İyi seksin tanımı

Farklı mesleklerden ve cinsiyetten kişilere iyi seksi sorduk!

‘İyi seks’ herkesin aradığı, ihtiyaç duyduğu, tercih ettiği bir şey. Ama iyi seks belki de dünyanın en göreceli kavramlarından. Herkesin seksten beklentisi o kadar farklı ki. İşte farklı yaşlardan, farklı mesleklerden, farklı cinsiyetlerden kişiler ve onlar için iyi seksin tanımı...



KADINLAR İÇİN İYİ SEKS

“İyi seks iki kelimeden ibaretir: Ten uyumu! Birbirine dokunduğunda tüylerin diken diken olmuyorsa geçmiş olsun, yanlış kişiyle seks yapmak üzeresin.”

Simla B. /Veteriner



“İyi seksin sonu mutlaka orgazm olmalı. Diğer her şey ne kadar harika olursa olsun, seksin sonunda orgazm yoksa ben onu iyi seks olarak nitelendiremem.”

Nil Y. /Avukat



“İyi sekste nicelik değil nitelik önemlidir. Halbuki erkekler ne yazık ki hala niceliğin peşinde.”

Ceren T. /Koordinatör



“Ne kadar uzun sürerse benim için seks o kadar iyidir.”

Sinem O. /Ürün Müdürü



“İyi seks iki kişinin el birliğiyle bir büyü yaratmasıdır. Ama işte dediğim gibi bu büyü için iki kişi gerek. Tek tarafın çabasıyla büyülü anlar yakalanamıyor.”

Derya A. /Yazar



“Tecrübe iyi seksin bence hammaddesi. Çünkü insan seks yaptıkça zevk almayı ve zevk vermeyi öğreniyor.”

Banu Ü. /Halkla İlişkiler Uzmanı



“İyi seks, sevişmektir.”

Gülnur C. /Hukuk Danışmanı



“İyi seks için kendi vücudunu sevmek birinci şart. Karşı tarafın vücudunu sevmek ikinci şart.”

Feride A. /Tasarımcı



“Erojen bölgeler itinayla keşfedilmeli öncelikle. Çünkü bu bölgeler, her kadın için farklı. O bölgelerin uyarılması iyi seks için olmazsa olmaz.”

Ceylan T. /Ortopedist



“Tekdüze olmayan seks iyi sekstir. Bunun için de planlı yapılmaması gerek. Hiç beklemediğin yerde ve zamanda seks yaparsan çok daha heyecanlı olacağından çok daha tatmin edici olacaktır.”

Eda D. /Müşteri Temsilcisi