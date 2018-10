Tatmin noktanıza bir tık tempo eklemek istiyorsanız ‘fast sex’ felsefesiyle tanışmanın tam sırası. Yavaşlığın huzurlu sularından ayrılıp, dar vakitlerde de partnerinizle temasa geçmek için elinizi çabuk tutmalısınız!

Yazı: Simay Engür



Endüstriyle birlikte, ‘Her eylemin en hızlısı mubahtır’ anlayışı, birçoğunuzun hayat felsefesi haline gelmiş olabilir. Bugün fast food kültürünün yansımaları modadan, eğlence hayatına ve hatta neredeyse tüm sosyal alanda varlığını sürdürürken, son yıllarda da yatak odamızın zaman kavramını etkiliyor. Nasıl mı? Bulabildiğiniz her dar vakitte partnerinizle ön sevişmeyi bile ortadan kaldırıp, kendinizi doğrudan orgazmın heyecanına bırakarak. Fast sex saat diliminde tek kural, akrep ve yelkovanın bir araya geldiği her anı son sürat sevişerek değerlendirmek. Günlük hayatın koşuşturması içinde sırf daha uzun vakitler yaratabilme umuduyla sevgileri de sevişmeleri de yarınlara bırakmış olabilirsiniz. Ancak kabul etmek gerekiyor ki, modern hayat kaplumbağa misali bir tempoyu kaldırmıyor; söz konusu yatak odasıysa bile! Aslına bakarsanız sağlıklı bir cinsel yaşam yalnızca fiziksel doygunluk için değil, aynı zamanda partnerlerin duygusal bağlarını her daim canlı tutmak için de oldukça önemli. Bu nedenle işe gitmekten, trafikte geçen zamanlardan ve hayatınızdaki tüm kaygılardan arta kalan vakitlerde seks hayatınızı canlandırmak istiyor olabilirsiniz. Ancak şunu söyleyebiliriz ki en doğru anı beklerken cinselliği ertelemek, sizi yalnızca ‘ev arkadaşı’ olmaya bir adım daha yaklaştıracaktır. Bu tıpkı kitap okumayı, boş zaman aktivitesi olarak görmeye benziyor aslında. Nasıl ki bitmek bilmeyen trafikte iki satır bile olsa kitap okuyorsak; sevişmek için de boş zaman beklemeden her anı değerlendirmek gerekiyor belki de… Kısacası bu felsefedeki altın kural, sevişmek için fırsat bulmak değil, fırsat yaratmak! Elbette ki günümüzde rastladığımız ciklet misali ‘kullan-at’ ilişkileri göz önünde bulundurduğumuzda fast sex, kulağa duygudan epey uzak görünüyor olabilir. Ancak sevişmek için geniş zamanlar umarken cinselliği arka plana atmaktansa beş dakikalığına bile olsa sevgilinizle aynı orgazm dilinde buluşmak kulağa oldukça heyecanlı geliyor. Seks yapmak için tek bir doğru yol yoktur. O yüzden ara sıra değişik yollara başvurmak, fantezi dünyanızdaki zevk çığlıklarınızı artırmanızı sağlayacaktır. Cinsel hayatınızın azlığından şikayetçiyseniz, partnerinizi üç adımda hızlı seks oyunlarına alet etmekten hiç çekinmeyin. Hadi başlayalım!







Kırmızı alarm

Hızlı seks oyununa başlangıç... Son derece önemli bir toplantıya ya da önemli bir davete saatler kala, evden çıkmadan hemen önce, partnerinize ateşli bir şekilde yaklaşmayı deneyin. Buradaki önemli nokta, özellikle sizin bir yere geç kalma ihtimalinizin olması! Öncesinde sevgilinize fast sex fikrinizden bahsetmediyseniz, onun işe yetişmesi gereken bir anda tempolu bir yakınlık talep etmeniz, ilk adım için biraz bencilce olabilir. Ancak unutmayın ki, evden çıkmadan önceki yetişme telaşı ve hızlı seks flörtünden; sonuna kadar adrenaline bulanmış orgazm doğar! Sürpriz bir şekilde eşinize yaklaşıp, tempolu ancak kısa süren bir deneyim yaşayarak, yavaşlığa resmi olarak elveda diyebilirsiniz. Sonrası mı? Artık işe biraz geç kalmanın da bir anlamı var!



