İnleyen nağmeler

Lezzetli bir yemek, etkileyici bir parfüm, içinize çektiğiniz tertemiz hava, belki de yalnızca büyük bir yükten kurtulma karşısında sözsüz ama bir o kadar etkili sesler çıkararak mutluluğumuzu ilan ediyoruz. Elbette yatak odasında gürültü çıkaranlar da bu ekibin mutlak üyeleri. Orgazmın, zevkin ve mutlu sona ulaşmada en doğru yol tarifini veren seslerin, yani inleme meselesinin peşindeyiz. Biraz ses çıkarabiliriz, hazırlıklı olun.

Yazı: Baran Alışkan

Türk Dil Kurumu’na göre, ‘acı, üzüntü belirten kesik, dokunaklı sesler çıkarmak’ olarak tanımlanan inlemek kavramını biz, ‘seksli sesler’ olarak isimlendiriyoruz. Çünkü yatak odamızdan çıkan seslerin belirtilen sebeplerden kaynaklanmadığı aşikar. Kimilerinin haykırarak, kimilerinin kısık sesle, bazılarımızın usulca çıkarttığı seslerin anlamını deşifre ediyoruz.

BAŞARININ SIRRI: İLETİŞİM

Yatay düzlemde veya bir başka bir pozisyonda -bu konudaki yaratıcılığınıza güveniyoruz- gerçekleşen seksi yakınlaşmaların akıbetini tahmin ediyorsunuz. Sürprizlerle ve gerçek bir adanmışlıkla ortaya çıkan sevgi şovunun sonucu her iki taraf için de mutlu sonla bitmek üzere büyük bir heyecanla devam ediyor. Tam bu sırada ortama eğer bir matem sessizliği hakimse -kişisel zevklerinize saygı duyuyoruz ama- belki de bir şeyler yolunda gitmiyor olabilir. Çünkü her konuda olduğu gibi sekste de başarının sırrı iletişimden geçiyor. İletişim her zaman sözcüklerle gerçekleşecek diye bir kaide yok tabii. Seksli seslerden biri olan inleme, hem kontrolünü kaybettiğiniz bedeninizden ortaya çıkan armoni hem de partnerinize doğru yolu gösterecek esaslı bir adres tarifi olarak yorumlanabilir.

Central Lancashire Üniversitesi’nden Gayle Brewer ile Leeds Üniversitesi’nden Colin Hendrie’nin araştırmasına göre, kadınların çoğu seks sırasında ses çıkarıyor; fakat sebepleri farklılık gösteriyor. Araştırma, 18-48 yaşları arasında 71 heteroseksüel kadın ile yapılmış ve yüzde 66 oranında kadının partnerini orgazma ulaştırmak için ses çıkardıkları ortaya çıkmış. Ek olarak, yüzde 87 oranında da partnerinin özgüvenini artırmayı amaçlayarak ses çıkardığını belirten kadın katılımcılar, orgazm sırasında ses çıkarmanın şart olmadığını belirtmiş. Tüm sahte seksli seslere karşı içimizden gelen ve karşı koyamadığımız sesleri savunuyoruz.

DOĞRU YOLDA BİR ADIM

Seksli sesler, partner arasındaki iletişimi sağlayan en samimi ifadelerden biri. Sonuçta zevk alıyorsanız bu yöntemle belirtebilir ve partnerinizi doğru şeyler yapmaya devam etmesini sağlayabilirsiniz. Psikolog Merve Keleş, partnerlerin birbirlerine karşı ya da kendi kendilerine çıkardıkları seslerin ilişkide etkileyici olduğu bir unsur olduğu görüşünü sunuyor ve ekliyor: “Yapılan araştırmalarda seslerin serotonin, dopamin, adrenalin ve testesteron gibi hormonları olumlu etkileyerek kan basıncı, solunum ritmi gibi fizyolojik işlevleri düzenleyerek beyindeki oksijen ve kanlanma dengesini sağladığı gözlenmiştir. Seslerin teskin edici özelliği olduğu kadar coşkuyu sürdürücü özelliği de bulunmaktadır. Bu sebeple çiftlerin cinsel hayatlarında birbirleriyle sesli iletişimde bulunmaları etkileyicidir. Beden ve ruh seslerle armonik bir hale gelebilir. Bu sayede çiftler birbiriyle uyum içinde hareket edebilirler. Böylelikle de bireyler kendilerini ve partnerlerini gevşetebilir. Bu durumda kişilerin ağrı ve kaygı seviyelerinde azalma görülebilir.” Aksi durumda bu özel anı müthiş bir sessizlikle karşıladığımızı düşünelim…

Keyif alınmayan ya da doyuma ulaşılmayan bir ilişki içerisinde olabilirsiniz, kabul. Fakat arzularınızı, beğenilerinizi ve isteklerinizi sözlü veya sözsüz iletişimle aktaramadığınız noktada bazı sorunlar yaşanabilir.

Psk. Merve Keleş’e göre, partnerlerin uyum problemi veya cinsel işlev bozukluğu yaşamalarındaki en önemli faktörlerden biri de iletişimsizlik olarak görülüyor. “Partnerler kendi beklentilerini, memnun oldukları veya olmadıkları durumları birbirleriyle açıkça paylaşabilmeliler. İletişimsizlik hem birey için hem de çiftin ilişkisi için yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Cinsel ilişkilerde veya orgazm sırasında yaşanan inlemeler, partnerin davranışından, hissettirdiklerinden memnuniyeti dile getiren bir ifade biçimi olabilir.

