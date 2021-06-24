Pelvik taban eğitimi nedir? Hangi durumlarda, nasıl uygulanır?

Herkes pelvik taban zayıflığı yaşayabilir ve egzersizler pelvik tabanı güçlendirmeye, bağırsak ve mesane kontrolünü artırmaya yardımcı olabilir.

HANGİ DURUMLARDA UYGULANIR?

Pelvik taban egzersizleri; vajinal prolapsus riskini azaltmak, doğumdan sonra iyileşmeye yardımcı olmak, prostat ameliyatından sonra iyileşmeyi hızlandırmak ve rektal prolapsus riskini azaltmak için uygulanır. Bununla birlikte, yakın zamanda ameliyat olmuş veya doğum yapmış herkes, güvenli olduğundan emin olmak için herhangi bir pelvik taban egzersizine başlamadan önce bir doktorla konuşmalıdır.

PELVİK TABAN EĞİTİMİ NEDİR?

Pelvik taban kas eğitimi, pelvik taban kaslarını güçlendirmek için tasarlanmış bir dizi egzersizdir. Pelvik taban kas eğitimi; üriner stres inkontinansı olan kadınlar, prostat ameliyatı sonrası üriner stres inkontinansı olan erkekler ve fekal inkontinansı olan kişiler için uygulanır. Pelvik taban kas eğitimi; rahim, mesane ve bağırsak (kalın bağırsak) altındaki kasları güçlendirmeye yardımcı olabilir. İdrar kaçağı veya bağırsak kontrolü ile ilgili sorunları olan hem erkeklere hem de kadınlara yardımcı olabilir. Pelvik taban kas eğitimi, üroloji, fizik tedavi, kadın doğum ve genel cerrahi gibi branşların ortak yaklaşımı ile kurulan merkezlerde başarı ile uygulanan bir tedavidir. İdrar akışını kontrol eden kasları gevşetir ve sıkılaştırırsınız. Germek için doğru kasları bulmak oldukça önemlidir.

PELVİK TABAN EĞİTİMİ NASIL UYGULANIR?

İnsanlar egzersizleri yapmak için pelvik taban kaslarını izole etmekte zorlanabilirler. Uzman fizyoterapistler, farklı geri bildirim cihazları kullanarak yardımcı olabilir. Bunun için biofeedback gibi cihazlar kullanılır. Bunun için vücudun belirli bölgelerine yapışkan elektrotlar yerleştirilir ve kişiden pelvik taban kaslarını kasmayı denemesi istenir. Elektrotlar bir bilgisayara sinyal gönderir ve terapist, kişinin doğru kasları ne zaman kastığını söyleyebilir. Bazen sinir hasarı, bir kişinin pelvik taban kaslarını kendi kendine kasmasını engelleyebilir. Bu durumda, kişinin doğru kas kasılmalarını üretmesine yardımcı olabilecek pelvik stimülasyon tedavisi önerilebilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Pelvik tabanı çok zayıf olan bir kişi için bazı egzersizler çok zor olabilir. Egzersizleri yapmak kasları daha fazla zayıflatabilir ve daha fazla inkontinansa yol açabilir. Pelvik taban kas kontrolünü test etmek için idrarın ortasında idrar yapmayı durdurmaya çalışmayın. Bu, idrar yolu enfeksiyonları ve diğer idrar bozuklukları riskini artırabilen mesanenin eksik boşaltılmasına neden olabilir.

Ameliyattan veya doğumdan sonra kaçınılması gereken herhangi bir özel egzersiz olup olmadığı konusunda mümkünse bir doktor ve bir fizyoterapist ile konuşulmalıdır. Her gün pelvik taban egzersizleri yapmanın yanı sıra kişi daha fazla yürüyerek, dik durarak ve düzgün oturarak pelvik tabanını güçlendirmeye yardımcı olabilir. Kişi ayrıca her hapşırdığında, öksürdüğünde veya ağır bir şey kaldırdığında pelvik taban kaslarını sıkmayı deneyebilir. Bu, pelvik tabanı güçlendirmeye ve inkontinansı önlemeye yardımcı olabilir.

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