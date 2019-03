Seks hayatınız, 10 dakika daha ertelediğiniz alarmın ‘ring ring’ çağrısına sıkışmış, otomatiğe dönüşen pozisyonlara bağlanmış ve orgazm kaygısıyla yalnızca G noktanıza odaklanmış olabilir. Endişelenmeyin, Karezza ritminizi yavaşlatarak sizi bambaşka bir haz yolcuğuna çıkarıyor.

Yazı: Simay Engür



Seksin gizemli topraklarından G noktasını ve orgazmı çıkardığınızda geriye kocaman bir boşluk kaldığını düşünüyorsanız, Karezza öğretisini henüz keşfetmediniz demektir. Orgazm olma hedefinin gölgesinde, neredeyse robotik bir ezberle yapılan geleneksel seksin aksine Karezza, partnerinizle uyum içinde ‘an’a kapılarak birbirinizi okşamayı ve zamanı yavaşlatarak sevişmeyi öğütlüyor. Nasıl mı? Aklınızdan hızla geçen tüm dış etkenleri zihninizden uzaklaştırın, güzel bir müzik açın ve partnerinizle iletişimi koparmadan birbirinizin bedenine odaklanın. Bir nevi ‘mindfullnes’ yani bilinçli farkındalığın tohumlarını, cinsel hayatınıza uyarlamak gibi… İtalyanca kökeni ‘okşamak’ anlamına gelen Karezza, yalnızca sevgi bağı kuvvetli olanların ya da birbirini daha yakından keşfetmek isteyen tutkulu aşıkların deneyimleyebileceği bir süreç. Sevgililer Günü’nün kutlandığı bu aşk ayında, yatak odanızda meditasyon havası estirecek Karezza’yı keşfetmenin tam sırası.



Orgazm olmak ya da olmamak

Partnerinizle yatakta ne kadar vakit geçiriyorsunuz? Araştırmalar gösteriyor ki, çiftler ortalama dokuz dakika sevişerek orgazmın birkaç saniyelik hazzına kapılıp hayatlarına ayrı ayrı devam ediyorlar. Rutin işlerin stresiyle hep bir yerlere yetişmeye çalışırken, orgazmın da bir an önce gelmesi gereken bir metro gibi algılanıyor olması aslına bakarsanız çok normal. Günler bu kadar hızlı akarken, yavaşlık felsefesine kulak vermek ve hatta yatak odanızda da birazcık sakinleşmek fena bir fikir gibi görünmüyor. Partneriniz sizi çok iyi tanıyor ve kısa bir süre içinde G noktanıza ulaşıyor olabilir; ancak hızlı bir şekilde zirveye ulaşmak yerine bağlarınızı kuvvetlendirip fiziksel ve duygusal becerilerinizi eğiterek sevişmek de mümkün. Şunu belirtmekte fayda var; orgazm bir sürecin sonucudur ve beklenen hazza gidilen yolun hızlı, duygudan uzak ya da robotik olup olmadığıyla pek de ilgilenmemiş, hatta sürecin nasıl olduğunu fark etmemiş bile olabilirsiniz. Karezza, meditasyon yapar gibi anda kalarak birbirinin bedenleri okşamak, öpmek ve keşfetmek isteyen romantik partnerler için sonuca değil, sürece odaklanıyor. Bu nedenle diğer birçok seks çeşidinin aksine Karezza’nın vurgusu tutku değil, sevgi. Tüm bunlara rağmen akıllarda kocaman bir soru oluşuyor: Orgazm olmayacaksak neden sevişelim? Bugün pek çok ilişkide, orgazma ulaşamamak başarısızlık sayılabiliyor. Tam da bu noktada Karezza, sonuca değil, sevgilinizle çıktığınız yolculuğa odaklanmanızı öneriyor. Beş saniyelik haz anını kafanıza takmadan, bir sonraki pozisyonu hesaplamadan ve saati umursamadan yalnızca anı yaşayarak… Kendinize şu soruyu sorun: Sevgilimle sevişirken sabahki toplantımı, az sonra ne yiyeceğimi veya anahtarları nereye koyduğumu düşündüğüm oluyor mu? Cinsellik esnasında devamlı dış uyarıcılara maruz kalıyor, ana odaklanamıyor ve arka planda tek düşünceniz partnerinizin ya da kendinizin ne zaman orgazma ulaşacağı oluyorsa, Karezza sizin için eşsiz bir seks meditasyonu! Sizin için Karezza’ya giriş niteliğinde beş madde hazırladık, onu büyütmek ve keşfetmekse ne kadar sabırlı olduğunuzla ilgili…



