Farklı mesleklerden ve cinsiyetten kişilere iyi seksi sorduk!
‘İyi seks’ herkesin aradığı, ihtiyaç duyduğu, tercih ettiği bir şey. Ama iyi seks belki de dünyanın en göreceli kavramlarından. Herkesin seksten beklentisi o kadar farklı ki. İşte farklı yaşlardan, farklı mesleklerden, farklı cinsiyetlerden kişiler ve onlar için iyi seksin tanımı...
KADINLAR İÇİN İYİ SEKS
“İyi seks iki kelimeden ibaretir: Ten uyumu! Birbirine dokunduğunda tüylerin diken diken olmuyorsa geçmiş olsun, yanlış kişiyle seks yapmak üzeresin.”
Simla B. /Veteriner
“İyi seksin sonu mutlaka orgazm olmalı. Diğer her şey ne kadar harika olursa olsun, seksin sonunda orgazm yoksa ben onu iyi seks olarak nitelendiremem.”
Nil Y. /Avukat
“İyi sekste nicelik değil nitelik önemlidir. Halbuki erkekler ne yazık ki hala niceliğin peşinde.”
Ceren T. /Koordinatör
“Ne kadar uzun sürerse benim için seks o kadar iyidir.”
Sinem O. /Ürün Müdürü
“İyi seks iki kişinin el birliğiyle bir büyü yaratmasıdır. Ama işte dediğim gibi bu büyü için iki kişi gerek. Tek tarafın çabasıyla büyülü anlar yakalanamıyor.”
Derya A. /Yazar
“Tecrübe iyi seksin bence hammaddesi. Çünkü insan seks yaptıkça zevk almayı ve zevk vermeyi öğreniyor.”
Banu Ü. /Halkla İlişkiler Uzmanı
“İyi seks, sevişmektir.”
Gülnur C. /Hukuk Danışmanı
“İyi seks için kendi vücudunu sevmek birinci şart. Karşı tarafın vücudunu sevmek ikinci şart.”
Feride A. /Tasarımcı
“Erojen bölgeler itinayla keşfedilmeli öncelikle. Çünkü bu bölgeler, her kadın için farklı. O bölgelerin uyarılması iyi seks için olmazsa olmaz.”
Ceylan T. /Ortopedist
“Tekdüze olmayan seks iyi sekstir. Bunun için de planlı yapılmaması gerek. Hiç beklemediğin yerde ve zamanda seks yaparsan çok daha heyecanlı olacağından çok daha tatmin edici olacaktır.”
Eda D. /Müşteri Temsilcisi