Açlık oyunları

Sabırsızlıkla beklediğimiz ve geçen sürenin uzunluğuna tahammül edemediğimiz anlardan birisi de şüphesiz ki yemeğin pişme süresi. Sevgilinizle birlikte yemeği fırına verdikten sonra, kendinizi hızlı seksin kollarına bırakabilirsiniz. Seksin yüksek tempolu hali, yalnızca mutfakla da sınırlı değil elbette. Partnerinize atacağınız ‘Öğle arasında evde buluşalım mı?’ şeklindeki bir mesaj, kısa ancak etkili fast sex buluşmalarınıza tatlı bir heyecan katacak. Yanılıyor muyuz? Bizce denemeye değer.



Dansa davet

Üçüncü adımda hem siz hem de partneriniz, cinsel hayatınızı son derece hızlandırılmış moda almayı çoktan öğrenmiş durumdasınız. Bundan sonra sevgilinizle açık bir şekilde konuşup, fast sex’e hangi koşullarda yeniden başvurmanız gerektiğini tespit etmelisiniz. Hayal gücünüzün titreşimlerini, orgazm hedefinize bir adım daha yaklaştırarak; cinselliği yavaş ve ‘fırsat buldukça’lıktan arındırıp çok daha tutkulu bir hale getirmek artık sizin elinizde. İlk kopyayı biz verelim: Uzun soluklu şarkılar! Eşinizin hiç beklemediği bir anda ortalama beş dakikalık ritmi yüksek bir şarkı açıp son notasına gelene kadar ateşli dakikalar yaşayabilirsiniz. Hatta onun sabah duşlarına eşlik ederken açacağınız bir şarkı sizi tam bir fast sex ikonu haline getirecek. Elbette ki yavaş, romantik ve ön sevişmenin patronluğunda bir cinselliğin yeri sizin için bambaşka olabilir. Ancak unutmayın ki, fast sex felsefesinin ilk amacı cinsel hayatınızı ‘ya hep ya hiç’ anlayışından uzaklaştırarak, dar vakitlerde de sizi tutkulu aşıklara çevirmek. Bu yüksek tempolu seks felsefesinde asıl dikkat etmeniz gereken, duygulardan uzaklaşmamanız. Sevginin gölgesinden ayrılıp, cinselliği yalnızca tatmin ihtiyacınıza yönelik bir eyleme dönüştürdüğünüz an oyunun sonu geldi demektir.



Hazır mısınız?

Romantik, dokunarak ve uzun soluklu. Şehir hayatı, bu üç kilit kelimeyi seks hayatınızdan uzaklaştırıyor ve bitmeyen işler yüzünden cinselliği geri plana atıyor olabilirsiniz. Fast sex felsefesini yatak odanıza uyarlamadan önce, aşkın tempolu haline ihtiyacınız olup olmadığından emin olun.

1. Kafanızda seksi tıpkı filmlerdeki gibi mükemmelleştirip sevişmek için yalnızca en doğru zamanı bekliyorsunuz.

2. İş, ev ve diğer sorumluluklar arasında kaybolup partnerinizle uzun zamandır cinsel deneyim yaşamıyorsunuz.



3. Seksi bir ‘iş’ olarak görev bilinciyle, yalnızca belli aralıklarla yapılacak bir aktivite olarak görüyorsunuz.



4. Rutininizdeki stresten dolayı, cinsellikten giderek uzaklaşıp partnerinizle neredeyse ‘ev arkadaşı’ haline geldiniz.



5. Ön sevişmesiz sekse ön yargılısınız ve cinselliğe yalnızca boş zaman aktivitesi olarak bakıyorsunuz.



Bu beş maddeden en az üçü size çok tanıdık geliyorsa, fast sex’e bir şans verebilirsiniz.