Partnerin davranışının devamını sağlamak ve pekiştirmek için ödüllendirici bir durum olarak gözlenebildiği gibi kişinin kendi ruhsal ve bedensel yoğun enerjisinden kaynaklı bir dışavurum olarak da gözlenebilir. Bu iki durum birbiriyle bağlantılı da olabilir. İnlemenin olmayışı ise diğer partnerde cezalandırılma düşüncesini aktif hale getirip cinsel ilişkinin sonlanmasına sebebiyet verebilir. Ancak inlemenin olmayışının sebebi değişkenlik gösterebilmekle beraber kişisel bir durumdur. Etkilenilen bir duruma verilen tepki niteliğindedir. İnlemeler, partnerin heyecanını arttıran ve partneri memnun ettiğinin, doyum alındığının bir göstergesi olarak bir sonraki deneyim için rehberlik etmesi amacıyla da motive edici bir uyarandır.”

ABARTILI SAHNELER, SAHTE SESLER

Seksli sesler, her ne kadar iletişimin ve zevkin anahtarı olarak görülse de abartılı tezahürü ve sahtesinin varlığı da su götürmez bir gerçek. Porno endüstrisinin cinselliğe dair her şeyi durmaksızın abartma geleneği seks sırasında çıkarılan doğal sesleri de etkiliyor. Pornografik yapımlar, ortalama bir cinsel ilişki sırasında tarafların canhıraş bir şekilde kendinden geçtiğini iddia ediyor. Filmin yönetmenine ‘peki hocam, bunlar gerçek hayatımızda ne işe yarayacak?’ diye sormak isterdik...

Mutlaka gerçek hayatta kendinden geçenler, haykırarak mutluluğunu sergileyenler hatta karşılaştığı performansı ayakta alkışlayarak tebrik edenler vardır. Fakat tüm bu abartılı senaryolardan etkilenen genç veya tecrübesiz kimselerin deneyimleri sırasında mecburen taklit yoluna başvurması fazlasıyla olası. Cinsel terapist Canay Bahşi Ilgın, abartılı ve yüksek seks sesleri çıkarmanın daha iyi bir seks demek olmadığının altını çiziyor. “Bazen çiftler, yüksek sesler çıkarmak yerine (çığlık atmak, bağırmak gibi) sessizliği seçerek, göz teması, bedensel dokunuşları arttırmak, ellerimizi kullanarak sıkmak, derin nefes alıp verişlerle, iç çekmelerle ve yumuşak iniltilerle kendi aralarındaki sessiz iletişimi kurabilmektedirler ve bu sessiz yaklaşımlarla da partnerler zevk alabildiklerini hissettirebilir.

İnleme ve benzeri seslerin seks sırasında tetikleyici etkisi yüksek, çünkü partnerin doğru yolda olduğunu ve cinsel ilişkiden zevk aldığını gösterebilmektedir. İnleme, seks sırasında iletişim kurmanın bir yolu olsa da tek yol değil. Sessiz iletişim araçları da seksten zevk aldığımızı gösterebilir.” Her ne kadar çok sesliliği savunuyor olsak da abartılı ve sahte seksli sesler yerine gerektiği yerde sessizlikten yana olduğumuzu belirtelim. Zevk, sizin zevkiniz sonuçta.

İnlemek, çığlık atmak, küçük sesli harflerle kendini ifade etmek veya konuşmak arasında mutlaka size uygun bir kendini ifade ediş biçimi vardır. Bahsi geçen seksli sesler, tamamen kişiye özel bir şekilde ortaya çıkmakla birlikte, olabilecek en doğal tepki. Ayrıca ses çıkarma eylemini yalnızca kadınlar özelinde değerlendirmemek şart. Bazı kadınlar, partnerlerinin de beğenilerini ses yoluyla göstermelerini istiyor. Hatta bazılarının seksi müthiş ciddi bir atmosferde sürdürürken kadınlar ikonik karakter Joker’den ilhamla şu soruyu soruyor: ‘Why so serious?’ Sahiden, neden bu kadar ciddisiniz?

Aldığı zevki ilan edenler, doğru noktaya parmak basanları cesaretlendirenler, konuşarak anlatanlar, kendinden geçenler ve anın akışına kendini bırakanlarla birlikte özgürce seksli sesleri duyuruyoruz. Partnere onay, düşmana haset veren tüm arzularınızla mutluluklar diliyoruz. ‘Komşular duymasın!’ endişesini bir kenara bırakarak zirvelere göz dikiyoruz. Muhtelif anlarda senkronize sesler duyuyorsanız birilerinin günü fazlasıyla iyi geçiyor olabilir. Darısı başınıza! Şimdi, hepimiz için Zeki Müren’den geliyor: “İnleyen nağmeler ruhumu sardı, bir rüya ki orada hep şarkılar vardı. Uçan kuşlar martılar, yeşil tatlı bir bahar, gülen şen sevdalılar vardı…”

SEKSLİ SESLER NE İŞE YARAR?

Sesler tetikleyici ve uyarıcı.

Senkronize olmayı kolaylaştırıyor.

Sözsüz iletişimin iyi bir örneği.

Partnere onay mesajı içeriyor.

Orgazma giden yolu kolaylaştırıyor.



NEDEN SAHTE SEKSLİ SESLER ÇIKARIYORUZ?

Havaya girmek ve libidomuzu yükseltmek istiyoruz.

Porno endüstrisi kaynaklı yanlış bilgileri kanıksıyoruz.

Ortamdaki ‘garip’ sessizliği bozmayı amaçlıyoruz.

Partnerimizi cesaretlendiriyor ve destekliyoruz.

İlişkiyi sonlandırmak için orgazm taklidi yapıyoruz.