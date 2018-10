Fransızların dediği gibi renkler ve zevkler asla tartışılmaz. Renk ve zevk aynı cümlede geçmişken; araştırmalar gösteriyor ki, şehvet izlerinizin tonu renklere göre değişebiliyor. Öyleyse bize favori iç çamaşırı renginizi söyleyin, size kim olduğunuzu söyleyelim.

Yazı: Simay Engür



Renkleri algılayış biçimlerimize göre duygu durumumuz korku, acı, sıkıntı, heyecan, neşe ve hatta sakinlik mertebelerine geçiş yapıyor. Ateş rengi bir gecelik karşısında, İspanya’nın boğaları misali heyecana kapılan bir erkeği kim inkar edebilir ki? Nasıl ki renklere göre belli bir duygu durumuna bürünüyorsanız; ısrarla bir renge olan düşkünlüğünüz de karakterinizle ilgili ipuçları verebilir. Popülerliklerine göre yatak odasında en çok tercih edilen beş rengi sıraladık. Seks hayatınızın ritmi, iç güzelliğinizin ana renginde gizli.



Bir kadeh kırmızı

Tek başına olay yaratabilen tek renk olan kırmızı, cinsel yaşamda kabına sığmayan karakterleri temsil ediyor. Alev alan her maddenin dönüşümünün verdiği fiziksel ve duygusal sıcaklık misali, kırmızı iç çamaşırlarına yeşil ışık yakan kadınların, partnerlerini ateşleyen yepyeni fantezilere meyilli olduğunu söyleyebiliriz. Kırmızılı bir kadın olarak, karşı tarafı tahrik edecek tavırlarınız kadar, size doğru atılan her şehvetli adıma da ateşli bir karşılık verdiğiniz su götürmez bir gerçek.

İpucu: Kırmızı, cesareti ve uç noktaları seven kontrol sahibi kadınların rengidir. Dolayısıyla partnerinizle birlikte uçuk bir fanteziye şans verebilirsiniz. Örneğin pornografik filmlerden ilhamla yeni pozisyonlar denemek için, ‘sakin’ bir hafta sonu planlamak tam size göre.



Karanlık kraliçe

Özel günlerimizde ‘little black dress’ giymeyi Coco Chanel’den öğrendik. Yatak odasında da siyahtan vazgeçemeyen bir kadınsanız, şahsiyetinizi güç ve şehvet ikilisiyle dolduruyor olabilirsiniz. Karanlık kraliçeler genellikle gizli fantezilerden beslenir, sürprizlere açık ve cinsellikte dominant karakterler olurlar. Cazibeniz, partnerinizin tüm hayal gücünü yönetiyor desek hiç de abartmış olmayız.

İpucu: Ara sıra farklı rollere bürünmek, cinsel fantezileri besleyecektir. Biliyoruz ki bu sizin için ‘sıradan’ bir fantezi ama hatırlatmak istedik: Siyahın tehlikeli ekseninde gezen bir kadına, en çok ‘kedi kadın’ kostümü yakışır.



Mor menekşe

Anlam bilimsel araştırmalara göre mor, esrar, işkence ve kontrolsüz kuvvetin sembolü. Aynı zamanda insana sevinç duygusu veriyor. Bu iki keskin ayrıma bakılırsa, mor seven kadınlar tam anlamıyla ‘drama queen’ yani melankolik bir cinsel yaşama daha yakın olabiliyor. Mor rengin tarihsel önemiyse zenginlik göstergesi üzerine yoğunlaşıyor. Hal böyle olunca mora tutkulu bir kadın olarak her daim gösterişli ve orgazmın zirvesinde bir cinsellik beklentisi içinde olabilirsiniz. Ne yazık ki aniden değişen ruh haliniz, partnerinize soğuk duş etkisi yapıyor olabilir.

İpucu: Melankolik tavırlar ve devamlı zevkin doruklarında bir seks beklentisi partnerinizi yoruyor olabilir. Yavaşlık felsefesini yatak odanıza uyarlamanın tam vakti! Birlikte bir duş, kokulu mumlar eşliğinde müzik ve güzel bir yemek. Yalnızca birbirinize dokunarak, ruhunuzu ve tatmin noktalarınızı yeniden keşfedebilirsiniz. Acele etmek yok!



Yüksek tozpembe

Kırmızı şehvetle kız kardeşi pembeyse romantizmle ilgilidir. Nasıl ki çingeneler coşkulu danslarını ve kıvrak hatlarını pembeyle birleştiriyorlarsa, pembe seven kadınlar da doğuştan romantizm coşkularını cinsel hayatlarına yansıtıyor diyebiliriz. Elbette partneriniz bir Romeo değilse, cinsel bakış açınızdaki bu denli romantizmi anlamayacaktır.

İpucu: Romantik karakteriniz her daim planlı hareket etmeyi gerektirebilir. Cinsel hayatınıza aniden gelişen heyecanlar katmak ve partnerinizi şaşırtmak için Kamasutra zarlarının nefes kesici etkisini deneyebilirsiniz.



Günebakan

Uçarılığın rengi sarı, neşenin yansıması olarak biliniyor. Sarının mutluluk saçan havasına seksi iç çamaşırlarınızı da eklediyseniz, siz her daim tatminkar bir kadın olabilirsiniz. Bunun olumlu yanı her cinsel deneyiminizden bir şekilde zevk alıyor olmanız, olumsuz yanıysa hiçbir zaman daha fazla orgazm beklentisine girmiyor olma ihtimali.

İpucu: Pollyanna tavrınızı yatak odasında biraz geri plana atmakta yarar var. Hem söz konusu G noktanızı bir tık daha şımartmaksa, biraz bencillik iyi olabilir. Kendi kendinize kaldığınızda zevk noktalarınızı keşfetmeyi deneyin. Ardından partnerinizi yönlendirme sırası sizde!



Tercih sizin!