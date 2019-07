Partnerinizle uyumunuzu ve yakaladığınız hazzı artırmak, üzerine bir de olayı en güzel şekilde noktalamak istiyorsanız, doğru noktayı bulmak için harekete geçin! Bu kez kendinizi hayal gücünüze değil gerçek ve doğru dokunuşlara teslim edin.

Yazı: Salih Devrim



Şimdiye kadar uyguladığınız sıradanlaşan libido yükseltici taktikleri, daha önce yaşadığınız orgazmsız ilişkileri resetlemenin vakti geldi. Yalnız taştan duvar olmadığı gibi, orgazmsız seks de düşünülemez. Öyleyse yeni orgazm büyülerini yapmanın zamanı geldi.



Evet, doğru noktaya dokunuş en başarılı büyü. Her dokunuşunuzu bilinçli bir şekilde partnerinize uyguladığınız anda olabilecek uyarılmayı deneyimlemek sizi belki de hiç tatmadığınız duygulara ulaştırabilir.







Nokta nokta...

A Noktası: Çölde su kaynağı keşfedilmesiyle eşdeğer bir kıyasa tabii tutsak yanılmayız galiba. Son zamanın keşfi, G noktasını dahi tarihe gönderebilecek bir haz duygusuna sahip. Peki A noktası nerede bulunuyor ve hakimiyeti nasıl kuruluyor? AFE (Anterior Fornix Erotic) bölgesi olarak tanımlan bu nokta mesanenin ve rahim boynunun arasında. Vajinanın en dip kısmında bulunuyor ve hassasiyeti yüksek bir dokudan oluşuyor. Doğru dokunuş ile haz çizgisine ulaşmanız an meselesi.



C Noktası: C noktası diye nitelendirsek de kastettiğimiz şey klitoris. Klitoris bölgesini tarif edecek olursak vajinanın derinlerinde bulunan bir bölge. Daha da detaylandırırsak; vajina girişinin üst kısmında bulunur ve vajinanın dış dudaklarının bir parçasıdır. Sadece partnerinizin uyarmasının yanı sıra kendinizin de bu bölgeye dokunarak orgazma ulaşmanız haz sağlayabilir.



G Noktası: Cinsel hazla bütünleşen G noktası akla gelen ilk orgazm noktası. Vajinanın ön duvarında, girişten yaklaşık 4-5 santimetre sonrasında olduğu biliniyor. 1982 yılında ünlü seks terapisti Alice Ladas tarafından, Grafenberg’in makalesine atfen kullanılmasıyla ünü arttı. Her ne kadar çok kullanılan bir nokta olsa da öncülüğünü hiçbir zaman kaybetmiyor.



P Noktası: Uyarılması kolay olduğu gibi, alınacak hazzın da o kadar yüksek olduğu bir nokta. Vajina ile anüs arasında olan bu nokta hem partneriniz için hem kendiniz için oldukça erojen ve haz sağlayıcı noktaların başında yer alıyor. Yeni haz arayanlar için kesinlikle denenmesi gereken noktalar arasında.



U Noktası: Uretradan ismini alan, idrar yolu girişinin iki yanında mevcut olan doku parçası. Dokunuşun en güzel karşılığını alacağınız bu bölgeye küçük daireler çizmek, büyük hazlar için yeterli oluyor. Bazı kadınlar için vazgeçilmez bir nokta haline gelirken bazı kadınların aynı tadı alamadığı da biliniyor. Yine de denemeye değer!







Orgazm olmaya engel...

Tutucu değer yargıları: Yaşamımızı sürdürdüğümüz coğrafyanın karakterimize etkisi olduğu gibi karakterimizin de cinsel kimliğimize etki ettiği tartışılmaz bir gerçek. Partnerimize yüklediğimiz anlamlardan, beklentilerimize kadar pek çok etken orgazm olup olmamak konusunda bile hayatımızı etkiliyor. Toplum baskısı, günah ve ayıp gibi kavramları içselleştirenler orgazm olmakta en büyük güçlüğü yaşayanlar.



Yetersiz önşevişme: Tartışmasız, seks ütopyalarını geliştirmede en önemli etkenlerden biri önşevişme. Partnerinizle yakaladığınız uyumun dinamiğini belirlerken, sonraki aşama için haz sağlayıcı bir rol üstleniyor. Hayatınızdan eksik olmasın!



Erken boşalma: Uyumla başlayan ilişki süreci erken boşalma ile sonuçlandığında başarısız bir orgazmı doğurması muhtemel oluyor.



Cinsel travmalar: Yaşanılan travmaların, ilişki esnasında bilinçaltından çıkarak odak noktasını dağıtma potansiyeli oldukça yüksek. Bu potansiyeli yok etmek için mutlaka uzman desteği alınması gerekiyor.







Peki ya erkekler?

Avuç içleri: Beynin, orgazmın anahtarı olduğunu tartışmasız kabul edebiliriz. Partnerinizin avuç içine yapabileceğiniz dairesel masajlar ise buna en iyi örneklerden birini oluşturuyor. Bu şekilde, haz duygusundan yola çıkarak beyne bir köprü oluşturduktan sonra, seks dürtüleri harekete geçiyor. Yine avuç içinde partnerinin nefesini, dudak dokunuşlarını hissetmek de orgazmın önemli adımlarından birini oluşturuyor.



Frenulum: Erkeğin cinsel organının hemen altında bulunan bu bölge, erkeğin G noktası olarak kabul edebileceğimiz orgazm noktası. Orgazm yaşatmasının nedeni, buradaki sinir uçlarının yoğunluğunun yüksek haz sağlamada yardımcı olması.



Boyun ve ense: Bir erkeğin en hassas olduğu konulardan biri masajdır. Masaj esnasında boyna kondurulabilecek ufak bir öpücük bile erkeğin orgazm olmasına büyük katkıda bulunuyor. Ense kısmına yapılacak küçük, hafif ve yumuşak temaslar da tamamlayıcı unsurlar.



Kulak memeleri: Dirty Talk, yani ayıp dediğimiz kelimeleri kullanarak konuşmak bazıları için koşulsuz bir haz duygusu yaratıyorken, bu hareketi kulağa fısıldamak tahmin edersiniz ki daha da etkili bir sonuç doğuruyor. Kulak memesine dille yapılan hafif uyarılar ise orgazmın en etkili dokunuşlarından.