve hamile kalınabilir.