Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz demeyin ve cinsellik hakkında yanlış bilinenler konusunda kendinizi sınayın. Gerçeklerle yüzleşmekten korkmayın.

Yazı: Nilgün Yıldız



Erkekler seksi daha çok sever!

Bu cümlenin ‘doğru’ olduğunu düşünüyorsanız kaybettiniz. Çünkü erkeklerin seksi kadınlardan daha fazla sevdiği yanlış bir inanış. “Peki erkekler neden hep daha istekli görünüyor?” derseniz; çünkü bütün gün iş, ev hayatı derken kadınlar daha fazla yoruluyor ve evde boş kaldığında tek yapmak istediği uyumak ya da dinlemek oluyor. Aynı zamanda kadınların cinsel istekleri hormonlarıyla alakalı. Ayın malum günlerinden önce ve sonra daha istekli olmak normal. Tabii bir de her zaman ilk adımı erkeğin atmasını beklemek de erkeklerin daha istekli görünmelerine neden oluyor. Fakat bu durum sizi aldatmasın çünkü istek konusunda onların sizden çok farkı yok.



Oral seks daha güvenli

Cinsel ilişkiye girmekten daha güvenli olduğu düşünülen oral seksin de aslında hastalıklara neden olabileceğini biliyor musunuz? Çünkü ağız yoluyla virüsler vücuda yerleşebiliyor. Örneğin İnsan Papilloma Virüsü yani HPV virüsü ağız yoluyla da bulaşabiliyor. Yapılan araştırmalar bazı boğaz ve bademcik kanserlerine muhtemelen belirli bir tipteki HPV’nin sebep olduğunu gösteriyor. HPV her zaman kansere sebep olmuyor. Oral seks sırasında HPV’ye maruz kalınmazsa kanser riski de olmuyor. Oral seksle ayrıca herpes, frengi, gonore ve viral hepatit dahil birçok cinsel yoldan bulaşan enfeksiyon kapılabileceği belirtiliyor.



Fantezi kurmak sapkınlıktır

Cinsel fantezilerin zararlı hatta sapkınlık olduğunu düşünmek çok yaygın bir mit olsa da uzmanlar bunun yanlış bir düşünce olduğunu belirtiyor. Çünkü fanteziler cinsel hayatın renklenmesinde büyük önem taşıyor. Hayal kurmanın ise cinsellik üzerinde önemli bir etkisi bulunuyor. Hatta fantezilerin sağlıklı bir cinsel yaşamın göstergesi olduğunu söyleyen Cinsel Tıp Enstitüsü Başkanı, Cinsel Terapist Dr. A. Cem Keçe; “Cinsel fanteziler; kişilerin üzerindeki birtakım baskıları azaltabilir, günlük hayatlarını normal olarak sürdürmelerine ve cinsel yaşamdaki heyecanı yoğunlaştırarak daha kolay doyuma ulaşmalarına yardımcı olabilir. Kişinin kendisini tehlikeye atmadan veya reddedilme kaygısı taşımadan farklı insanlar ve durumlar keşfetmesini mümkün kılabilir, cinsel isteği, cinsel duyarlılığı ve cinsel yaşantıdan alınan hazzı arttırır. Aynı zamanda kişinin cinsel birleşme sırasında havaya girmesine ve kendi kendini erotize etmesine yardımcı olur, duyguları canlı tutar, cinsel yaşantıyı monotonluktan, sıradanlıktan uzaklaştırıp, renklendirir, zenginleştirir. Cinsel terapilerde hastalara ev ödevi olarak verilerek cinsel işlev bozukluklarının tedavisinde kullanılır. Ayrıca cinsel fanteziler; herhangi bir cinsel sapıklığın baş göstermesini önler ve ilişkilerde yıllar geçip ilişki olgunlaştığında boşanma ve aldatma ihtimallerini azaltır. Bu açılardan bakıldığında cinsel fanteziler; gerçeklerin tatmin etmediği noktada beynimizin pansuman için ürettiği sanrılardır” diyor. Kısacası cinsel fanteziler sanılanın aksine cinsel yaşama renk katıyor. Tabii fantezi konusunda her iki tarafın da istekli olması önem taşıyor. Çünkü tek bir taraf isterken diğer partner fantezilere sıcak bakmıyorsa ilişkinin sağlığı açısından istemeyen tarafın zorlanmaması gerekiyor.

Bilinen bir başka yanlış da cinsel fantezi kuranların bunu gerçek yaşamlarında da uygulamayı istediklerinin düşünülmesi. Oysa fanteziler sadece bir hayalden ibarettir ve gerçek yaşama taşınması gerekli değildir. Sadece o anı daha heyecanlı hale getirmeye yarayan erotik hayaller olarak düşünülmelidir.