Ortak payda

Tüm yeni seks pozisyonlarında olduğu gibi, yatak odanızın yeni felsefesinde de önce partnerinizle konuşmanız gerekiyor. Onunla yatakta daha fazla vakit geçirmek istediğinizi, önceliğinizinse orgazm olmayacağını açıkça söyleyebilirsiniz. Uzun uzun öpüşmek, okşamak ve birbirinizi yönlendirerek bedeninizin hangi noktalarına dokunulmasından daha çok hoşlandığınızı keşfetmek Karezza’nın ilk adımları. Unutmayın ki Karezza çiftlerin sevgi bağlarını ve cinsellik konusunda iletişimleri kuvvetlendirir; ancak iki tarafın da istekli ve o ana konsantre olması şart.



Adım adım

Sevişirken yalnızca orgazmı düşünmek nasıl ki sevişmenin ritmik uyumunu aceleye getiriyorsa, orgazmı unutmaya çalışmak da sizi strese sokabilir. Karezza’yla yeni tanışan çiftler, bir anda alıştığı tarza dönüp orgazma odaklanabilir; ancak pes etmeyin. Karezza için ilk denemeler zihninizi ve hazlarınızı kontrol etme açısından her zaman zordur. Ön sevişmeyi her seferinde ikişer dakika uzatarak alıştırma yapabilirsiniz.



Bilinçli farkındalık

Meditasyon müziklerinden oluşan bir playlist hazırlayın, kokulu mumlar ve loş bir ışık odaklanmanız için size yardımcı olacaktır. Partnerinizle yalnızca birbirinize dokunarak ve birbirinizi yönlendirerek sevgi dolu bir keşfe çıkın. İlk etapta iletişiminiz zayıf kalabilir veya zihniniz dış etkenlerle dağılabilir; bu nedenle sevişirken göz temasınızı korumayı ve ‘Anda kal’ ya da ‘Nasıl hissediyorsun?’ gibi sözlerle birbirinizi motive etmeyi deneyebilirsiniz.



Başrolde sen ol!

Sevişmeyi aceleye getirmemek ve olabildiğince yavaşlatmak, deneyerek geliştirebileceğiniz bir süreç. Dolayısıyla Karezza’yı partnerinizle birlikte çıktığınız bir seyahat gibi düşünün; iki tarafın da odaklanması çok önemli. Hazlarınızı paylaştığınız bu ana, seyirci kalmak ve yalnızca karşınızdakinin yönlendirmelerine kulak vermek yerine, uzun soluklu fanteziler planlayıp sevgilinize önerilerde bulunabilirsiniz. Örneğin; en sevdiğiniz şarkının ritmine uyum sağlayarak, ellerinizi birbirinizin bedeninde dolaştırmayı önerin. İlk etapta şarkı sona erene kadar anda kalmayı hedefleyebilirsiniz. Karezza’yı bir nevi oyuna çevirmek, yolculuğunuzu daha verimli kılacak.



Değerlendir

Sevgilinize yalnızca dokunarak ve bedenini öperek onunla güçlü bir bağ kurmak, sandığınız kadar kolay olmayabilir. Bu nedenle orgazmı şart koşmadan, yavaşlık felsefesine odaklı Karezza’yı en az üç hafta denemelisiniz. Bu öğretiyi yavaş yavaş yatak odası rutininize ekleyerek, orgazmik kaygılardan ve otomatiğe bağlanmış pozisyonlardan uzaklaşmanız mümkün. Ardından partnerinizle birlikte, üzerinizdeki etkisini gözden geçirme zamanı! Sonrası mı? Karar sizin…